Ankara elektrik kesintisi 19 Ekim: Altı ilçede hangi adresler etkilendi, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara’da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü şebeke arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle farklı bölgeler için elektrik kesintisi kayıtları paylaşıldı. Listelerde Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinden adresler bulunuyor.
Planlı çalışmaların bir bölümü kısa aralıkları kapsarken bazı adreslerde program 17.00, 17.15, 17.30 ve 18.00’e kadar uzanıyor. Anlık arızalarda ise bazı sokaklar için tahmini enerji verme saati açıklanırken, diğerlerinde belirli bir saat bulunmuyor.
Açıklanan bitiş ve enerji verme saatleri değişebilir. Aşağıdaki program, paylaşılan kayıtları içeriyor; çalışmaların tamamlandığını doğrulayan bir sonuç bildirimi yerine geçmiyor.
Altındağ’da elektrik kesintisi: Solfasol ve Baraj için saat verildi
Altındağ’daki anlık arıza kayıtlarında Önder, Bağlariçi, Solfasol, Baraj ve Hacı Bayram mahallelerindeki belirli adresler yer aldı.
|Mahalle
|Etkilenen cadde / sokak
|Tahmini enerji verme saati
|Önder
|Selçuk, 919/1
|Belirtilmedi
|Bağlariçi
|1400/6
|10.33
|Solfasol
|1406/2, 1406/3, 1407/1, 1406/1, 1400/4, 1400, Baraj, 1400/6, 1400/7, 1405
|10.33
|Solfasol
|1071 Malazgirt
|Kayıtlarda 10.33 ve 11.04
|Solfasol
|1408/3, 1407/3, 1403
|11.04
|Baraj
|1071 Malazgirt, Baraj, Şehit Davut Kara
|11.04
|Hacı Bayram
|Eşdost, Hükümet
|Belirtilmedi
Solfasol’daki 1071 Malazgirt adresinde iki farklı saat bulunduğundan tek bir kesin tamamlanma zamanı verilmedi. Adres bilgisi boş olan kayıt ise herhangi bir mahalleyle eşleştirilmedi.
Çankaya’da planlı elektrik kesintileri
Çankaya bölümündeki bakım programında Doğukent, Yakupabdal, Taşkent ve Mareşal Fevzi Çakmak gibi adresler bulunuyor.
|Saat aralığı
|Etkilenen cadde / sokak
|09.15–17.15
|Doğukent, Yakupabdal
|09.15–17.15
|Bağlarbaşı, 332, Mehmet Ali Altın, 328, Şehit Osman, 373, Karaşar, 329/1, Güllüce, Kırkağaç
|09.00–11.30
|Mareşal Fevzi Çakmak, 58, 56, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 57, 52, 53, Taşkent
Ayrıca 09.30–17.30 aralığındaki Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki ve Gökler çevresini içeren adres grubu, kaynak listelerde birden fazla ilçe altında tekrarlandı.
Kızılay, Bahçelievler ve Yaşamkent’te anlık arızalar
|Mahalle
|Etkilenen cadde / sokak
|Tahmini saat
|Kızılay
|15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Menekşe 2
|Belirtilmedi
|Yukarı Bahçelievler
|Kazakistan, Aşkabat
|Belirtilmedi
|Ahlatlıbel
|1839, 1822
|Belirtilmedi
|Ahlatlıbel
|1824, 1902
|09.42
|Yaşamkent
|3222, 3272
|15.00
|Aşağı İmrahor
|Aşağı İmrahor, 732
|Belirtilmedi
|Boztepe
|242, 239, Ziya Oralay, 241, 232
|Belirtilmedi
|Orta İmrahor
|Orta İmrahor
|Belirtilmedi
|Keklik Pınarı
|900, 896/2, 924, 923, 881
|Belirtilmedi
|Malazgirt
|952
|Belirtilmedi
|Aşıkpaşa
|218
|09.45
|Seyranbağları
|Başçavuş
|Belirtilmedi
|Tınaztepe
|Başçavuş
|Belirtilmedi
|Beytepe
|1637
|Belirtilmedi
|Kocatepe
|Ziya Gökalp, Yüksel, Mithatpaşa
|Belirtilmedi
|Kültür
|Ziya Gökalp, Dr. Mediha Eldem, Mithatpaşa, Yüksel, Çaldıran, Ataç 2
|Belirtilmedi
|Meşrutiyet
|Yüksel
|Belirtilmedi
Ahlatlıbel için açıklanan 09.42 saati geçmiş olsa da kayıtta tamamlanma bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle elektriğin verildiği sonucuna ulaşılmadı. Diğer tahmini saatler de ilgili adreslerle sınırlı değerlendirilmeli.
Etimesgut’ta bakım programı ve arıza kayıtları
Etimesgut’ta bazı bakım çalışmalarının 17.00 ve 17.30’a kadar devam etmesi planlanıyor.
|Saat aralığı
|Etkilenen cadde / sokak
|09.00–10.30
|Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
|09.30–17.00
|Çevre Yolu, Ada, 4571, Yapracık Mah., Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4405, Piyale Paşa, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, Atabey, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu, 4576, 4567, 4393, Yukarı Yurtçu, 4398
|09.30–17.30
|Kara Koyunlu Çiftliği, Merkez, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki, 2308, 2307, Karakoyunlu, 176, Bacı, Sincan Doğal Besi Çiftliği, 2300, 2306, Anayurt, B Kümesi Akkaya, Tekke Küme, Gökler
Anlık arıza bölümünde ise Turkuaz Mahallesi 4163, 4104 ve 4102 numaralı sokaklar ile Bağlıca Mahallesi 1261. Sokak yer aldı. Bu adresler için tahmini enerji verme saati belirtilmedi.
