Ankara genelinde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle 14 Ekim 2026 Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle sakinlerini yakından ilgilendiren kesintilerin saat aralıkları, etkilenecek cadde ve sokaklar ile detaylı planlama netleşti ve duyuruldu.

Ankara'da sürdürülen şebeke iyileştirme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan son duyurulara göre, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü başkentin birçok farklı ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacağı açıklandı. Sabah saatlerinde başlaması öngörülen ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürecek olan bu kesintiler, günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri etkileyeceği için vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerini kapsayan geniş çaplı kesinti programının detayları, etkilenecek cadde ve sokaklar ile saat aralıkları netleşti.