Ayda 33.673 TL taksitle alınan 1,2 milyon TL’lik konut kredisi için 10 yılda kaç lira ödeniyor? 27 Kasım karşılaştırmasında Akbank İlk Evim teklifinin toplamı 4.061.361 TL’ye ulaşıyor. Hesabın içinde faizle birlikte üç ayrı masraf var. enuygunfinans.com

İlk evini almak için bütçe yapan birinin aklındaki ilk soru çoğu zaman aynı: “Her ay kaç lira ayırmam gerekecek?” ENUYGUN Finans’ın 27 Kasım 2026 tarihli karşılaştırmasında, Akbank İlk Evim Konut Kredisi için bu sorunun yanıtı 33.673 TL. Ancak ev bütçesini on yıllık bir kâğıda dökünce asıl büyük rakam ortaya çıkıyor. 1 milyon 200 bin TL borçlanan bir kişi, karşılaştırmadaki koşullarla 120 ayın sonunda anaparanın üzerine 2 milyon 861 bin 361 TL ödüyor. Bunun ne kadarının faiz, ne kadarının masraf olduğu ise teklifin ayrıntılarında görülüyor.

Ödenen her 100 liranın ne kadarı anaparaya gidiyor?

Akbank teklifinde aylık faiz oranı yüzde 2,69. On yıllık ödeme planında faizlerin toplamı 2.840.741 TL’ye ulaşıyor. Kullanılan 1.200.000 TL de eklenince anapara ve faiz ödemelerinin toplamı 4.040.741 TL oluyor. Yani geri ödeme, kredi açılırken alınan ücretler henüz hesaba katılmadan bile 4 milyon TL sınırını geçiyor.

Bu rakamları daha küçük ölçekte okumak da mümkün. On yılın sonunda ödenen her 100 liranın yaklaşık 29 lira 55 kuruşu, başlangıçta bankadan alınan paraya karşılık geliyor. Yaklaşık 69 lira 94 kuruşu faiz, kalan 51 kuruşu ise karşılaştırmada yer alan ücretler. Bu dağılım on yıllık toplam üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla ilk ayın taksidinde kaç liranın borçtan düşeceğini öğrenmek isteyen bir alıcının, kendi ödeme planındaki anapara ve faiz sütunlarına bakması gerekiyor.

Hesap makinesinde neden 19 TL fark çıkıyor?

Aylık taksiti cep telefonunda 120 ile çarpanların karşısına 4.040.760 TL çıkacak. Oysa teklifin ayrıntısında anapara ile faizin toplamı 4.040.741 TL. Aradaki 19 TL’nin basit bir açıklaması var. Karşılaştırma ekranı aylık taksiti tam liraya yuvarlayarak gösteriyor. Bu nedenle masrafı bulmak için ekrandaki taksiti 120 ile çarpıp genel toplamdan çıkarmak küçük bir sapmaya yol açıyor.

Teklifin masraf dökümü bu hesabı kuruş tahminine gerek bırakmadan açıklıyor. En büyük kalem, konutun değerinin belirlenmesi için yazılan 13.000 TL’lik ekspertiz ücreti. Buna 6.000 TL kredi tahsis ücreti ve 1.620 TL taşınmaz rehin ücreti ekleniyor. Üçü de karşılaştırmada bir defaya mahsus gösteriliyor. Böylece 20.620 TL’lik masraf, anapara ve faiz toplamını tam olarak 4.061.361 TL’ye getiriyor. Peşinat için ayırdığı birikimi hesaplayan alıcı açısından bu ayrıntı önemli. Çünkü aylık taksit bütçesiyle kredi açılışındaki nakit ihtiyacı iki ayrı tarihte karşısına çıkıyor.

Aylık 108 TL fark, on yılda kaç liraya çıkıyor?

Aynı gün, aynı tutar ve aynı vade için Halkbank’ın Hesaplı Evim teklifinde aylık taksit 33.781 TL. İki teklif arasında ayda yalnızca 108 TL var. Masraflar dahil on yıllık toplamlara bakıldığında ise Halkbank’ta geri ödeme 4.071.290 TL’ye ulaşıyor. Böylece iki teklif arasındaki fark Akbank lehine 9.929 TL oluyor.

Peki, 108 lirayı 120 ay boyunca yan yana koyunca çıkan 12.960 TL neden bu farktan daha yüksek? Çünkü iki bankanın başlangıç ücretleri de farklı. Halkbank örneğinde ekspertiz, tahsis ve ipotek ücretleri toplam 17.560 TL tutuyor. Bu, Akbank teklifindeki ücretlerden 3.060 TL daha düşük. Başlangıçta ödenen bu tutar, taksitlerden doğan farkın bir bölümünü kapatıyor. İki bankadan ödeme planı alan biri için karşılaştırmanın en pratik yolu da burada ortaya çıkıyor. Aylık bütçe için taksit satırına, on yılın hesabı için masrafları içeren toplam ödeme satırına bakmak gerekiyor.

Başvuru günü hangi rakam geçerli?

33.673 TL’lik taksit, 27 Kasım saat 21.48 itibarıyla derlenen teklifin rakamı. Başvuru tarihinde faiz oranı ve kişiye sunulan koşullar değişebiliyor. Akbank’ın kendi ürün sayfasındaki örnek hesap da farklı bir kredi tutarı kullanıyor.

Bu yüzden ev için kapora vermeden önce, aynı 1.200.000 TL ve 120 ay üzerinden hazırlanmış kişisel ödeme planını istemek, eldeki rakamları karşılaştırmayı kolaylaştırıyor. Sözleşme öncesi bilgilendirme formunda uygulanacak faiz ile tahsil edilecek ücretler görülebiliyor. Böylece alıcı, ilk taksit geldiğinde ödeyeceği tutarı da kredi açılırken birikiminden çıkacak parayı da önceden hesaplayabiliyor.