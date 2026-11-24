Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, bu akşam başkentli müzikseverlerle buluşuyor. 24 Kasım akşamı saat 20.30'da Congresium Ankara'da yapılması planlanan konser öncesinde saat, mekan ve 2.000 TL, 3.000 TL ve 4.000 TL olarak açıklanan bilet fiyatları dikkat çekiyor.

Başkentte 24 Kasım etkinlikleri ve Ankara konser takvimi kapsamında akşam saatlerinde hareketli bir müzik programı izleyiciyi bekliyor.

Akustik düzenlemeleri, sahne enerjisi ve geniş repertuvarıyla dinleyicilerde karşılık bulan Gökhan Türkmen, bu akşam Ankara'da sahne alarak sevilen şarkılarını başkentliler için seslendirecek. Konserin yaklaşmasıyla birlikte etkinliğin başlangıç saati, salon bilgisi ve bilet kategorileri müzikseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi.

Gökhan Türkmen Ankara Konseri Saat Kaçta ve Nerede?

Paylaşılan etkinlik bilgilerine göre Gökhan Türkmen Ankara konseri, 24 Kasım akşamı saat 20.30'da başlayacak şekilde planlanıyor. Konserin adresi olarak başkentteki önemli kültür ve kongre merkezlerinden Congresium Ankara gösteriliyor.

Akşam saatlerinde başlayacak program öncesinde katılımcıların ulaşım planlarını trafik yoğunluğu ve toplu taşıma hatlarına göre yapması, giriş işlemlerini ve salon yerleşimini rahat tamamlamak açısından önem taşıyor.

Bilet Fiyatları Ne Kadar? İşte Kategori Rakamları

Konser için açıklanan bilet fiyatlarının 2.000 TL, 3.000 TL ve 4.000 TL seviyelerinde şekillendiği görülüyor. Farklı oturma düzenleri ve sahne yakınlığına göre ayrılan bu kademelerde bilet durumunun, kategori müsaitliklerinin ve gişe/satış koşullarının etkinlik saatine kadar yakından takip edilmesi gerekiyor.

Katılmayı planlayan dinleyicilerin bilet kategori detayları, kapı açılış saati ve salon kurallarına ilişkin son bilgileri resmi bilet kanalları ve organizasyon duyuruları üzerinden kontrol etmesi öneriliyor.

Başkentte Akşam Konser Keyfi ve Repertuvar Beklentisi

Yıllardır sürdürdüğü üretken müzik kariyerinde hem duygusal baladları hem de tempolu parçalarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gökhan Türkmen'in Congresium Ankara sahnesindeki performansı, başkentteki canlı müzik akşamlarına renk katacak etkinlikler arasında öne çıkıyor.

Gerek uzun süredir şarkılarını canlı dinlemek isteyen hayranlar gerekse 24 Kasım akşamını nitelikli bir konserle değerlendirmek isteyen Ankaralılar için saat 20.30'da başlayacak buluşma, günün öne çıkan kültür-sanat başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.