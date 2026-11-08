Milyonlarca emeklinin Ocak 2027 maaş artışı için bekleyişi sürerken ekonomi yönetiminin değerlendirdiği yeni seçenekler gündeme geldi. En düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye yükseltilmesi ve bayram ikramiyesinin 5 bin TL olması ihtimalleri öne çıkıyor. Refah payı ve seyyanen zam modellerine ilişkin nihai kararın nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Emekli maaşlarına 2027 yılının ocak ayında yapılacak artış için hazırlıkların sürdüğüne yönelik haberler gündemdeki yerini koruyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı belirtilen alternatifler, enflasyon zammının yanı sıra ilave gelir desteği ihtimallerini de kapsıyor.

Basına yansıyan kulis bilgilerine göre farklı maaş iyileştirme modellerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) değerlendirilmesi bekleniyor. Seçeneklerin bütçeye getireceği maliyetin de karar sürecinde dikkate alınacağı belirtiliyor.

Öne çıkan başlıklardan biri en düşük emekli aylığının artırılması olurken diğer emeklilere yönelik refah payı veya seyyanen zam ihtimali de tartışılıyor.

2027 Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplaması

Gündemdeki rakamlar ve mevcut ödeme tutarları şöyle:

Mevcut en düşük emekli aylığı: 23.552 TL.

2027 için konuşulan taban aylık: 30.000 TL.

Olası aylık artış: 6.448 TL.

Mevcut bayram ikramiyesi: 4.000 TL.

Değerlendirilen yeni ikramiye: 5.000 TL.

Olası yıllık toplam ikramiye: 10.000 TL.

Belirtilen yeni tutarlar henüz resmî olarak kesinleşmedi.

En Düşük Emekli Aylığında Artış Beklentisi

Temmuz 2026 döneminde 23.552 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı için yeni bir düzenleme beklentisi bulunuyor.

Aylığın 30 bin TL olması durumunda mevcut tutara göre yaklaşık yüzde 27,4 artış gerçekleşecek. Bunun uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

Bayram İkramiyesinde 5 Bin TL Seçeneği

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen ikramiyelerin artırılması da değerlendirilen seçenekler arasında gösteriliyor.

Bayram başına 5 bin TL ödenmesi halinde yıllık toplam ödeme 8 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkabilecek.

Zam Formülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulabilir

Basına yansıyan bilgilere göre hazırlanan alternatiflerin EKK görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yasal zam oranı ise 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

İlave maaş artışı ve ikramiye değişikliği konusunda kesin tutarlar, alınacak resmî kararların ardından netlik kazanacak.