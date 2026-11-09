TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Bakanlık bütçesine dair kapsamlı bir sunum yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin işleyişi ve Meclis takvimine sunulacak on üçüncü yargı paketi hakkındaki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Görüşmelerde, yargı sisteminin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak reform adımları ele alındı.

13. Yargı Paketi Hangi Düzenlemeleri İçeriyor?

On üçüncü yargı paketi, yargılamaların hızlandırılmasını, ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasını ve özellikle bilişim suçlarıyla etkin mücadele edilmesini sağlayan yasal düzenlemeleri içermektedir. Düzenlemenin temel gayesi, yurttaşların davalarında makul sürede ve adil kararların verilmesini temin edecek yasal altyapıyı güçlendirmektir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis kanunları hayata geçirirken Bakanlık olarak idari düzenlemelerle bu işleyişe destek verdiklerini vurguladı. Yargı paketine yönelik hazırlık sürecine Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri, milletvekilleri, akademisyenler ve bakanlık bürokratlarının önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Bakanlık Bünyesinde Devreye Alınan İdari Adımlar

Yargı paketinin yanı sıra kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik hayata geçirilen idari mekanizmalar hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı, vatandaşlara doğrudan dokunan yeni uygulamaları duyurdu. Bu kapsamda öne çıkan kurumsal çalışmalar şunlardır:

Yargılamalarda verimliliği yükseltmek amacıyla Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruldu.

Vatandaşların başvurularını iletmesi ve bilgi alması amacıyla Alo Adalet 135 iletişim hattı hayata geçirildi.

Yeni suç örgütleriyle mücadele çalışmalarına hız verildi.

Hizmet kalitesinin artırılması ve tahkim alanında etkin koordinasyon sağlanması adına teşkilat yapısı güçlendirildi.

13. Yargı Paketi Ne Zaman Meclise Sunulacak?

İlk planlamalara göre ekim ayı sonunda Meclis gündemine getirilmesi beklenen on üçüncü yargı paketi, nafaka düzenlemesinde yapılacak değişiklikler nedeniyle ertelendi. Düzenlemenin, TBMM bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından Meclis başkanlığına sunulması ve Ocak 2027 döneminde yasalaşma sürecine girmesi öngörülüyor.

Bütçe mesaisinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Adalet Komisyonunda görüşülmesi beklenen yasa teklifi, genel kuruldaki oylama aşamasının ardından kanunlaşarak yürürlüğe girecek.