Milyonlarca emeklinin Ocak 2027 maaş zammına yönelik beklentileri sürerken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan yeni bir öneri geldi. Canlı yayında emekli aylıklarının artırılması için seyyanen zam ve refah payı seçeneklerini değerlendiren Karakaş, 50 bin TL seviyesine ulaşılabilecek bir model üzerinde durdu. Açıklamalar emeklilerin dikkatini çekerken, asgari ücret için de yeni zam tahmini gündeme geldi.

Türkiye'de milyonlarca emekli ve asgari ücretli çalışan, 2027 yılında uygulanacak maaş artışlarını bekliyor. Enflasyon karşısında alım gücünün korunmasına yönelik tartışmalar sürerken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli aylıkları için dikkat çeken bir hesaplama paylaştı.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, düşük emekli maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla yalnızca enflasyon oranında artış yapılmasının yeterli olmayacağını savundu. Daha kapsamlı bir düzenleme için refah payı veya seyyanen zam uygulanabileceğini belirtti.

Karakaş'ın değerlendirmesinde özellikle en düşük emekli aylığının 50 bin TL seviyesine yükseltilmesi önerisi öne çıktı. Ancak söz konusu rakam henüz hükümet tarafından açıklanmış bir zam kararı niteliği taşımıyor.

Emekli Maaşında 50 Bin TL Hesaplaması

İsa Karakaş'ın gündeme getirdiği önerideki rakamlar şöyle:

Mevcut en düşük emekli aylığı: 23.552 TL.

Karakaş'ın önerdiği seyyanen artış: 25.153 TL.

Bu iki tutarın toplamı: 48.705 TL.

50 bin TL için gereken artış: 26.448 TL.

Önerilen yöntem: Seyyanen zam veya ilave refah payı.

Kesinleşmiş karar: Bulunmuyor.

Karakaş, 25.153 TL'lik artışla en düşük aylığın 50 bin TL seviyesine taşınabileceğini savundu. Ancak mevcut taban aylık esas alındığında hesaplanan toplam 50 bin TL'nin altında kalıyor.

Ocak 2027 İçin Refah Payı Önerisi

Karakaş, geçmiş yıllardaki maaş düzenlemelerini hatırlatarak enflasyon artışına ek refah payı verilmesinin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Emeklilerin temel tüketim giderlerindeki yükselişe dikkat çeken uzman, özellikle düşük gelir grubunun alım gücünü destekleyecek bir modele ihtiyaç olduğunu belirtti.

Asgari Ücrette Yüzde 30 Zam Beklentisi

Karakaş, 2027 asgari ücret artışının yüzde 30'un altında kalmasını beklemediğini açıkladı.

Mevcut 28.075,50 TL net asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde yeni tutar yaklaşık 36.498 TL olacak.

Emekli Zammında Kesin Karar Süreci

Emekli aylıklarına uygulanacak yasal zam oranları, ilgili enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.

Seyyanen artış ve refah payı için ise ayrıca karar alınması gerekiyor. Karakaş'ın 50 bin TL önerisi, henüz kabul edilmiş bir düzenleme veya açıklanmış ödeme takvimi anlamına gelmiyor.