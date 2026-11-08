Çin Merkez Bankası, ekim ayında rezervlerine 25,8 ton altın ekleyerek kesintisiz alım serisini 24 aya çıkardı. Küresel piyasalarda ons fiyatının gerilemesine rağmen hem resmi kurumlar hem de Çinli bireysel yatırımcılar altına yönelmeyi sürdürdü.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında yaşanan geri çekilmeye rağmen Çin Merkez Bankası, resmi rezerv politikasında kıymetli metale ağırlık vermeyi sürdürüyor. Ekim ayında ons başına 4 bin dolar eşiğinin altına inilmesine karşın alımlarını aksatmayan banka, kesintisiz biriktirme sürecinde 24 ayı geride bıraktı.

Çin Merkez Bankası Altın Alımlarını Sürdürüyor mu?

Çin Merkez Bankası rezerv politikasında altına öncelik vermeye devam ediyor. Resmi verilere göre ekim ayında kasasına 830 bin ons, yani yaklaşık 25,8 ton altın ekleyen kurum, üst üste 24 aydır rezervlerini büyütüyor.

Açıklanan son verilerle birlikte Çin'in 2026 yılının ilk 10 ayındaki toplam resmi altın alımı 129 tona ulaştı. Uluslararası piyasalarda ekim ayında yaklaşık yüzde 7 oranında yaşanan değer kaybı, bankanın stratejik alım politikasını değiştirmedi.

Dünya Genelinde Merkez Bankalarının Altın Talebi

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin Merkez Bankası, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde kamuoyuna açıklanan işlemler bazında dünyanın en büyük kurumsal alıcısı unvanını korudu. Temmuz ile eylül ayları arasındaki dönemde küresel merkez bankalarının gerçekleştirdiği toplam net alım 321 ton seviyesine yükseldi. Bu veri, 2024 yılının son çeyreğinden sonra ölçülen en yüksek çeyreklik alım miktarı oldu.

Dönem Toplam Net Alım Önemli Gelişme 2026 Üçüncü Çeyrek 321 Ton 2024 sonundan bu yana kaydedilen en yüksek seviye 2026 İlk 10 Ay (Çin) 129 Ton Çin Merkez Bankası 24 aydır aralıksız alım yapıyor

Çinli Bireysel Yatırımcılar Neden Altına Yöneliyor?

Merkez bankasının kesintisiz devam eden alımları, Çin genelindeki bireysel yatırımcıların altın piyasasına olan güvenini artırdı. Ülkedeki vatandaşlar, fiyatlardaki dönemsel gerilemeleri birer alım fırsatı olarak değerlendirerek portföylerini büyütmeye başladı.