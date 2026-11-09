Ocak 2027 emekli maaşı zammını bekleyen milyonlarca vatandaş için yeni bir ek ödeme formülü gündeme geldi. Enflasyon artışının dışında değerlendirildiği öne sürülen modelde, prim gün sayısı ve çalışma süresinin maaşlara farklı oranlarda yansıması tartışılıyor. Hesaplamalar, en düşük emekli aylığında dikkat çeken bir seviyeye işaret ediyor.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği Ocak 2027 maaş artışına ilişkin yeni senaryolar gündeme taşındı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri üzerinden yapılacak artışın yanında, emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik ek ödeme seçenekleri de tartışılıyor.

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine dayandırılan bilgilere göre, ilgili kamu kurumlarının teknik değerlendirmelerinde emeklilere ilave ödeme yapılmasını içeren farklı modeller üzerinde duruluyor.

Gündeme gelen seçenekler arasında seyyanen artış, refah payı ve ödenen primlere göre farklılaştırılmış destek modeli bulunuyor. Ancak bu seçenekler hakkında alınmış resmi bir karar açıklanmadı.

Emekli Maaşına Yüzde 15 Ek Ödeme Formülü

İddialara göre değerlendirilen modellerden biri, enflasyon zammının üzerine ortalama yüzde 15 düzeyinde ek ödeme yapılmasını öngörüyor.

Söz konusu modelde bütün emeklilere aynı oranda destek verilmesi yerine sigortalılık geçmişine göre farklı ödeme tutarları belirlenebileceği ifade ediliyor.

Detaylar şu şekilde:

Ek ödeme oranı: Ortalama yüzde 15 senaryosu değerlendiriliyor.

Prim basamakları: 3600, 4700 ve 9000 gün seçenekleri konuşuluyor.

Hesaplama kriterleri: Prim miktarı, çalışma süresi ve sigortalılık statüsü dikkate alınabilecek.

Kapsam: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için farklı modeller oluşturulabilecek.

Uygulama tarihi: Henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

En Düşük Emekli Maaşında 29 Bin 900 TL Hesabı

Temmuz 2026 döneminden itibaren uygulanan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor.

Ocak ayında yüzde 10 artış yapılması halinde taban aylık yaklaşık 25 bin 907 TL'ye karşılık geliyor. Bu tutarın yeni bir kanunla 26 bin TL'ye yükseltilmesi ve ardından yüzde 15 ek ödeme uygulanması durumunda 29 bin 900 TL'lik senaryo ortaya çıkıyor.

Ancak en düşük emekli aylığının değiştirilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Memur Emeklileri İçin Yeni Maaş Senaryosu

Memur emeklilerinin aylıklarında da farklı artış ihtimalleri değerlendiriliyor. Yüzde 8 zam varsayımıyla 31 bin 528 TL olan aylık yaklaşık 34 bin 50 TL'ye yükseliyor.

Bu tutara yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde hesaplanan maaş yaklaşık 39 bin 158 TL'ye ulaşıyor.

Ocak 2027 emekli zamlarının kesin oranı, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. İlave ödeme yapılıp yapılmayacağı ise ayrı bir karar ve gerektiğinde yasal düzenleme gerektirecek.