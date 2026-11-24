Başkentte içme suyu güvenliği ve çevresel koruma başlıkları yeniden gündemin merkezinde. Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen "Ankara'nın Suyu: Kurtboğazı Barajı Havzası" panelinde su havzalarının korunması, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar ve yapılaşma riski masaya yatırılırken, iptal kararının geri alınması çağrısı yapıldı.

Ankara'nın içme suyu kaynaklarının geleceği ve havza koruma politikaları, düzenlenen kapsamlı panelle bir kez daha tartışmaya açıldı. Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi ev sahipliğinde, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği ile TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara'nın Suyu: Kurtboğazı Barajı Havzası" panelinde, başkentin su varlıklarını tehdit edebilecek çevresel ve hukuki riskler ele alındı.

Kurtboğazı Havzası ve Orman Sınırları Sunumlarda Nasıl Ele Alındı?

AKK Çevre ve İklim Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Nilgül Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlarda, farklı disiplinlerden uzmanlar Ankara su kaynakları ve Kurtboğazı Barajı havzasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Panelde; ASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşegül İpekyılmaz, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Murat Kapkıran, araştırmacılar Hasan Akyar ve Ahmet Demirtaş ile Ankara Barosu Çevre Hukukçusu Av. Cömert Uygur Erdem söz aldı.

Sunumlarda öne çıkan başlıklar ve tartışma noktaları şu şekilde sıralandı:

Su havzalarının mevcut durumu: Başkentin içme suyu temininde kritik rol oynayan Ankara su havzası alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi.

Orman sınırları ve ekolojik denge: Orman sınırları dışına çıkarılan alanların havza bütünlüğüne ve doğaya yaratabileceği olası ekolojik tahribatlar.

Hukuki güvenceler: Su havzalarının korunmasına yönelik mevzuat ve hukuki koruma mekanizmalarının etkinliği.

Programa ayrıca ASKİ Projeler Dairesi Başkanı Hayrettin Onur Bektaş, AKK Yürütme Kurulu Üyesi Murat Akyüz ve AKK STK Proje Destek Çalışma Grubu Sözcüsü Habib Şeker'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odası yöneticileri ve çevre gönüllüleri katılım gösterdi.

"Yapılaşma Riski Taşıyan İptal Kararı Geri Alınmalı"

Panelin ardından AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, Meclis Başkan Yardımcısı Nevzat Özer, Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ve TMMOB Ankara İKK Genel Sekreteri Sami Can Gökoğlu imzasıyla ortak bir basın açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı.

Ortak açıklamada, orman sınırları dışına çıkarılan sahaların başkent için su güvenliği ve doğal yaşam açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekilerek, bölgede yapılaşma ihtimalini gündeme getiren iptal kararının geri alınması talep edildi.

Başkentte Su Güvenliği Gündemi İzlenmeye Devam Ediyor

Artan kentleşme baskısı ve iklim koşullarıyla birlikte içme suyu havzalarının korunması, Ankara gündeminde en hassas başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Kurtboğazı Barajı havzasına ilişkin yapılan uyarılar ve hukuki/çevresel değerlendirmelerin ardından gözler, konuyla ilgili idari ve hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.