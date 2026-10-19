Ankara elektrik kesintisi 19 Ekim: Altı ilçede hangi adresler etkilendi, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara’da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü şebeke arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle farklı bölgeler için elektrik kesintisi kayıtları paylaşıldı. Listelerde Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinden adresler bulunuyor.

Planlı çalışmaların bir bölümü kısa aralıkları kapsarken bazı adreslerde program 17.00, 17.15, 17.30 ve 18.00’e kadar uzanıyor. Anlık arızalarda ise bazı sokaklar için tahmini enerji verme saati açıklanırken, diğerlerinde belirli bir saat bulunmuyor.

Açıklanan bitiş ve enerji verme saatleri değişebilir. Aşağıdaki program, paylaşılan kayıtları içeriyor; çalışmaların tamamlandığını doğrulayan bir sonuç bildirimi yerine geçmiyor.

Altındağ’da elektrik kesintisi: Solfasol ve Baraj için saat verildi

Altındağ’daki anlık arıza kayıtlarında Önder, Bağlariçi, Solfasol, Baraj ve Hacı Bayram mahallelerindeki belirli adresler yer aldı.

MahalleEtkilenen cadde / sokakTahmini enerji verme saati
ÖnderSelçuk, 919/1Belirtilmedi
Bağlariçi1400/610.33
Solfasol1406/2, 1406/3, 1407/1, 1406/1, 1400/4, 1400, Baraj, 1400/6, 1400/7, 140510.33
Solfasol1071 MalazgirtKayıtlarda 10.33 ve 11.04
Solfasol1408/3, 1407/3, 140311.04
Baraj1071 Malazgirt, Baraj, Şehit Davut Kara11.04
Hacı BayramEşdost, HükümetBelirtilmedi

Solfasol’daki 1071 Malazgirt adresinde iki farklı saat bulunduğundan tek bir kesin tamamlanma zamanı verilmedi. Adres bilgisi boş olan kayıt ise herhangi bir mahalleyle eşleştirilmedi.

Çankaya’da planlı elektrik kesintileri

Çankaya bölümündeki bakım programında Doğukent, Yakupabdal, Taşkent ve Mareşal Fevzi Çakmak gibi adresler bulunuyor.

Saat aralığıEtkilenen cadde / sokak
09.15–17.15Doğukent, Yakupabdal
09.15–17.15Bağlarbaşı, 332, Mehmet Ali Altın, 328, Şehit Osman, 373, Karaşar, 329/1, Güllüce, Kırkağaç
09.00–11.30Mareşal Fevzi Çakmak, 58, 56, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 57, 52, 53, Taşkent

Ayrıca 09.30–17.30 aralığındaki Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki ve Gökler çevresini içeren adres grubu, kaynak listelerde birden fazla ilçe altında tekrarlandı.

Kızılay, Bahçelievler ve Yaşamkent’te anlık arızalar

MahalleEtkilenen cadde / sokakTahmini saat
Kızılay15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Menekşe 2Belirtilmedi
Yukarı BahçelievlerKazakistan, AşkabatBelirtilmedi
Ahlatlıbel1839, 1822Belirtilmedi
Ahlatlıbel1824, 190209.42
Yaşamkent3222, 327215.00
Aşağı İmrahorAşağı İmrahor, 732Belirtilmedi
Boztepe242, 239, Ziya Oralay, 241, 232Belirtilmedi
Orta İmrahorOrta İmrahorBelirtilmedi
Keklik Pınarı900, 896/2, 924, 923, 881Belirtilmedi
Malazgirt952Belirtilmedi
Aşıkpaşa21809.45
SeyranbağlarıBaşçavuşBelirtilmedi
TınaztepeBaşçavuşBelirtilmedi
Beytepe1637Belirtilmedi
KocatepeZiya Gökalp, Yüksel, MithatpaşaBelirtilmedi
KültürZiya Gökalp, Dr. Mediha Eldem, Mithatpaşa, Yüksel, Çaldıran, Ataç 2Belirtilmedi
MeşrutiyetYükselBelirtilmedi

Ahlatlıbel için açıklanan 09.42 saati geçmiş olsa da kayıtta tamamlanma bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle elektriğin verildiği sonucuna ulaşılmadı. Diğer tahmini saatler de ilgili adreslerle sınırlı değerlendirilmeli.

Etimesgut’ta bakım programı ve arıza kayıtları

Etimesgut’ta bazı bakım çalışmalarının 17.00 ve 17.30’a kadar devam etmesi planlanıyor.

Saat aralığıEtkilenen cadde / sokak
09.00–10.30Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
09.30–17.00Çevre Yolu, Ada, 4571, Yapracık Mah., Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4405, Piyale Paşa, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, Atabey, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu, 4576, 4567, 4393, Yukarı Yurtçu, 4398
09.30–17.30Kara Koyunlu Çiftliği, Merkez, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki, 2308, 2307, Karakoyunlu, 176, Bacı, Sincan Doğal Besi Çiftliği, 2300, 2306, Anayurt, B Kümesi Akkaya, Tekke Küme, Gökler

Anlık arıza bölümünde ise Turkuaz Mahallesi 4163, 4104 ve 4102 numaralı sokaklar ile Bağlıca Mahallesi 1261. Sokak yer aldı. Bu adresler için tahmini enerji verme saati belirtilmedi.

