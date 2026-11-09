Dünya genelinde Singles’ Day (Bekarlar Günü veya Yalnızlar Günü) olarak kutlanan, Türkiye’de ise e-ticaretin en büyük dönemsel kampanyalarından birine dönüşen 11.11 alışveriş maratonu bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Yılın En Büyük Alışveriş Maratonunda Neler Var? 39 Markanın 11.11 Kampanya Koşulları ve Detayları

Kasım ayının ilk günlerinden itibaren dijital raflarını yenileyen e-ticaret siteleri, moda devleri, kozmetik markaları, teknoloji zincirleri ve ev yaşam mağazaları tüketicilere cazip indirimler sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Hepsiburada’nın Efsane 11 İndirimleri, Trendyol’un Süper Alışveriş Günleri, n11’in Büyük Kasım Çekilişi ve Boyner’in Olay Kasım İndirimleri gibi dev kampanyalar milyonlarca kullanıcıyı ekran başノートuna topluyor.

Markaların resmi internet sitelerini ve kampanya koşullarını tek tek tarayarak oluşturduğumuz bu kapsamlı rehberde; moda, kozmetik, teknoloji, ev tekstili ve takı kategorilerinde sunulan fırsatları, indirim oranlarını, sepet alt limitlerini ve dikkat edilmesi gereken kuralları derledik.

Türkiye’nin öncü e-ticaret platformları, tüketicilerin alım gücünü desteklemek ve sepet ortalamalarını artırmak amacıyla Kasım ayının başından itibaren devasa kampanyalar başlattı:

Hepsiburada Efsane 11 İndirimleri: Kampanya 2-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sürecin en dikkat çekici ayağı olan tüm indirimlere ek yüzde 15 net indirim fırsatı, kampanyaya katılan satıcı ve ürünlerde geçerli bulunuyor. Ek indirimden yararlanabilmek için ürün gruplarına göre değişen sepet alt limitleri uygulanıyor: Kitap ve temel tüketim için 450 TL, anne-bebek, oyuncak, züccaciye ve takı için 500 TL, giyim ve kozmetik için 600 TL, ev tekstili için 800 TL, ayakkabı ve çanta için 1.000 TL, spor malzemeleri için 1.250 TL, mobilya ve saat için 1.500 TL, müzik ürünleri için ise 2.500 TL sepet alt limiti bulunuyor. Ayrıca Hepsiburada Premium üyeleri, Axess ve Paraf kartlarla yapılan 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 12 taksit avantajından yararlanabiliyor.

Trendyol Süper Alışveriş Günleri: 6-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kampanya, moda, teknoloji, ev tekstili ve kozmetikte yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. Mega indirim kuponları yalnızca mobil uygulamadan toplanabiliyor; kupon havuzu her gün saat 18.00’de yenileniyor. Kullanıcılar günde en fazla 5 kupon alabilirken, bir siparişte tek kupon kullanabiliyor. Kasım ayı boyunca 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 3 taksit, 6.000 TL ve üzeri seçili ürünlerde ise peşin fiyatına 6 taksit imkânı sunuluyor. Trendyol Plus üyeliğinin ilk ayı ise 1 TL olarak uygulanıyor.

n11 Büyük Kasım Çekilişi ve Tık Hızında Kuponlar: 8-11 Kasım tarihlerinde 1 milyon TL’lik büyük çekiliş düzenleyen n11, “Tık Hızında” kampanyasıyla her gün 11.11 ve 23.23 saatlerinde sınırlı sayıdaki indirim kuponlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Kuponlar 1.500 TL ile 40.000 TL arasında değişen alt limitlerle tanımlanıyor. Sepette yüzde 60’a varan indirimlerin yanı sıra peşin fiyatına 6 taksit seçenekleri de listede yer alıyor.

idefix Alışılmadık 11.11 İndirimleri: Elektronikten modaya, anne-bebek ürünlerinden ev yaşamına kadar geniş bir yelpazede kategori bazlı kuponlar ve yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor. Nike ürünlerinde net yüzde 20, bot ve çizmelerde yüzde 50’ye varan indirim, Cosmed ve Ülker gibi markalarda özel sepet indirimleri ile 5.000 TL harcamaya 1.000 TL idealpuan fırsatı sağlanıyor.