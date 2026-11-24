Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde fırınlara ve marketlere ürün dağıtımı yapan bir ekmek kamyoneti, arkasındaki kapağın açık vaziyette olması sebebiyle kara yolunda can güvenliğini tehdit etti. Başkent trafiğinde seyir halinde bulunan diğer sürücüler, önlerinde ilerleyen yük taşıma aracının arka kasa kapağının menteşelerinden serbest biçimde açılıp kapandığını ve kasada bir yolcunun bulunduğunu fark ederek durumu kayıt altına aldı.

Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

Çankaya güzergahında seyir halindeki ekmek kamyonetinin yük taşıma alanında bulunan bir kişinin, açık kapaklara rağmen tedbirsizce seyahat ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Hızla ilerleyen aracın sarsıntısıyla savrulan kapaklar, arkadan gelen araç sürücüleri için kaza ihtimali doğurdu.

Görüntülere göre kamyonetin açık olan kapağı, aracın ani fren yapması ya da hızlanması durumunda arkadaki araçların üzerine çarpma riski barındırıyordu. Kasa bölümünde oturan veya yükleri tutmaya çalışan kişinin hiçbir güvenlik önlemi bulunmaksızın taşınması, olası bir ani manevrada yola savrulma tehlikesini ortaya çıkardı.

Açık Kalan Kasa Kapağı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Soktu

Yük taşımacılığı yapan araçlarda arka kapakların kilitlenmeden yola çıkılması, karayolu emniyeti açısından ciddi bir ihlal oluşturuyor. Ekmek kasalarıyla dolu olan kamyonetin bu şekilde kilometrelerce ilerlemesi, çevredeki sürücülerin dikkatini dağıtarak araç takip mesafelerini açmalarına sebep oldu.

Olay anında güzergah üzerinde bulunan sürücülerin dikkat çektiği risk faktörleri şu şekilde sıralandı:

Aracın sarsılmasıyla birlikte açık kapağın yerinden çıkarak veya şiddetle açılarak arkadaki otomobillere çarpma ihtimali,

Kasada bulunan yolcunun virajlarda ya da kasis geçişlerinde dengesini kaybederek yola düşme riski,

Yük alanındaki ekmek kasalarının veya malzemelerin ana yola devrilerek zincirleme trafik kazasına yol açma tehdidi.

Sürücülerin Cep Telefonu Kaydı Olayı Belgeledi

Tehlikeli biçimde ilerleyen kamyonetin arkasında kalan araç içerisindeki vatandaşlar, yaşanan tedbirsizliği cep telefonu kameralarıyla görüntüleyerek kaydetti. Trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak ve mesafeyi koruyarak ilerlemeye çalıştığı anlarda kamyonet sürücüsünün durumdan habersiz şekilde güzergahına devam ettiği görüldü.