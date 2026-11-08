Türkiye elektrikli araç pazarında kasım ayı satış verileri netleşti. En çok satan 10 model listesinde yerli otomobil Togg zirvede yer alırken, küresel üreticilerin modelleri de sıralamadaki yerini aldı.

Otomotiv pazarında çevre dostu ve yeni nesil teknolojilere yönelim sürerken kasım ayına ait elektrikli otomobil satış rakamları kamuoyuna yansıdı. Sürücülerin bütçelerine uygun ve ulaşılabilir elektrikli araç arayışları hız kazanırken, kasım döneminde en yüksek satış adetlerine ulaşan ilk 10 otomobil modeli tablodaki yerini aldı.

Kasım Döneminde En Fazla Satan Elektrikli Otomobiller

Kasım ayı verilerine göre elektrikli otomobil pazarında en fazla satışı yapılan model 4 bin 59 adetle Togg T10X oldu. Listenin ikinci sırasında ise 2 bin 702 adetlik satış başarısıyla bir diğer yerli model olan Togg T10F yer aldı.

Yerli modellerin ardından sıralamada Güney Koreli ve Avrupalı üreticilerin popüler araçları öne çıktı. KG Mobility markasının Torres EVX modeli 1.705 adetle listenin üçüncü basamağında bulunurken, Hyundai IONIQ 3 modeli 1.077 adetlik satışla dördüncü sıraya yerleşti. Uygun fiyat segmentinde dikkat çeken Citroën ë-C3 ise 430 adetlik satış rakamına ulaştı.

Satış Listesinde Yer Alan İlk 10 Model ve Adetleri

Pazar genelinde geniş yankı uyandıran kasım döneminin en çok satan 10 elektrikli otomobil modeli ve gerçekleşen satış adetleri şu şekilde sıralandı:

Araç Modeli Satış Adedi Togg T10X 4.059 Togg T10F 2.702 KG Mobility Torres EVX 1.705 Hyundai IONIQ 3 1.077 Citroën ë-C3 430 Mercedes-Benz GLC 395 Volvo EX40 392 Volvo EX30 346 BMW iX3 273 Mercedes-Benz GLB 252

Lüks Segment Elektrikli Araçlara İlgi Devam Ediyor

Pazarda yalnızca ulaşılabilir modeller değil, premium sınıfta yer alan elektrikli SUV araçlar da talep görmeyi sürdürdü. Mercedes-Benz GLC 395 adetle listede yer bulurken, Volvo markasının EX40 modeli 392, EX30 modeli ise 346 adetlik teslimat gerçekleştirdi. Sıralamanın son iki basamağında ise 273 adetle BMW iX3 ve 252 adetle Mercedes-Benz GLB konumlandı.