Ankara'da sürdürülen şebeke iyileştirme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan son duyurulara göre, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü başkentin birçok farklı ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacağı açıklandı. Sabah saatlerinde başlaması öngörülen ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürecek olan bu kesintiler, günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri etkileyeceği için vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerini kapsayan geniş çaplı kesinti programının detayları, etkilenecek cadde ve sokaklar ile saat aralıkları netleşti.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü Ankara'da planlı şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler, saat aralıkları ve etkilenen bölgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İlçeSaat AralığıEtkilenen Cadde, Sokak ve Bölgeler
Altındağ09.00 - 13.00Kavaklı
09.30 - 13.30Tatlar Mahallesi, Kavaklı
14.00 - 17.30Kavaklı
14.30 - 18.00Kavaklı
Çankaya00.30 - 07.30Ankaralılar, 2467
09.00 - 11.3095
09.00 - 14.002652, 2654, 2653, Kanuni Sultan Süleyman, 2655, Bağlar, Zafer, Mehmetçik
09.15 - 12.15Semaver, Ulucanlar, Dumlupınar, Yakupabdal, Vezinli, Atatürk, Halay, Tekkeköy, Akçaali, Doğukent, Elvankent Banka Konutları, Leylak, 2730, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Selçuklu, 2457, 2762, Kaşgarlı Mahmut, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, TOKİ, Seki Pınar
09.30 - 11.30İlker, Asarkaya, Kargalı
13.00 - 15.0095
13.15 - 17.15Yakupabdal, Tekkeköy, Akçaali, Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü
14.30 - 18.002670, 30 Ağustos, 2721, 2644, Bağlar, 2643, Turgut Özal, 3648, 2665, Kızılcaşar, 2669, 2648, 2649, 2640, 2650, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2645, Hürriyet, Misakımilli, Mehmetçik, 2666, 2647, 2646
15.30 - 17.3095
Etimesgut09.30 - 10.30Çukurova, Zirve, Kahyaoğlu, 1808, 1807, 1803, 1795
09.30 - 12.30Çimşit, Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
09.30 - 17.00Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler, Yeni Peçenek, A Kümesi İlhan Köy ve çevre sokaklar
11.30 - 13.001760, 1739, Arguvan
14.00 - 16.30Malazgirt 1071, 2642, Şehit Mehmet Çavuş, 2650, Kaplan
14.00 - 17.30Eskişehir Devlet Yolu, 1752, Aşağıkaraören, Palamut, Ahi Mesud, Yaşar Kemal, Mimar Sinan, Saraycık, Yeni Peçenek, Çimşit, Çiçektepe ve çevre sokaklar
Keçiören09.15 - 12.15Semaver, Ulucanlar, Dumlupınar, Yakupabdal, Vezinli, Atatürk, Halay, Tekkeköy, Akçaali, Doğukent, Elvankent Banka Konutları, Leylak, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, Kusunlar, Kıbrısköy, Selçuklu, Kaşgarlı Mahmut, Kuruçay Mevkii, TOKİ, Seki Pınar, 2361, 2457, 2730, 2736, 2739, 2759, 2762
Mamak09.00 - 10.30Ahmetadil, Tıp Fakültesi
09.30 - 13.30Tatlar Mahallesi, Kavaklı
11.00 - 12.30Ahmetadil, Altılı, Mamak, Güzelytepe, Dönen
14.00 - 15.30Ahmetadil, Altılı, Mamak, Akçadağ, Tıp Fakültesi, Gaziler
16.00 - 17.30Şehit Selçuk Paker, Sakinler, Şebeke, Sancak, Huri, Kaşif Hoca, Uslu
Sincan09.00 - 10.30Düzgün, İdareci, Kaymakam, Yazıcı, Orta, Bucak, Erkan, 407, Kütüphane, Çoğlu Mahallesi, Borsa, Akıncılar, Necip Fazıl, 63, 688
09.30 - 12.30Çimşit, Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
09.30 - 17.00Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler, Yeni Peçenek
11.00 - 12.30Harperenler, İnönü, Seda, Seher, Şenay, Sevtap, Suzan, 404, Serdil, 403, Mehmet Akif Ersoy, Sevgi, 65, Necip Fazıl, 817, 815, Keskin, 783, 814
13.30 - 15.00Sevcan, Sevgi, Sevtap, Sinan, Yazıcı, 400, 406, Adak, 399, Gazi Mustafa Kemal, Düzgün, Melih Gökçek
14.00 - 17.30Eskişehir Devlet Yolu, 1752, Aşağıkaraören, Palamut, Ahi Mesud, Yaşar Kemal, Mimar Sinan, Saraycık, Yeni Peçenek, Çimşit, Çiçektepe
15.00 - 20.00Osmaniye, Yeni Yerleşim
15.30 - 17.00185
Yenimahalle09.00 - 10.301940, 1954, 1942
09.30 - 17.301010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009
11.00 - 12.301947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116
13.30 - 15.002118, 1467, 2113, 1953
15.30 - 17.001953, Damladol, 2118, 2263, 2113