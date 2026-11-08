Alman otomobil üreticisi Opel, Türkiye pazarında yer alan binek ve SUV modellerinin Kasım 2026 satış tarifelerini kamuoyuyla paylaştı. Yenilenen fiyat listesinde geleneksel içten yanmalı benzinli motorların yanı sıra elektrikli ve hibrit güç ünitelerine sahip yeni nesil modellerin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları netleşti.

Opel Kasım 2026 Güncel Model Fiyatları

Opel tarafından paylaşılan yeni dönem listesinde en uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 535 bin TL ile benzinli Corsa oldu. Listenin en üst basamağında ise 3 milyon 570 bin TL satış etiketiyle markanın performans odaklı elektrikli modeli Mokka GSE yer aldı.

Yayımlanan güncel satış listesine göre belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim model fiyatları şu şekilde sıralandı:

ModelMotor ve Gövde TipiKasım 2026 Satış Fiyatı
Opel CorsaBenzinli Kompakt Hatchback1.535.000 TL
Opel Corsa ElektrikTam Elektrikli Kompakt Şehir Otomobili1.890.000 TL
Opel Frontera ElektrikTam Elektrikli SUV1.895.000 TL
Opel MokkaBenzinli Kompakt SUV1.990.000 TL
Opel Frontera HybridHibrit SUV2.190.000 TL
Opel AstraBenzinli Kompakt Hatchback2.330.000 TL
Opel Grandland HybridHibrit Geniş Aile SUV2.850.000 TL
Opel Grandland ElektrikTam Elektrikli Geniş SUV3.200.000 TL
Opel Mokka GSEPerformans Odaklı Elektrikli SUV3.570.000 TL

Elektrikli ve Hibrit Modellerde Fiyat Seviyesi

Markanın SUV ve hatchback segmentindeki elektrifikasyon atağı, Kasım 2026 fiyat listesine doğrudan yansıdı. Tam elektrikli Corsa 1 milyon 890 bin TL seviyesinde yer alırken, SUV sınıfındaki elektrikli Frontera 1 milyon 895 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Geniş aile segmentinde öne çıkan Grandland serisinde hibrit motor seçeneği 2 milyon 850 bin TL, tam elektrikli versiyon ise 3 milyon 200 bin TL seviyesinden alıcı buluyor. Kompakt hatchback sınıfının köklü temsilcisi Astra modelinin benzinli seçeneği ise 2 milyon 330 bin TL satış etiketi taşıyor.