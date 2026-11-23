Ankara'da kültür sanat takviminde bu akşam dikkat çeken özel bir program yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) etkinlik takviminde 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de programlanan konserde, Sanat Yönetmeni ve Mehter Başı Bayram Cansevindiren yönetimindeki Mehteran ekibine solistler Ezgi Nur Yaslıoğlu ve Etna Gül eşlik ederek Neşet Ertaş'ın unutulmaz türkülerini seslendirecek.

Başkentte pazartesi akşamını türkü ve kültür sanat atmosferiyle geçirmek isteyenler için özel bir program izleyici ve dinleyiciyle buluşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kültür sanat takviminde yer alan duyuruya göre, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın kuşaktan kuşağa aktarılan eserlerinin seslendirileceği özel konser 23 Kasım akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Anadolu'nun köklü müzik geleneğini farklı bir sahne yorumuyla bir araya getiren bu etkinlik, başkentteki 23 Kasım etkinlikleri arasında öne çıkan kültür sanat buluşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Mehteran Ekibi ve Solistlerle Özel Sahne Yorumu

Bu akşamki Ankara konser programının en dikkat çekici unsurlarından biri, geleneksel mehter icrası ile türkü repertuvarının aynı sahnede buluşturulması. Program kapsamında Sanat Yönetmeni ve Mehter Başı Bayram Cansevindiren yönetimindeki Mehteran ekibi, Neşet Ertaş'ın sevilen eserlerinin yorumlanacağı gecede yer alacak.

Mehteran ekibine gece boyunca solistler Ezgi Nur Yaslıoğlu ve Etna Gül eşlik edecek. Farklı tınıları ve sahne düzenlemesiyle kurgulanan bu buluşmanın, bozkır kültürünün duygu dünyasını yansıtan eserlere özgün bir atmosfer kazandırması hedefleniyor.

Konser Saat Kaçta ve Mekan Detayları Nasıl Takip Edilmeli?

Paylaşılan etkinlik takvimine göre konser 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Etkinlik duyurusunda konserin mekan bilgisine ilişkin ayrı bir salon veya açık alan adresi metinde yer almazken, programa katılmayı planlayan Ankaralıların salon kapasitesi, giriş kuralları ve güncel mekan duyuruları için ABB kültür sanat takvimi ile resmi belediye kanallarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Akşam saatlerinde başlayacak program öncesinde trafik yoğunluğu ve toplu taşıma bağlantılarının da göz önünde bulundurulması, izleyicilerin salonda yerini zamanında alabilmesi açısından pratik bir avantaj sunuyor.

Neşet Ertaş Türküleri Başkentte Neden Bu Kadar İlgi Görüyor?

Anadolu'nun ortak hafızasında derin izler bırakan Neşet Ertaş türküleri, sevgi, ayrılık, hasret ve insanlık hallerini sade ama derin bir anlatımla dile getirmesi nedeniyle her kuşaktan dinleyicide karşılık buluyor. Ankara'nın kültürel dokusuyla örtüşen bu mirasın canlı performanslarla yaşatılması, hem türkü tutkunlarına hem de nitelikli akşam etkinlikleri arayan başkentlilere keyifli bir alternatif sunuyor.

Müzikseverlerin bu akşam saat 20.00'de başlayacak özel gecede repertuvar, sahne akışı ve katılımcıların paylaşımlarıyla birlikte Ankara kültür sanat gündeminde hareketli bir akşam yaşanması bekleniyor.