Otomotiv pazarında çevre dostu ve yeni nesil teknolojilere yönelim sürerken kasım ayına ait elektrikli otomobil satış rakamları kamuoyuna yansıdı. Sürücülerin bütçelerine uygun ve ulaşılabilir elektrikli araç arayışları hız kazanırken, kasım döneminde en yüksek satış adetlerine ulaşan ilk 10 otomobil modeli tablodaki yerini aldı.
Kasım Döneminde En Fazla Satan Elektrikli Otomobiller
Kasım ayı verilerine göre elektrikli otomobil pazarında en fazla satışı yapılan model 4 bin 59 adetle Togg T10X oldu. Listenin ikinci sırasında ise 2 bin 702 adetlik satış başarısıyla bir diğer yerli model olan Togg T10F yer aldı.
Yerli modellerin ardından sıralamada Güney Koreli ve Avrupalı üreticilerin popüler araçları öne çıktı. KG Mobility markasının Torres EVX modeli 1.705 adetle listenin üçüncü basamağında bulunurken, Hyundai IONIQ 3 modeli 1.077 adetlik satışla dördüncü sıraya yerleşti. Uygun fiyat segmentinde dikkat çeken Citroën ë-C3 ise 430 adetlik satış rakamına ulaştı.
Satış Listesinde Yer Alan İlk 10 Model ve Adetleri
Pazar genelinde geniş yankı uyandıran kasım döneminin en çok satan 10 elektrikli otomobil modeli ve gerçekleşen satış adetleri şu şekilde sıralandı:
|Araç Modeli
|Satış Adedi
|Togg T10X
|4.059
|Togg T10F
|2.702
|KG Mobility Torres EVX
|1.705
|Hyundai IONIQ 3
|1.077
|Citroën ë-C3
|430
|Mercedes-Benz GLC
|395
|Volvo EX40
|392
|Volvo EX30
|346
|BMW iX3
|273
|Mercedes-Benz GLB
|252
Lüks Segment Elektrikli Araçlara İlgi Devam Ediyor
Pazarda yalnızca ulaşılabilir modeller değil, premium sınıfta yer alan elektrikli SUV araçlar da talep görmeyi sürdürdü. Mercedes-Benz GLC 395 adetle listede yer bulurken, Volvo markasının EX40 modeli 392, EX30 modeli ise 346 adetlik teslimat gerçekleştirdi. Sıralamanın son iki basamağında ise 273 adetle BMW iX3 ve 252 adetle Mercedes-Benz GLB konumlandı.
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