Mamak’ta elektrik kesintisi uygulanacak adresler

Mamak’ta şebeke iyileştirme programı sabah saatlerinde başlıyor. Doğukent ve Yakupabdal’ın yer aldığı çalışma grubunda 17.15, Samsun Devlet Yolu’ndaki çalışmada ise 17.00 bitişi planlanıyor.

Saat aralığıEtkilenen bölgeler
09.00–10.302251, 2249, Ardıçözü, 2248, Şehit Şeref Seymen, 2217, Ateşler, Ahmet Yesevi, 100. Yıl, Fatih, Menderes, Yunus Emre çevresi
09.15–17.15Doğukent, Yakupabdal
09.15–17.15Bağlarbaşı, Mehmet Ali Altın, Şehit Osman, Karaşar, Güllüce, Kırkağaç çevresi
11.00–12.30Fatih, Sütçü İmam, İnönü, Temiz, Gazi Ömer, Mevlana, Mimar Sinan, Evren, Özal, Cengiz Topel
13.30–15.0019 Mayıs
15.30–17.00Samsun Devlet Yolu

Bu listede cadde, sokak ve bölge adları birlikte bulunuyor. Dolayısıyla her ismi ayrı bir mahalle olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Sincan’da bazı çalışmalar 18.00’e kadar sürecek

Sincan için paylaşılan programda kısa süreli bakım aralıklarının yanında gün boyu sürecek çalışmalar da bulunuyor.

Saat aralığıEtkilenen cadde / sokak ve bölgeler
09.00–10.30Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
09.00–10.30460, 467, 464, 458, 461, 462, 34, 35 ve Depo çevresi
09.30–14.3059, 58, 8, 734, 705, 698, 63, 732, 678, 700
09.30–17.00Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Piyale Paşa, Atabey, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu çevresi
09.30–17.30Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki, Gökler
10.00–18.00Anayurt, Buhara, Çimşit, Polatlar ve çevresindeki numaralı sokaklar
11.00–12.30Geylani, Vural Baylan, 310, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
14.00–15.30Kastamonu çevresi, 16, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203
14.00–15.30Bosna, Kartal, Hünkâr, Kaya, Şehit Fatih Tezel, Derya, Susam, Ender, Fırat, Şahin, Elmas, Engin
16.00–17.30Özgür, Orhan Gazi, Fatih, Melek, Vural Baylan ve çevredeki bazı numaralı sokaklar
16.00–17.30Melih Gökçek Caddesi, 58. Sokak çevresi

Bosna ve Kartal gibi bazı adresler farklı saat gruplarında tekrar yer alıyor. Bu kayıtlar birleştirilerek kesintinin aralıksız bütün gün süreceği şeklinde yorumlanmamalı; her çalışma aralığı ayrı değerlendirilmeli.

Yenimahalle’de elektrikler hangi saatlerde kesilecek?

Yenimahalle’deki bakım programında Cengiz Aytmatov, İvedik, Anadolu ve Batıkent gibi adresler öne çıkıyor. Anayurt, Buhara, Polatlar ve Çimşit çevresini içeren grupta bitiş saati 18.00 olarak paylaşıldı.

Saat aralığıEtkilenen cadde / sokak
09.00–10.30Cengiz Aytmatov
09.30–17.30İvedik, Seddülbahir, Melih Gökçek, Anadolu, 1323, 1492, 1493, 1494, 1495
10.00–18.00Anayurt, Buhara, Polatlar, Çimşit, Saraycık ve çevredeki numaralı sokaklar
11.00–12.30Batıkent, Batı, 1767, 1768, 1769
13.30–15.001798, 1777, 1799, 1773
15.30–17.001714, 1781, 1783, 1785, 1793, Şehit Yılmaz Güneş Caddesi

Kesinti saatlerini kendi adresinizle eşleştirin

Paylaşılan listelerde bazı adres grupları birden fazla ilçe başlığı altında tekrar ediyor. Bu tekrarlar, ilçelerin tamamında kesinti yaşandığı anlamına gelmiyor. Mahalle, cadde, sokak ve mümkünse tesisat bilgisiyle yapılacak sorgulama, ilgili aboneliğin durumunu daha açık gösterir.

Anlık arızalar için açıklanan tahmini saatlerle planlı bakımın bitiş saatleri de birbirinden farklı bilgiler. Kızılay’daki bir arıza, başka bir mahalledeki bakımın 17.30’da biteceği bilgisiyle eşleştirilmemeli. Güncel tamamlanma durumu, Başkent EDAŞ’ın ilgili adres kaydından takip edilmeli.