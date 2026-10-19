Ankara’da 19 Ekim Pazartesi günü Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’deki belirli adresler için elektrik kesintileri bildirildi. Şebeke arızalarına yönelik müdahaleler sürerken bakım programlarında 18.00’e uzanan saatler bulunuyor. Bazı sokaklar için tahmini enerji verme zamanı açıklandı. İşte altı ilçede paylaşılan adresler, çalışma saatleri ve elektrik bekleyen vatandaşlar için kesinti programının ayrıntıları.

Ankara elektrik kesintisi 19 Ekim: Altı ilçede hangi adresler etkilendi, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara’da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü şebeke arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle farklı bölgeler için elektrik kesintisi kayıtları paylaşıldı. Listelerde Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinden adresler bulunuyor.

Planlı çalışmaların bir bölümü kısa aralıkları kapsarken bazı adreslerde program 17.00, 17.15, 17.30 ve 18.00’e kadar uzanıyor. Anlık arızalarda ise bazı sokaklar için tahmini enerji verme saati açıklanırken, diğerlerinde belirli bir saat bulunmuyor.

Açıklanan bitiş ve enerji verme saatleri değişebilir. Aşağıdaki program, paylaşılan kayıtları içeriyor; çalışmaların tamamlandığını doğrulayan bir sonuç bildirimi yerine geçmiyor.

Altındağ’da elektrik kesintisi: Solfasol ve Baraj için saat verildi

Altındağ’daki anlık arıza kayıtlarında Önder, Bağlariçi, Solfasol, Baraj ve Hacı Bayram mahallelerindeki belirli adresler yer aldı.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Tahmini enerji verme saati Önder Selçuk, 919/1 Belirtilmedi Bağlariçi 1400/6 10.33 Solfasol 1406/2, 1406/3, 1407/1, 1406/1, 1400/4, 1400, Baraj, 1400/6, 1400/7, 1405 10.33 Solfasol 1071 Malazgirt Kayıtlarda 10.33 ve 11.04 Solfasol 1408/3, 1407/3, 1403 11.04 Baraj 1071 Malazgirt, Baraj, Şehit Davut Kara 11.04 Hacı Bayram Eşdost, Hükümet Belirtilmedi

Solfasol’daki 1071 Malazgirt adresinde iki farklı saat bulunduğundan tek bir kesin tamamlanma zamanı verilmedi. Adres bilgisi boş olan kayıt ise herhangi bir mahalleyle eşleştirilmedi.

Çankaya’da planlı elektrik kesintileri

Çankaya bölümündeki bakım programında Doğukent, Yakupabdal, Taşkent ve Mareşal Fevzi Çakmak gibi adresler bulunuyor.

Saat aralığı Etkilenen cadde / sokak 09.15–17.15 Doğukent, Yakupabdal 09.15–17.15 Bağlarbaşı, 332, Mehmet Ali Altın, 328, Şehit Osman, 373, Karaşar, 329/1, Güllüce, Kırkağaç 09.00–11.30 Mareşal Fevzi Çakmak, 58, 56, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 57, 52, 53, Taşkent

Ayrıca 09.30–17.30 aralığındaki Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki ve Gökler çevresini içeren adres grubu, kaynak listelerde birden fazla ilçe altında tekrarlandı.

Kızılay, Bahçelievler ve Yaşamkent’te anlık arızalar

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Tahmini saat Kızılay 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Menekşe 2 Belirtilmedi Yukarı Bahçelievler Kazakistan, Aşkabat Belirtilmedi Ahlatlıbel 1839, 1822 Belirtilmedi Ahlatlıbel 1824, 1902 09.42 Yaşamkent 3222, 3272 15.00 Aşağı İmrahor Aşağı İmrahor, 732 Belirtilmedi Boztepe 242, 239, Ziya Oralay, 241, 232 Belirtilmedi Orta İmrahor Orta İmrahor Belirtilmedi Keklik Pınarı 900, 896/2, 924, 923, 881 Belirtilmedi Malazgirt 952 Belirtilmedi Aşıkpaşa 218 09.45 Seyranbağları Başçavuş Belirtilmedi Tınaztepe Başçavuş Belirtilmedi Beytepe 1637 Belirtilmedi Kocatepe Ziya Gökalp, Yüksel, Mithatpaşa Belirtilmedi Kültür Ziya Gökalp, Dr. Mediha Eldem, Mithatpaşa, Yüksel, Çaldıran, Ataç 2 Belirtilmedi Meşrutiyet Yüksel Belirtilmedi

Ahlatlıbel için açıklanan 09.42 saati geçmiş olsa da kayıtta tamamlanma bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle elektriğin verildiği sonucuna ulaşılmadı. Diğer tahmini saatler de ilgili adreslerle sınırlı değerlendirilmeli.

Etimesgut’ta bakım programı ve arıza kayıtları

Etimesgut’ta bazı bakım çalışmalarının 17.00 ve 17.30’a kadar devam etmesi planlanıyor.