Mamak’ta elektrik kesintisi uygulanacak adresler
Mamak’ta şebeke iyileştirme programı sabah saatlerinde başlıyor. Doğukent ve Yakupabdal’ın yer aldığı çalışma grubunda 17.15, Samsun Devlet Yolu’ndaki çalışmada ise 17.00 bitişi planlanıyor.
|Saat aralığı
|Etkilenen bölgeler
|09.00–10.30
|2251, 2249, Ardıçözü, 2248, Şehit Şeref Seymen, 2217, Ateşler, Ahmet Yesevi, 100. Yıl, Fatih, Menderes, Yunus Emre çevresi
|09.15–17.15
|Doğukent, Yakupabdal
|09.15–17.15
|Bağlarbaşı, Mehmet Ali Altın, Şehit Osman, Karaşar, Güllüce, Kırkağaç çevresi
|11.00–12.30
|Fatih, Sütçü İmam, İnönü, Temiz, Gazi Ömer, Mevlana, Mimar Sinan, Evren, Özal, Cengiz Topel
|13.30–15.00
|19 Mayıs
|15.30–17.00
|Samsun Devlet Yolu
Bu listede cadde, sokak ve bölge adları birlikte bulunuyor. Dolayısıyla her ismi ayrı bir mahalle olarak değerlendirmemek gerekiyor.
Sincan’da bazı çalışmalar 18.00’e kadar sürecek
Sincan için paylaşılan programda kısa süreli bakım aralıklarının yanında gün boyu sürecek çalışmalar da bulunuyor.
|Saat aralığı
|Etkilenen cadde / sokak ve bölgeler
|09.00–10.30
|Bosna, Kartal, Karanfil, Ayaş Ankara Yolu, Mermer, Ayaş
|09.00–10.30
|460, 467, 464, 458, 461, 462, 34, 35 ve Depo çevresi
|09.30–14.30
|59, 58, 8, 734, 705, 698, 63, 732, 678, 700
|09.30–17.00
|Çevre Yolu, Yapracık Mahallesi, Çiçektepe, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Piyale Paşa, Atabey, İmam Gazali, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu çevresi
|09.30–17.30
|Kara Koyunlu Çiftliği, Erkeksu, Bavlaz, Ceylan, Atasoy, Ahlatlı, Tekke, Girmeç, Alay Mevki, Gökler
|10.00–18.00
|Anayurt, Buhara, Çimşit, Polatlar ve çevresindeki numaralı sokaklar
|11.00–12.30
|Geylani, Vural Baylan, 310, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
|14.00–15.30
|Kastamonu çevresi, 16, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203
|14.00–15.30
|Bosna, Kartal, Hünkâr, Kaya, Şehit Fatih Tezel, Derya, Susam, Ender, Fırat, Şahin, Elmas, Engin
|16.00–17.30
|Özgür, Orhan Gazi, Fatih, Melek, Vural Baylan ve çevredeki bazı numaralı sokaklar
|16.00–17.30
|Melih Gökçek Caddesi, 58. Sokak çevresi
Bosna ve Kartal gibi bazı adresler farklı saat gruplarında tekrar yer alıyor. Bu kayıtlar birleştirilerek kesintinin aralıksız bütün gün süreceği şeklinde yorumlanmamalı; her çalışma aralığı ayrı değerlendirilmeli.
Yenimahalle’de elektrikler hangi saatlerde kesilecek?
Yenimahalle’deki bakım programında Cengiz Aytmatov, İvedik, Anadolu ve Batıkent gibi adresler öne çıkıyor. Anayurt, Buhara, Polatlar ve Çimşit çevresini içeren grupta bitiş saati 18.00 olarak paylaşıldı.
|Saat aralığı
|Etkilenen cadde / sokak
|09.00–10.30
|Cengiz Aytmatov
|09.30–17.30
|İvedik, Seddülbahir, Melih Gökçek, Anadolu, 1323, 1492, 1493, 1494, 1495
|10.00–18.00
|Anayurt, Buhara, Polatlar, Çimşit, Saraycık ve çevredeki numaralı sokaklar
|11.00–12.30
|Batıkent, Batı, 1767, 1768, 1769
|13.30–15.00
|1798, 1777, 1799, 1773
|15.30–17.00
|1714, 1781, 1783, 1785, 1793, Şehit Yılmaz Güneş Caddesi
Kesinti saatlerini kendi adresinizle eşleştirin
Paylaşılan listelerde bazı adres grupları birden fazla ilçe başlığı altında tekrar ediyor. Bu tekrarlar, ilçelerin tamamında kesinti yaşandığı anlamına gelmiyor. Mahalle, cadde, sokak ve mümkünse tesisat bilgisiyle yapılacak sorgulama, ilgili aboneliğin durumunu daha açık gösterir.
Anlık arızalar için açıklanan tahmini saatlerle planlı bakımın bitiş saatleri de birbirinden farklı bilgiler. Kızılay’daki bir arıza, başka bir mahalledeki bakımın 17.30’da biteceği bilgisiyle eşleştirilmemeli. Güncel tamamlanma durumu, Başkent EDAŞ’ın ilgili adres kaydından takip edilmeli.
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