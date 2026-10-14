Ankara'da elektrik dağıtım şirketleri tarafından yürütülen planlı şebeke iyileştirme, bakım-onarım çalışmaları ve sahadaki anlık arıza giderme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kent genelinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını planlayabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla güncel elektrik kesintisi programları resmi olarak duyuruldu.
Yenimahalle ve Çankaya Bölgelerindeki Planlı Çalışmalar
Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde hem şebeke iyileştirme çalışmaları hem de anlık arıza giderme operasyonları aralıksız olarak sürdürülüyor. Yenimahalle'de sabah saatlerinde başlayan planlı çalışmaların yanı sıra Yunus Emre, Çameli, Beştepe, Söğütözü, Gazi, Hipodrom, Turgut Özal, Çakırlar ve Kentkoop gibi bölgelerde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle ekipler sahada yoğun bir mesai harcıyor. Çankaya'da ise gece saatlerinden itibaren başlayan ve gün içine yayılan geniş kapsamlı bakım programları sayesinde elektrik şebekesinin kapasitesi artırılıyor. Vatandaşların bu süreçte elektronik cihazlarını korumak ve işlerini aksatmamak adına duyurulan saat aralıklarını dikkate almaları büyük önem taşıyor.
|İlçe
|Saat aralığı
|Paylaşılan programda belirtilen cadde, sokak ve bölgeler
|Altındağ
|09.00–13.00
|Kavaklı
|Altındağ
|09.30–13.30
|Tatlar Mahallesi, Kavaklı
|Altındağ
|14.00–17.30
|Kavaklı
|Altındağ
|14.30–18.00
|Kavaklı
|Çankaya
|00.30–07.30
|Ankaralılar, 2467
|Çankaya
|09.00–11.30
|95
|Çankaya
|09.00–14.00
|2652, 2654, 2653, Kanuni Sultan Süleyman, 2655, Bağlar, Zafer, Mehmetçik
|Çankaya
|09.30–11.30
|İlker, Asarkaya, Kargalı
|Çankaya
|13.00–15.00
|95
|Çankaya
|15.30–17.30
|95
|Etimesgut
|09.30–10.30
|Çukurova, Zirve, Kahyaoğlu, 1808, 1807, 1803, 1795
|Etimesgut
|11.30–13.00
|1760, 1739, Arguvan
|Etimesgut
|14.00–16.30
|Malazgirt 1071, 2642, Şehit Mehmet Çavuş, 2650, Kaplan
|Mamak
|09.00–10.30
|Ahmetadil, Tıp Fakültesi
|Mamak
|09.30–13.30
|Tatlar Mahallesi, Kavaklı
|Mamak
|11.00–12.30
|Ahmetadil, Altılı, Mamak, Güzelytepe, Dönen
|Mamak
|14.00–15.30
|Ahmetadil, Altılı, Mamak, Akçadağ, Tıp Fakültesi, Gaziler
|Mamak
|16.00–17.30
|Şehit Selçuk Paker, Sakinler, Şebeke, Sancak, Huri, Kaşif Hoca, Uslu
|Sincan
|09.00–10.30
|Düzgün, İdareci, Kaymakam, Yazıcı, Orta, Bucak, Erkan, 407, Kütüphane
|Sincan
|09.00–10.30
|Çoğlu Mahallesi, Borsa, Akıncılar, Necip Fazıl, 63, 688
|Sincan
|11.00–12.30
|Harperenler, İnönü, Seda, Seher, Şenay, Sevtap, Suzan, 404, Serdil, 403, Mehmet Akif Ersoy, Sevgi
|Sincan
|11.00–12.30
|65, Necip Fazıl, 817, 815, Keskin, 783, 814
|Sincan
|13.30–15.00
|Sevcan, Sevgi, Sevtap, Sinan, Yazıcı, 400, 406, Adak, 399, Gazi Mustafa Kemal, Düzgün
|Sincan
|13.30–15.00
|Melih Gökçek
|Sincan
|15.00–20.00
|Osmaniye, Yeni Yerleşim
|Sincan
|15.30–17.00
|185
|Yenimahalle
|09.00–10.30
|1940, 1954, 1942
|Yenimahalle
|09.30–17.30
|1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009
|Yenimahalle
|11.00–12.30
|1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116
|Yenimahalle
|13.30–15.00
|2118, 1467, 2113, 1953
|Yenimahalle
|15.30–17.00
|1953, Damladol, 2118, 2263, 2113
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