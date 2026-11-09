Dünya genelinde Singles’ Day (Bekarlar Günü veya Yalnızlar Günü) olarak kutlanan, Türkiye’de ise e-ticaretin en büyük dönemsel kampanyalarından birine dönüşen 11.11 alışveriş maratonu bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
Yılın En Büyük Alışveriş Maratonunda Neler Var? 39 Markanın 11.11 Kampanya Koşulları ve Detayları
Kasım ayının ilk günlerinden itibaren dijital raflarını yenileyen e-ticaret siteleri, moda devleri, kozmetik markaları, teknoloji zincirleri ve ev yaşam mağazaları tüketicilere cazip indirimler sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Hepsiburada’nın Efsane 11 İndirimleri, Trendyol’un Süper Alışveriş Günleri, n11’in Büyük Kasım Çekilişi ve Boyner’in Olay Kasım İndirimleri gibi dev kampanyalar milyonlarca kullanıcıyı ekran başノートuna topluyor.
Markaların resmi internet sitelerini ve kampanya koşullarını tek tek tarayarak oluşturduğumuz bu kapsamlı rehberde; moda, kozmetik, teknoloji, ev tekstili ve takı kategorilerinde sunulan fırsatları, indirim oranlarını, sepet alt limitlerini ve dikkat edilmesi gereken kuralları derledik.
Trendyol'dan Beymen'e 39 Dev Markanın kampanyası ne zaman bitiyor?
Türkiye’nin öncü e-ticaret platformları, tüketicilerin alım gücünü desteklemek ve sepet ortalamalarını artırmak amacıyla Kasım ayının başından itibaren devasa kampanyalar başlattı:
Hepsiburada Efsane 11 İndirimleri: Kampanya 2-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sürecin en dikkat çekici ayağı olan tüm indirimlere ek yüzde 15 net indirim fırsatı, kampanyaya katılan satıcı ve ürünlerde geçerli bulunuyor. Ek indirimden yararlanabilmek için ürün gruplarına göre değişen sepet alt limitleri uygulanıyor: Kitap ve temel tüketim için 450 TL, anne-bebek, oyuncak, züccaciye ve takı için 500 TL, giyim ve kozmetik için 600 TL, ev tekstili için 800 TL, ayakkabı ve çanta için 1.000 TL, spor malzemeleri için 1.250 TL, mobilya ve saat için 1.500 TL, müzik ürünleri için ise 2.500 TL sepet alt limiti bulunuyor. Ayrıca Hepsiburada Premium üyeleri, Axess ve Paraf kartlarla yapılan 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 12 taksit avantajından yararlanabiliyor.
Trendyol Süper Alışveriş Günleri: 6-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kampanya, moda, teknoloji, ev tekstili ve kozmetikte yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. Mega indirim kuponları yalnızca mobil uygulamadan toplanabiliyor; kupon havuzu her gün saat 18.00’de yenileniyor. Kullanıcılar günde en fazla 5 kupon alabilirken, bir siparişte tek kupon kullanabiliyor. Kasım ayı boyunca 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 3 taksit, 6.000 TL ve üzeri seçili ürünlerde ise peşin fiyatına 6 taksit imkânı sunuluyor. Trendyol Plus üyeliğinin ilk ayı ise 1 TL olarak uygulanıyor.
n11 Büyük Kasım Çekilişi ve Tık Hızında Kuponlar: 8-11 Kasım tarihlerinde 1 milyon TL’lik büyük çekiliş düzenleyen n11, “Tık Hızında” kampanyasıyla her gün 11.11 ve 23.23 saatlerinde sınırlı sayıdaki indirim kuponlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Kuponlar 1.500 TL ile 40.000 TL arasında değişen alt limitlerle tanımlanıyor. Sepette yüzde 60’a varan indirimlerin yanı sıra peşin fiyatına 6 taksit seçenekleri de listede yer alıyor.
idefix Alışılmadık 11.11 İndirimleri: Elektronikten modaya, anne-bebek ürünlerinden ev yaşamına kadar geniş bir yelpazede kategori bazlı kuponlar ve yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor. Nike ürünlerinde net yüzde 20, bot ve çizmelerde yüzde 50’ye varan indirim, Cosmed ve Ülker gibi markalarda özel sepet indirimleri ile 5.000 TL harcamaya 1.000 TL idealpuan fırsatı sağlanıyor.
AliExpress Big Sale: Yurt dışı merkezli platformdaki büyük indirimler 19 Kasım saat 10.59’a kadar devam ediyor. Ana sayfada yüzde 80’e varan indirimler öne çıkıyor. Yurt dışından gelen kişisel gönderilerde geçerli olan vergi oranları ve gümrük mevzuatının dikkate alınması tavsiye ediliyor.
