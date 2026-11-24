Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği Kadın Eli Pazarı, Öğretmenler Günü konseptiyle Musiki Muallim Mektebi'nde açıldı. 20-23 Kasım tarihleri arasında dört gün süren organizasyonda kadın üreticilerin hazırladığı el işi ve dekoratif ürünler sergilendi.

Mamak Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek ve kadınların iktisadi hayatta daha etkin rol almalarını temin etmek amacıyla El Emeği Kadın Eli Pazarı organizasyonunu hayata geçirdi. Öğretmenler Günü konsepti çerçevesinde Musiki Muallim Mektebi bünyesinde düzenlenen bu özel etkinlikte kadın üreticiler, kendi emekleriyle hazırladıkları el işi ve hediyelik tasarımları doğrudan vatandaşların beğenisine sunma fırsatı yakaladı.

Musiki Muallim Mektebinde Dört Günlük Sergi

Öğretmenler Günü temalı El Emeği Kadın Eli Pazarı, tarihi Musiki Muallim Mektebi çatısı altında kapılarını açarak dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. 20-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, el emeği ürünlerin geniş kesimlere ulaşmasına zemin hazırlayarak kadınların üretime katılımını görünür kıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda üretici kadınlar, farklı kategorilerdeki ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Kadınların el becerilerini ve tasarım yeteneklerini yansıtan pazarda sergilenen başlıca ürün grupları şu şekilde yer aldı:

Geleneksel ve modern yöntemlerle hazırlanan el işi ürünleri

Öğretmenler Günü temasına uygun hediyelik eşyalar

Ev ortamlarına yönelik dekoratif tasarımlar

Kadın üreticilerin kendi çabalarıyla ortaya koyduğu özgün çalışmalar

Kadın Girişimciliği ve Ev Ekonomisine Katkı

Mamak Belediyesi tarafından hayata geçirilen El Emeği Kadın Eli Pazarı, üretici kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürmeyi ve aile bütçelerine doğrudan katkı sağlamalarını amaçlıyor. Kurulan pazar yerleri sayesinde kadınlar, aracı olmadan ürünlerini tüketiciye ulaştırarak ekonomik hayattaki konumlarını güçlendiriyor.

Kadınların iktisadi bağımsızlıklarını desteklemeyi ve yerel dayanışmayı artırmayı amaçlayan organizasyonda, üretim kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi. Üreticiler kendi hazırladıkları ürünleri doğrudan satışa sunma imkanı bularak hem gelir elde etti hem de emeklerini geniş kitlelere tanıtma fırsatı buldu.

Yıl Boyunca Farklı Temalarla Sürecek

Mamak Belediyesi, kadın emeğini değerlendirmeye yönelik pazar etkinliklerini yıl boyunca farklı özel gün ve temalarla sürdürüyor. Dönemsel olarak yenilenen bu tematik pazarlar, yerel üretim kültürünü korumanın yanı sıra kadın girişimcilerin sürekli gelir elde edebilecekleri sürdürülebilir alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Farklı takvim dönemlerine yayılan bu organizasyonlar sayesinde kadın üreticilerin pazara erişimi düzenli hale getiriliyor. Toplumsal dayanışmayı pekiştiren tematik pazarlar, yerel ölçekte üretkenliği teşvik ederken kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir biçimde yer edinmelerine katkı sunuyor.