Ankara'da sürdürülen şebeke iyileştirme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan son duyurulara göre, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü başkentin birçok farklı ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacağı açıklandı. Sabah saatlerinde başlaması öngörülen ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürecek olan bu kesintiler, günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri etkileyeceği için vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerini kapsayan geniş çaplı kesinti programının detayları, etkilenecek cadde ve sokaklar ile saat aralıkları netleşti.
14 Ekim 2026 Çarşamba günü Ankara'da planlı şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler, saat aralıkları ve etkilenen bölgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
|İlçe
|Saat Aralığı
|Etkilenen Cadde, Sokak ve Bölgeler
|Altındağ
|09.00 - 13.00
|Kavaklı
|09.30 - 13.30
|Tatlar Mahallesi, Kavaklı
|14.00 - 17.30
|Kavaklı
|14.30 - 18.00
|Kavaklı
|Çankaya
|00.30 - 07.30
|Ankaralılar, 2467
|09.00 - 11.30
|95
|09.00 - 14.00
|2652, 2654, 2653, Kanuni Sultan Süleyman, 2655, Bağlar, Zafer, Mehmetçik
|09.15 - 12.15
|Semaver, Ulucanlar, Dumlupınar, Yakupabdal, Vezinli, Atatürk, Halay, Tekkeköy, Akçaali, Doğukent, Elvankent Banka Konutları, Leylak, 2730, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Selçuklu, 2457, 2762, Kaşgarlı Mahmut, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, TOKİ, Seki Pınar
|09.30 - 11.30
|İlker, Asarkaya, Kargalı
|13.00 - 15.00
|95
|13.15 - 17.15
|Yakupabdal, Tekkeköy, Akçaali, Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü
|14.30 - 18.00
|2670, 30 Ağustos, 2721, 2644, Bağlar, 2643, Turgut Özal, 3648, 2665, Kızılcaşar, 2669, 2648, 2649, 2640, 2650, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2645, Hürriyet, Misakımilli, Mehmetçik, 2666, 2647, 2646
|15.30 - 17.30
|95
|Etimesgut
|09.30 - 10.30
|Çukurova, Zirve, Kahyaoğlu, 1808, 1807, 1803, 1795
|09.30 - 12.30
|Çimşit, Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
|09.30 - 17.00
|Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler, Yeni Peçenek, A Kümesi İlhan Köy ve çevre sokaklar
|11.30 - 13.00
|1760, 1739, Arguvan
|14.00 - 16.30
|Malazgirt 1071, 2642, Şehit Mehmet Çavuş, 2650, Kaplan
|14.00 - 17.30
|Eskişehir Devlet Yolu, 1752, Aşağıkaraören, Palamut, Ahi Mesud, Yaşar Kemal, Mimar Sinan, Saraycık, Yeni Peçenek, Çimşit, Çiçektepe ve çevre sokaklar
|Keçiören
|09.15 - 12.15
|Semaver, Ulucanlar, Dumlupınar, Yakupabdal, Vezinli, Atatürk, Halay, Tekkeköy, Akçaali, Doğukent, Elvankent Banka Konutları, Leylak, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, Kusunlar, Kıbrısköy, Selçuklu, Kaşgarlı Mahmut, Kuruçay Mevkii, TOKİ, Seki Pınar, 2361, 2457, 2730, 2736, 2739, 2759, 2762
|Mamak
|09.00 - 10.30
|Ahmetadil, Tıp Fakültesi
|09.30 - 13.30
|Tatlar Mahallesi, Kavaklı
|11.00 - 12.30
|Ahmetadil, Altılı, Mamak, Güzelytepe, Dönen
|14.00 - 15.30
|Ahmetadil, Altılı, Mamak, Akçadağ, Tıp Fakültesi, Gaziler
|16.00 - 17.30
|Şehit Selçuk Paker, Sakinler, Şebeke, Sancak, Huri, Kaşif Hoca, Uslu
|Sincan
|09.00 - 10.30
|Düzgün, İdareci, Kaymakam, Yazıcı, Orta, Bucak, Erkan, 407, Kütüphane, Çoğlu Mahallesi, Borsa, Akıncılar, Necip Fazıl, 63, 688
|09.30 - 12.30
|Çimşit, Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
|09.30 - 17.00
|Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler, Yeni Peçenek
|11.00 - 12.30
|Harperenler, İnönü, Seda, Seher, Şenay, Sevtap, Suzan, 404, Serdil, 403, Mehmet Akif Ersoy, Sevgi, 65, Necip Fazıl, 817, 815, Keskin, 783, 814
|13.30 - 15.00
|Sevcan, Sevgi, Sevtap, Sinan, Yazıcı, 400, 406, Adak, 399, Gazi Mustafa Kemal, Düzgün, Melih Gökçek
|14.00 - 17.30
|Eskişehir Devlet Yolu, 1752, Aşağıkaraören, Palamut, Ahi Mesud, Yaşar Kemal, Mimar Sinan, Saraycık, Yeni Peçenek, Çimşit, Çiçektepe
|15.00 - 20.00
|Osmaniye, Yeni Yerleşim
|15.30 - 17.00
|185
|Yenimahalle
|09.00 - 10.30
|1940, 1954, 1942
|09.30 - 17.30
|1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009
|11.00 - 12.30
|1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116
|13.30 - 15.00
|2118, 1467, 2113, 1953
|15.30 - 17.00
|1953, Damladol, 2118, 2263, 2113
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