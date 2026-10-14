Ankara'da elektrik dağıtım şirketleri tarafından yürütülen planlı şebeke iyileştirme, bakım-onarım çalışmaları ve sahadaki anlık arıza giderme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kent genelinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını planlayabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla güncel elektrik kesintisi programları resmi olarak duyuruldu. 


14 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla başkentin birçok farklı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu sürmesi öngörülen kesintiler, mahalle bazlı olarak titizlikle yürütülüyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere pek çok ilçede gerçekleştirilecek bu çalışmalar, enerji hatlarının modernize edilmesini ve kış sezonuna daha dayanıklı hale getirilmesini hedefliyor.

Yenimahalle ve Çankaya Bölgelerindeki Planlı Çalışmalar

Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde hem şebeke iyileştirme çalışmaları hem de anlık arıza giderme operasyonları aralıksız olarak sürdürülüyor. Yenimahalle'de sabah saatlerinde başlayan planlı çalışmaların yanı sıra Yunus Emre, Çameli, Beştepe, Söğütözü, Gazi, Hipodrom, Turgut Özal, Çakırlar ve Kentkoop gibi bölgelerde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle ekipler sahada yoğun bir mesai harcıyor. Çankaya'da ise gece saatlerinden itibaren başlayan ve gün içine yayılan geniş kapsamlı bakım programları sayesinde elektrik şebekesinin kapasitesi artırılıyor. Vatandaşların bu süreçte elektronik cihazlarını korumak ve işlerini aksatmamak adına duyurulan saat aralıklarını dikkate almaları büyük önem taşıyor.

İlçe Saat aralığı Paylaşılan programda belirtilen cadde, sokak ve bölgeler
Altındağ 09.00–13.00 Kavaklı
Altındağ 09.30–13.30 Tatlar Mahallesi, Kavaklı
Altındağ 14.00–17.30 Kavaklı
Altındağ 14.30–18.00 Kavaklı
Çankaya 00.30–07.30 Ankaralılar, 2467
Çankaya 09.00–11.30 95
Çankaya 09.00–14.00 2652, 2654, 2653, Kanuni Sultan Süleyman, 2655, Bağlar, Zafer, Mehmetçik
Çankaya 09.30–11.30 İlker, Asarkaya, Kargalı
Çankaya 13.00–15.00 95
Çankaya 15.30–17.30 95
Etimesgut 09.30–10.30 Çukurova, Zirve, Kahyaoğlu, 1808, 1807, 1803, 1795
Etimesgut 11.30–13.00 1760, 1739, Arguvan
Etimesgut 14.00–16.30 Malazgirt 1071, 2642, Şehit Mehmet Çavuş, 2650, Kaplan
Mamak 09.00–10.30 Ahmetadil, Tıp Fakültesi
Mamak 09.30–13.30 Tatlar Mahallesi, Kavaklı
Mamak 11.00–12.30 Ahmetadil, Altılı, Mamak, Güzelytepe, Dönen
Mamak 14.00–15.30 Ahmetadil, Altılı, Mamak, Akçadağ, Tıp Fakültesi, Gaziler
Mamak 16.00–17.30 Şehit Selçuk Paker, Sakinler, Şebeke, Sancak, Huri, Kaşif Hoca, Uslu
Sincan 09.00–10.30 Düzgün, İdareci, Kaymakam, Yazıcı, Orta, Bucak, Erkan, 407, Kütüphane
Sincan 09.00–10.30 Çoğlu Mahallesi, Borsa, Akıncılar, Necip Fazıl, 63, 688
Sincan 11.00–12.30 Harperenler, İnönü, Seda, Seher, Şenay, Sevtap, Suzan, 404, Serdil, 403, Mehmet Akif Ersoy, Sevgi
Sincan 11.00–12.30 65, Necip Fazıl, 817, 815, Keskin, 783, 814
Sincan 13.30–15.00 Sevcan, Sevgi, Sevtap, Sinan, Yazıcı, 400, 406, Adak, 399, Gazi Mustafa Kemal, Düzgün
Sincan 13.30–15.00 Melih Gökçek
Sincan 15.00–20.00 Osmaniye, Yeni Yerleşim
Sincan 15.30–17.00 185
Yenimahalle 09.00–10.30 1940, 1954, 1942
Yenimahalle 09.30–17.30 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009
Yenimahalle 11.00–12.30 1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116
Yenimahalle 13.30–15.00 2118, 1467, 2113, 1953
Yenimahalle 15.30–17.00 1953, Damladol, 2118, 2263, 2113