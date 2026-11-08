Yapı Kredi, 30 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Milyonlarca emeklinin merak ettiği "Sadece maaşı taşımak en yüksek tutarı almak için yeterli mi?" sorusu yanıt bulurken, taban promosyon ödemeleri ile fatura talimatı, kart harcaması gibi ek şartlar netleşti.

Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaşın bütçesine katkı sağlayan banka promosyon yarışında hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Bankalar arasında rekabet kızışırken, Yapı Kredi tarafından duyurulan güncel emekli promosyon kampanyası geniş yankı uyandırdı.

19 Eylül 2025 ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren tüm emekli müşteriler, toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanma şansı elde ediyor. Ancak emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen "Maaşımı taşımam üst tutarı almak için yeterli mi?" sorusunun yanıtı, kampanyanın ince detaylarında gizleniyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyon Kampanyaları Başladı: 30 Bin TL Almanın Şartları Neler?

Başvuruda bulunacak vatandaşların en yüksek rakama ulaşabilmesi için yalnızca maaş taşıma taahhüdü vermesi yetmiyor; belirli ek finansal ve dijital şartların da yerine getirilmesi gerekiyor.

Üç Yıllık Taahhüt ve Maaş Dilimine Göre Taban Promosyon Tutarları

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin öncelikli olarak 3 yıllık SGK promosyon taahhüdü vermesi zorunlu tutuluyor. Bu taahhüt kapsamında banka, emekli maaşının net tutarına göre kademeli bir taban promosyon ödemesi yapıyor. Maaş dilimlerine göre temel promosyon ve ek ödeme kalemlerinin dağılımı şu şekildedir:

0 - 9.999 TL Maaş Aralığı: Temel maaş promosyonu 6.250 TL olarak belirlenmiştir. Ek şartların tamamlanmasıyla toplam tutar 15.250 TL 'ye ulaşmaktadır.

10.000 TL - 14.999 TL Maaş Aralığı: Temel maaş promosyonu 10.000 TL seviyesindedir. Ek ödüllerle birlikte toplam miktar 21.000 TL olmaktadır.

15.000 TL - 19.999 TL Maaş Aralığı: Temel promosyon tutarı 12.500 TL olarak ödenmekte olup, tüm koşulların sağlanması halinde toplam ödeme 25.500 TL 'yi bulmaktadır.

20.000 TL ve Üzeri Maaş Aralığı: En yüksek taban promosyon olan 15.000 TL bu grupta yer almakta ve tüm ek şartların yerine getirilmesiyle birlikte toplam promosyon ödemesi 30.000 TL'lik üst sınıra ulaşmaktadır.

Maaşını Taşıyan Emeklilere Büyük Müjde: Yapı Kredi Promosyon Ödemelerinde Ek Şartlar Neler?

Maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan bir emeklinin doğrudan en yüksek tutarı alabilmesi mümkün olmamaktadır. Üst rakam olan 30.000 TL'ye (veya ilgili maaş dilimindeki maksimum ödemeye) ulaşabilmek için taahhüt süresinin yanı sıra yerine getirilmesi gereken ek ödül şartları bulunmaktadır:

Fatura Talimatı Şartı: Belirtilen süre zarfında verilecek otomatik ödeme talimatlarına bağlı olarak maaş dilimine göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül sağlanmaktadır.

Kredi Kartı Harcaması: Bankanın kredi kartı ile yapılacak belirli harcama koşullarının sağlanması durumunda yine maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL ek ödeme hesaba yatırılmaktadır.

Dijital Aktiflik: Dijital bankacılık kanallarının düzenli kullanımını kapsayan dijital aktiflik kriteri ile sabit 2.000 TL ek kazanç elde edilmektedir.

Mobil Üzerinden Müşteri Açılışı: İşlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirip ilk defa müşteri olanlara yönelik 3.000 TL tutarında ilave destek sağlanmaktadır.

Emekli Maaşı Yapı Kredi'ye Nasıl Taşınır?

Mevcut emekliler veya yeni emekli olacak vatandaşlar için süreç oldukça kolaylaştırılmıştır. SSK veya Bağ-Kur emeklileri e-Devlet veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla, Emekli Sandığı emeklileri ise çalışmakta oldukları kurum veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla tercihlerini iletebilmektedir.

Zaten Yapı Kredi müşterisi olanlar şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden, 444 0 444 İletişim Merkezi'nden ya da sadece nüfus cüzdanıyla en yakın şubeden işlemlerini tamamlayabilmektedir. Müşteri olmayanlar ise hemen mobil uygulamayı indirerek kolayca geçiş yapabilmektedir.