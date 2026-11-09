Türkiye'de kamu kurumlarında farklı istihdam modelleriyle çalışan binlerce işçinin kadro beklentisi devam ediyor. Özellikle taşeron personel, belediye şirketi çalışanları ve kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan işçiler, çalışma statülerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

2018 yılında gerçekleştirilen kadro düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların durumu, 2026 yılında TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifleriyle yeniden gündeme taşındı. Kamuoyunda yaklaşık 100 bin işçiyi ilgilendirdiği belirtilen düzenlemeye ilişkin henüz kesinleşmiş bir kadro kararı bulunmuyor.

Çalışanların beklentileri arasında sürekli işçi kadrosuna geçiş, özlük haklarının iyileştirilmesi ve iş güvencesinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Taşeron İşçilere Kadro Teklifi Mecliste

TBMM kayıtlarına göre Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından hazırlanan 2/3916 esas numaralı kanun teklifi, 2 Ekim 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklif, kamu kurumlarında taşeron çalışma ilişkisinin kaldırılmasını ve belirli şartları karşılayan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesini amaçlıyor.

Kadro Düzenlemesinin Kapsamı ve Şartları

Meclise sunulan teklifte farklı kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin kadroya geçirilmesine yönelik hükümler bulunuyor.

Detaylar şu şekilde:

Belediye şirketleri: Kapsama giren taşeron çalışanların kadroya geçirilmesi öneriliyor.

Kamu iktisadi teşebbüsleri: İlgili kuruluşlardaki taşeron işçilerin sürekli kadroya alınması amaçlanıyor.

İl özel idareleri: Belirlenen koşulları sağlayan personelin düzenlemeden yararlanması öngörülüyor.

Kadroya geçiş: Şartları karşılayan işçilerin sınavsız geçiş yapabilmesi teklif ediliyor.

Geçiş süresi: İşlemlerin kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Teklif henüz yasalaşmadığından belirtilen şartlar ve süreler yürürlüğe girmiş değil.

Bağ-Kur ve 3600 Ek Gösterge Beklentisi Sürüyor

Çalışma hayatına ilişkin diğer talepler arasında Bağ-Kur prim gününün 9000'den 7200'e düşürülmesi ve birinci dereceye ulaşan memurlara 3600 ek gösterge verilmesi bulunuyor.

Ev kadınlarına yönelik prim desteği ve emeklilik koşullarında değişiklik yapılması da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ancak bu taleplerin tamamını kapsayan yeni bir torba yasanın kabul edildiği doğrulanmış değil.

100 Bin İşçiye Kadro Ne Zaman Verilecek?

Taşeron işçilere yönelik 2/3916 esas numaralı teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Düzenlemenin yasalaşması için Meclis görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor. Kadroya geçiş için kesinleşmiş başvuru tarihi veya resmi kontenjan henüz açıklanmadı.