Moda ve Giyim Markalarında 11.11 İndirim Fırtınası Esecek!
Giyim ve moda sektöründeki öncü markalar, kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Kasım ayına özel dev indirim sepetleri hazırladı:
Boyner Olay Kasım İndirimleri: Yüzde 60’a varan indirimlerin yanı sıra “11.11 Özel Yeni Sezonda” yüzde 45’e varan indirimler dikkat çekiyor. Kategorilerde yüzde 50’ye varan indirime ek sepette yüzde 20 indirim, 1.500 TL’ye 200 TL indirim ile ikinci üründe yüzde 40 ve yüzde 70 varan çoklu alım fırsatları sunuluyor. Kozmetik tarafında da yüzde 50’ye varan indirimler bulunuyor.
Beymen Singles’ Day: Kozmetik ürünlerinde sepette yüzde 30 ve yüzde 35 indirim, The One üyelerine özel ekstra yüzde 15 indirim ve hediyeli setler sunuluyor. Beymen Club sezon koleksiyonlarında 2 ürüne yüzde 20, 3 ve üzeri ürüne yüzde 30 indirim uygulanıyor. 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz sağlanıyor.
Desa: Seçili deri ceketlerde yüzde 30 indirim, ayakkabı ve çantalarda sepette yüzde 30 ile ikinci ürüne yüzde 50 indirim fırsatı yer alıyor. Samsonite ürünlerinde de ikinci ürüne yüzde 30 indirim uygulanıyor.
Altınyıldız Classics 11.11 Alışveriş Festivali: 3 binden fazla üründe etiket indirimine ek olarak sepette ekstra indirimler uygulanıyor. Örneğin kaban, ceket ve sweatshirt gibi kışlık ürünlerde yarı yarıya varan fiyat avantajları sağlanıyor. Garanti BBVA Bonus kartlarla peşin fiyatına 6 taksit, 1.250 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo ve yüzde 3 Stars puan kazanma şansı sunuluyor.
Penti En Sevilen Kasım: 4-12 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanyada 2 alana 2 hediye fırsatı sunuluyor. Aynı alışverişte aynı kampanyaya ait en az 4 ürün alındığında en düşük fiyatlı 2 ürün hediye ediliyor.
Suwen: Tüm ürünlerde net yüzde 40 indirime ek olarak sepette ekstra yüzde 22 indirim uygulanıyor. Sütyen, ev giyimi ve çoklu paket kategorileri öne çıkıyor.
Vakko ve Vakkorama: Vakko Card sahiplerine seçili 2027 Sonbahar/Kış ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette yüzde 11 indirim uygulanıyor. Kampanya 8 Kasım 22.00 ile 12 Kasım 10.00 arasında geçerli. Genç marka Vakkorama’da ise seçili ürünlerde sepette ek yüzde 11 off kampanyası yürütülüyor.
Tozlu ve Suud Collection: Tozlu, 13 bini aşkın üründe yüzde 11 + yüzde 11 indirim uygularken; Suud Collection tüm indirimlere ek yüzde 11 avantaj sunuyor.
Marks & Spencer Bir Sana Bir Sevdiğine: 2 adet ve üzeri alımlarda yüzde 22, tek ürün alımında ise yüzde 11 daha az ödeme imkânı sağlanıyor.
Spor ve Ayakkabı Markalarında Singles’ Day Fırsatları Neler?
adidas Singles Day: Ürünlerde yüzde 35’e varan indirime ek olarak 5.000 TL üzeri alışverişlerde ekstra yüzde 20 indirim uygulanıyor.
Skechers Me Day: 1.000’i aşkın indirimli ürün yüzde 12 ile yüzde 29 arasında değişen indirim oranlarıyla listeleniyor.
Sneaks Up ve SuperStep: Sneaks Up tüm indirimlere ek sepette yüzde 11 indirim sağlarken; SuperStep 13 binin üzerindeki üründe sepette yüzde 50’ye varan indirimler ve mobil uygulamaya özel APP15 koduyla yüzde 15 ek indirim veriyor.
Sporthink: 30 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında yalnızca online alışverişe özel olarak adidas ve Nike ürünlerinde yüzde 20 ila yüzde 65 arasında indirimler sunuyor.
Kozmetik ve Kişisel Bakım İndirim Detayları!
Watsons 11.11 Alışveriş Festivali: 6-9 Kasım tarihleri arasında parfümler dahil tüm ürünlerde 2.000 TL üzeri alışverişlere ek yüzde 20 indirim uygulanıyor.
