Alman otomobil üreticisi Opel, Türkiye pazarında yer alan binek ve SUV modellerinin Kasım 2026 satış tarifelerini kamuoyuyla paylaştı. Yenilenen fiyat listesinde geleneksel içten yanmalı benzinli motorların yanı sıra elektrikli ve hibrit güç ünitelerine sahip yeni nesil modellerin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları netleşti.

Opel Kasım 2026 Güncel Model Fiyatları

Opel tarafından paylaşılan yeni dönem listesinde en uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 535 bin TL ile benzinli Corsa oldu. Listenin en üst basamağında ise 3 milyon 570 bin TL satış etiketiyle markanın performans odaklı elektrikli modeli Mokka GSE yer aldı.

Yayımlanan güncel satış listesine göre belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim model fiyatları şu şekilde sıralandı:

Model Motor ve Gövde Tipi Kasım 2026 Satış Fiyatı Opel Corsa Benzinli Kompakt Hatchback 1.535.000 TL Opel Corsa Elektrik Tam Elektrikli Kompakt Şehir Otomobili 1.890.000 TL Opel Frontera Elektrik Tam Elektrikli SUV 1.895.000 TL Opel Mokka Benzinli Kompakt SUV 1.990.000 TL Opel Frontera Hybrid Hibrit SUV 2.190.000 TL Opel Astra Benzinli Kompakt Hatchback 2.330.000 TL Opel Grandland Hybrid Hibrit Geniş Aile SUV 2.850.000 TL Opel Grandland Elektrik Tam Elektrikli Geniş SUV 3.200.000 TL Opel Mokka GSE Performans Odaklı Elektrikli SUV 3.570.000 TL

Elektrikli ve Hibrit Modellerde Fiyat Seviyesi

Markanın SUV ve hatchback segmentindeki elektrifikasyon atağı, Kasım 2026 fiyat listesine doğrudan yansıdı. Tam elektrikli Corsa 1 milyon 890 bin TL seviyesinde yer alırken, SUV sınıfındaki elektrikli Frontera 1 milyon 895 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Geniş aile segmentinde öne çıkan Grandland serisinde hibrit motor seçeneği 2 milyon 850 bin TL, tam elektrikli versiyon ise 3 milyon 200 bin TL seviyesinden alıcı buluyor. Kompakt hatchback sınıfının köklü temsilcisi Astra modelinin benzinli seçeneği ise 2 milyon 330 bin TL satış etiketi taşıyor.