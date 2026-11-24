Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü sanat faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Yaşam Merkezi çatısı altında yetişkinlere yönelik hayata geçirilen bağlama kursu, enstrüman öğrenmek ve Türk halk müziği mirasını keşfetmek isteyen ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinde Bağlama Eğitimi

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Yaşam Merkezinde yetişkinler için başlatılan bağlama kursu, katılımcılara hem enstrüman çalma tekniklerini öğretiyor hem de Türk halk müziğini yakından tanıma imkanı sunuyor. Kursiyerler uzman eğitmenler eşliğinde nota, ritim ve icra basamaklarını adım adım pratik ediyor.

Haftalık belirlenen program dahilinde yürütülen eğitimler, günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir sosyal faaliyet alanı oluşturuyor. İlçe sakinleri bu atölyelerde yeni kazanımlar elde ederken aynı zamanda ortak ilgi alanlarına sahip komşularıyla bağ kurarak yeni dostluklar ediniyor.

Kültür ve Sanatın Toplumsal Hayata Katkısı

Eğitim programlarının kapsamı ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kültürel projelere en az fiziki belediyecilik hizmetleri kadar değer verdiklerini kaydetti. Sanatın yaş sınırı tanımadığını vurgulayan Çetin, öğrenmenin ömür boyu süren bir yolculuk olduğunu belirterek belediye tesislerinde her yaştan ilçe sakinine yönelik nitelikli ortamlar hazırlamayı sürdürdüklerini ifade etti.

Belediye bünyesinde açılan sanat atölyelerinin temel kazanımları şu başlıklar altında öne çıkıyor:

Geleneksel Türk halk çalgısı olan bağlamanın icra tekniklerinin doğru yöntemlerle öğrenilmesi,

Kültürel değerlerin ve yerel müzik mirasının yeni kuşaklara aktarılması,

Yetişkinlerin sosyal yaşama daha aktif katılım sağlayarak üretken zaman geçirmesi,

Sanatsal faaliyetler vesilesiyle ilçe genelinde güçlü komşuluk ilişkilerinin kurulması.

Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi, bağlamanın tınısına gönül veren ilçe sakinlerini sanatla buluşturmaya ve farklı dallarda açtığı eğitimlerle kültürel hayatı zenginleştirmeye devam ediyor.