Sephora Singles’ Day: 75 marka ve 10 binden fazla üründe yüzde 25 indirim, Sephora Collection ürünlerinde ise yüzde 30 indirim sağlanıyor. Avantajlı ikili setlerde yüzde 30 indirim fırsatları bulunuyor.
M·A·C Cosmetics: Tüm ürünlerde sepette yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra “M·A·C Rush” bölümünde ikonik ürünler tek fiyatla 1.111 TL’den satışa sunuluyor.
Estée Lauder 11.11 Haftası: Tüm ürünlerde yüzde 45’e varan indirimlerin yanı sıra, sepet tutarına göre 7.115 TL ila 10.650 TL değerinde hediye setleri veriliyor. Kampanya 12 Kasım 23.59’a kadar geçerli.
Bath & Body Works ve L’Occitane: Bath & Body Works’te ücretsiz kargo ve 1 alana 1 bedava kampanyası bulunurken; L’Occitane 30 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında yüzde 30’a varan indirimler ve 6.000 TL üzeri alışverişlerde hediye deodorant balamı sunuyor.
Takı, Mücevher ve Teknoloji Dünyasında Kasım Kampanyaları
ZEN Pırlanta: “Göz Kamaştıran 11 Fırsat” kampanyası kapsamında en sevilen 11 ZEN seçkisinde net yüzde 11 indirim uygulanıyor. Ayrıca tüm pırlanta setlerde KASIM26 koduyla ek yüzde 10 indirim veriliyor.
Atasay ve Altınbaş: Atasay seçili ürünlerde yüzde 20 indirim sunarken; Altınbaş “Halk Günleri” kapsamında 1-11 Kasım tarihleri arasında seçili altın ve pırlanta ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler sağlıyor.
MediaMarkt 11.11 İndirimleri: Seçili ürünlerde 2 kat CLUB puan, 9 aya varan taksit imkânı ve 2.000 TL üzeri alışverişlerde sepette anında indirimler sunuluyor.
Teknosa Muhteşem Kasım: Elektrikli ev aletleri alışverişlerinde sepet tutarına kademeli hediye ve indirimler veriliyor. 10.000 TL üzeri alışverişlerde Philips OneBlade sakal şekillendirici sepette 499 TL, 20.000 TL üzerinde hava temizleyici 3.999 TL, 30.000 TL üzerinde ise Dreame robot süpürge 8.999 TL’den sunuluyor.
Dyson 11.11 Fırsatları: Süpürge, saç bakımı ve hava temizleyici alışverişlerinde Fluffy Optic ışıklı başlık, seyahat çantaları, stantlar ve yedek filtreler gibi binlerce lira değerinde orijinal aksesuarlar hediye ediliyor.
Mutfak, Ev Yaşam ve Etkinlik Biletleri
Karaca, Madame Coco, Schafer ve Linens: Karaca seçili ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim sunarken; Madame Coco tüm ürünlerde yüzde 30 ve ikinci ürüne ek yüzde 20 indirim uyguluyor. Schafer sepette ekstra yüzde 50’ye varan indirimler sağlarken, Linens ise sepette indirimlere ek yüzde 11 daha az ödeme fırsatı sunuyor.
Bubilet 11.11 Kampanyası: İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçili konser, tiyatro, stand-up ve spor etkinliklerinde yüzde 30 indirim uygulanıyor. Anadolu Efes maçları ve büyük konser biletleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.
11.11 Alışverişlerinde Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar Nelerdir?
Bitiş Saatlerini Kontrol Edin: İndirimlerin bitiş tarihleri markalara göre değişiklik gösteriyor. Watsons festivali 9 Kasım’da, Hepsiburada ek yüzde 15 indirimi 10 Kasım 23.59’da, MediaMarkt ise 10 Kasım 07.30’da sona eriyor. Vakko, Penti, Sporthink ve Estée Lauder kampanyaları 12 Kasım’a kadar sürerken, AliExpress 19 Kasım’a kadar devam ediyor.
30 Gün Kuralına Dikkat Edin: Ticaret Bakanlığı mevzuatına göre indirim oranı, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzerinden hesaplanmalıdır. Ürün sayfasındaki eski fiyatlar bu kurala göre şekillenmektedir.
Sepet Alt Limitleri ve Birleşme Koşulları: Sephora, Watsons ve adidas gibi markalarda belirli sepet alt limitleri bulunuyor. M·A·C ve MediaMarkt gibi markaların kampanyaları başka promosyonlarla birleştirilemiyor.
Cayma Hakkı: İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin cayma hakkı yasal olarak bulunmaktadır.
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