Akbank, Kasım 2026 döneminde müşterilerine yönelik Davet Et Kazan kampanyasını duyurdu. Yakınlarını bankanın ürün ve hizmetlerine davet eden müşteriler, görevleri tamamlayarak 75 bin TL'ye varan chip-para kazanabiliyor. Ay sonuna kadar devam edecek kampanyada ödül miktarı, tamamlanan görevler ve ulaşılan seviyeye göre değişiyor.

Akbank, kasım ayına özel hazırladığı Davet Et Kazan kampanyasıyla bireysel müşterilerine alışverişlerinde kullanabilecekleri chip-para ödülleri sunuyor. Kampanya kapsamında arkadaşlarını bankaya davet eden ve belirlenen işlemlerin tamamlanmasını sağlayan müşteriler farklı tutarlarda ödül kazanabiliyor.

Banka tarafından açıklanan uygulamada toplam ödül üst sınırı 75 bin TL olarak belirtiliyor. Ancak bu tutar doğrudan banka hesabına yatırılan nakit para değil, kampanya koşullarının karşılanmasıyla kartlara tanımlanan chip-para ödülünü ifade ediyor.

Kampanyaya katılan müşteriler, gerçekleştirdikleri davet işlemleriyle puan topluyor. Puanların artmasıyla yeni seviyelere geçiliyor ve görev başına kazanılabilecek ödüller yükseliyor.

Akbank 75 Bin TL Chip-Para Kampanyası Şartları

Kasım kampanyasında öne çıkan görevler şöyle:

Arkadaşını Akbank'a davet etmek: 100 puan.

Yeni müşteri ve fatura talimatı daveti: 100 puan.

Yeni müşteri ve Axess daveti: 200 puan.

Mevcut müşteriyi Axess'e davet etmek: 200 puan.

Mevcut müşteriyi fatura talimatına davet etmek: 100 puan.

Görevlerin tamamlanması için davet edilen kişinin ilgili bankacılık işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Akbank Chip-Para Ödüllerinde Üç Seviye

Banka tarafından açıklanan seviye sisteminde;

1.500 puan: 1.000 TL seviye ödülü.

5.000 puan: 5.000 TL seviye ödülü.

8.000 puan: 30.000 TL seviye ödülü.

Görevlerden elde edilen chip-paralar da seviyeye göre iki veya üç katına çıkabiliyor. Toplam kazanım, her görevin kişi sınırı ve kampanya koşullarına bağlı bulunuyor.

Akbank Davet Et Kazan Başvurusu

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Akbank Mobil uygulamasındaki Kampanyalar bölümüne girmesi gerekiyor.

Buradan kişiye özel davet kodu oluşturularak yakınlarla paylaşılabiliyor. Davet edilen kişilerin ilgili işlemleri bu kod üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kampanya Ne Zaman Sona Erecek?

Kasım dönemindeki davet görevleri için son tarih 30 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Ödüller, koşulları yerine getiren müşterilerin uygun Akbank Kart, Axess veya Wings kartlarına yükleniyor. Kampanya kapsamında kazanılan chip-paralar, bankanın belirlediği kullanım koşullarına tabi bulunuyor.