Saat aralığı Etkilenen cadde / sokak 09.00–10.30 Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş 09.30–17.00 Çevre Yolu, Ada, 4571, Yapracık Mah., Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4405, Piyale Paşa, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, Atabey, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu, 4576, 4567, 4393, Yukarı Yurtçu, 4398 09.30–17.30 Kara Koyunlu Çiftliği, Merkez, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki, 2308, 2307, Karakoyunlu, 176, Bacı, Sincan Doğal Besi Çiftliği, 2300, 2306, Anayurt, B Kümesi Akkaya, Tekke Küme, Gökler

Anlık arıza bölümünde ise Turkuaz Mahallesi 4163, 4104 ve 4102 numaralı sokaklar ile Bağlıca Mahallesi 1261. Sokak yer aldı. Bu adresler için tahmini enerji verme saati belirtilmedi.

Mamak’ta elektrik kesintisi uygulanacak adresler

Mamak’ta şebeke iyileştirme programı sabah saatlerinde başlıyor. Doğukent ve Yakupabdal’ın yer aldığı çalışma grubunda 17.15, Samsun Devlet Yolu’ndaki çalışmada ise 17.00 bitişi planlanıyor.

Saat aralığı Etkilenen bölgeler 09.00–10.30 2251, 2249, Ardıçözü, 2248, Şehit Şeref Seymen, 2217, Ateşler, Ahmet Yesevi, 100. Yıl, Fatih, Menderes, Yunus Emre çevresi 09.15–17.15 Doğukent, Yakupabdal 09.15–17.15 Bağlarbaşı, Mehmet Ali Altın, Şehit Osman, Karaşar, Güllüce, Kırkağaç çevresi 11.00–12.30 Fatih, Sütçü İmam, İnönü, Temiz, Gazi Ömer, Mevlana, Mimar Sinan, Evren, Özal, Cengiz Topel 13.30–15.00 19 Mayıs 15.30–17.00 Samsun Devlet Yolu

Bu listede cadde, sokak ve bölge adları birlikte bulunuyor. Dolayısıyla her ismi ayrı bir mahalle olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Sincan’da bazı çalışmalar 18.00’e kadar sürecek

Sincan için paylaşılan programda kısa süreli bakım aralıklarının yanında gün boyu sürecek çalışmalar da bulunuyor.

Saat aralığı Etkilenen cadde / sokak ve bölgeler 09.00–10.30 Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş 09.00–10.30 460, 467, 464, 458, 461, 462, 34, 35 ve Depo çevresi 09.30–14.30 59, 58, 8, 734, 705, 698, 63, 732, 678, 700 09.30–17.00 Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Piyale Paşa, Atabey, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu çevresi 09.30–17.30 Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki, Gökler 10.00–18.00 Anayurt, Buhara, Çimşit, Polatlar ve çevresindeki numaralı sokaklar 11.00–12.30 Geylani, Vural Baylan, 310, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 14.00–15.30 Kastamonu çevresi, 16, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203 14.00–15.30 Bosna, Kartal, Hünkâr, Kaya, Şehit Fatih Tezel, Derya, Susam, Ender, Fırat, Şahin, Elmas, Engin 16.00–17.30 Özgür, Orhan Gazi, Fatih, Melek, Vural Baylan ve çevredeki bazı numaralı sokaklar 16.00–17.30 Melih Gökçek Caddesi, 58. Sokak çevresi

Bosna ve Kartal gibi bazı adresler farklı saat gruplarında tekrar yer alıyor. Bu kayıtlar birleştirilerek kesintinin aralıksız bütün gün süreceği şeklinde yorumlanmamalı; her çalışma aralığı ayrı değerlendirilmeli.

Yenimahalle’de elektrikler hangi saatlerde kesilecek?

Yenimahalle’deki bakım programında Cengiz Aytmatov, İvedik, Anadolu ve Batıkent gibi adresler öne çıkıyor. Anayurt, Buhara, Polatlar ve Çimşit çevresini içeren grupta bitiş saati 18.00 olarak paylaşıldı.

Saat aralığı Etkilenen cadde / sokak 09.00–10.30 Cengiz Aytmatov 09.30–17.30 İvedik, Seddülbahir, Melih Gökçek, Anadolu, 1323, 1492, 1493, 1494, 1495 10.00–18.00 Anayurt, Buhara, Polatlar, Çimşit, Saraycık ve çevredeki numaralı sokaklar 11.00–12.30 Batıkent, Batı, 1767, 1768, 1769 13.30–15.00 1798, 1777, 1799, 1773 15.30–17.00 1714, 1781, 1783, 1785, 1793, Şehit Yılmaz Güneş Caddesi

Kesinti saatlerini kendi adresinizle eşleştirin

Paylaşılan listelerde bazı adres grupları birden fazla ilçe başlığı altında tekrar ediyor. Bu tekrarlar, ilçelerin tamamında kesinti yaşandığı anlamına gelmiyor. Mahalle, cadde, sokak ve mümkünse tesisat bilgisiyle yapılacak sorgulama, ilgili aboneliğin durumunu daha açık gösterir.

Anlık arızalar için açıklanan tahmini saatlerle planlı bakımın bitiş saatleri de birbirinden farklı bilgiler. Kızılay’daki bir arıza, başka bir mahalledeki bakımın 17.30’da biteceği bilgisiyle eşleştirilmemeli. Güncel tamamlanma durumu, Başkent EDAŞ’ın ilgili adres kaydından takip edilmeli.