Ankara genelinde şebeke iyileştirme, bakım ve onarım çalışmaları ile anlık arızalar nedeniyle 14 Ekim 2026 Çarşamba günü ve ilerleyen günlerde birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle'de elektrik kesintisinin yaşanacağı cadde ve sokaklar netleşti.

Ankara'da elektrik dağıtım şirketleri tarafından yürütülen planlı şebeke iyileştirme, bakım-onarım çalışmaları ve sahadaki anlık arıza giderme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kent genelinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını planlayabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla güncel elektrik kesintisi programları resmi olarak duyuruldu.





14 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla başkentin birçok farklı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu sürmesi öngörülen kesintiler, mahalle bazlı olarak titizlikle yürütülüyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere pek çok ilçede gerçekleştirilecek bu çalışmalar, enerji hatlarının modernize edilmesini ve kış sezonuna daha dayanıklı hale getirilmesini hedefliyor.

Yenimahalle ve Çankaya Bölgelerindeki Planlı Çalışmalar Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde hem şebeke iyileştirme çalışmaları hem de anlık arıza giderme operasyonları aralıksız olarak sürdürülüyor. Yenimahalle'de sabah saatlerinde başlayan planlı çalışmaların yanı sıra Yunus Emre, Çameli, Beştepe, Söğütözü, Gazi, Hipodrom, Turgut Özal, Çakırlar ve Kentkoop gibi bölgelerde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle ekipler sahada yoğun bir mesai harcıyor. Çankaya'da ise gece saatlerinden itibaren başlayan ve gün içine yayılan geniş kapsamlı bakım programları sayesinde elektrik şebekesinin kapasitesi artırılıyor. Vatandaşların bu süreçte elektronik cihazlarını korumak ve işlerini aksatmamak adına duyurulan saat aralıklarını dikkate almaları büyük önem taşıyor.

İlçe Saat aralığı Paylaşılan programda belirtilen cadde, sokak ve bölgeler Altındağ 09.00–13.00 Kavaklı Altındağ 09.30–13.30 Tatlar Mahallesi, Kavaklı Altındağ 14.00–17.30 Kavaklı Altındağ 14.30–18.00 Kavaklı Çankaya 00.30–07.30 Ankaralılar, 2467 Çankaya 09.00–11.30 95 Çankaya 09.00–14.00 2652, 2654, 2653, Kanuni Sultan Süleyman, 2655, Bağlar, Zafer, Mehmetçik Çankaya 09.30–11.30 İlker, Asarkaya, Kargalı Çankaya 13.00–15.00 95 Çankaya 15.30–17.30 95 Etimesgut 09.30–10.30 Çukurova, Zirve, Kahyaoğlu, 1808, 1807, 1803, 1795 Etimesgut 11.30–13.00 1760, 1739, Arguvan Etimesgut 14.00–16.30 Malazgirt 1071, 2642, Şehit Mehmet Çavuş, 2650, Kaplan Mamak 09.00–10.30 Ahmetadil, Tıp Fakültesi Mamak 09.30–13.30 Tatlar Mahallesi, Kavaklı Mamak 11.00–12.30 Ahmetadil, Altılı, Mamak, Güzelytepe, Dönen Mamak 14.00–15.30 Ahmetadil, Altılı, Mamak, Akçadağ, Tıp Fakültesi, Gaziler Mamak 16.00–17.30 Şehit Selçuk Paker, Sakinler, Şebeke, Sancak, Huri, Kaşif Hoca, Uslu Sincan 09.00–10.30 Düzgün, İdareci, Kaymakam, Yazıcı, Orta, Bucak, Erkan, 407, Kütüphane Sincan 09.00–10.30 Çoğlu Mahallesi, Borsa, Akıncılar, Necip Fazıl, 63, 688 Sincan 11.00–12.30 Harperenler, İnönü, Seda, Seher, Şenay, Sevtap, Suzan, 404, Serdil, 403, Mehmet Akif Ersoy, Sevgi Sincan 11.00–12.30 65, Necip Fazıl, 817, 815, Keskin, 783, 814 Sincan 13.30–15.00 Sevcan, Sevgi, Sevtap, Sinan, Yazıcı, 400, 406, Adak, 399, Gazi Mustafa Kemal, Düzgün Sincan 13.30–15.00 Melih Gökçek Sincan 15.00–20.00 Osmaniye, Yeni Yerleşim Sincan 15.30–17.00 185 Yenimahalle 09.00–10.30 1940, 1954, 1942 Yenimahalle 09.30–17.30 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, Şehit Hakkı Sözer, 1012, Akgüvercin, Karahöyük, 1031, 1009 Yenimahalle 11.00–12.30 1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116 Yenimahalle 13.30–15.00 2118, 1467, 2113, 1953 Yenimahalle 15.30–17.00 1953, Damladol, 2118, 2263, 2113