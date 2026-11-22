Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kahramankazan ilçesinde yürütülecek ana iletim hattı deplase bağlantı çalışması nedeniyle 22 Kasım 2026 Pazar günü 8 saat sürecek planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Saat 09.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanması beklenen çalışma kapsamında Saray, Orhaniye ve Dağyaka mahalleleri ile birçok ana caddede su kesintisi yaşanacak.

Başkentte altyapı hatlarının yenilenmesi ve bağlantı çalışmalarının sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi amacıyla hafta sonu planlı bir kesinti programı devreye alınıyor.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan duyuruya göre, Kahramankazan (Kazan) ilçesi sınırları içindeki Dağyaka Mahallesi 614. Cadde üzerinde bulunan 700'lük içme suyu ana iletim hattında deplase bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.Bu çalışma nedeniyle ilçenin sanayi ve yerleşim açısından yoğun kullanılan bölgelerinde gün boyu su kesintisi uygulanacak.

Kahramankazan Su Kesintisi Ne Zaman Başlayacak ve Saat Kaçta Bitecek?

ASKİ'nin arıza ve kesinti takviminde yer alan bilgilere göre, ana iletim hattındaki deplase bağlantı çalışması 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 09.00'da başlayacak.Ekiplerin sahadaki çalışmalarını saat 17.00 itibarıyla tamamlaması ve hattın yeniden devreye alınması planlanıyor.

Yaklaşık 8 saat sürmesi öngörülen kesinti boyunca abonelerin mağduriyet yaşamamaları adına önceden tedbir almaları istendi.Kurumdan yapılan bilgilendirmede, çalışmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi için ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığı vurgulanarak vatandaşların göstereceği anlayış ve desteğe teşekkür edildi.

Hangi Mahalle ve Caddelerde Sular Kesilecek?

Dağyaka Mahallesi'ndeki ana iletim hattı çalışmasından etkilenecek mahalleler ile ana arterler tek tek açıklandı.Kesinti programına göre 22 Kasım Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şu noktalarda su kesintisi yaşanacak:

Etkilenen Mahalleler: Saray Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve Dağyaka Mahallesi

Etkilenen Caddeler ve Bağlı Sokaklar:Çaniçi Caddesi, Atom Caddesi, Dağyaka Caddesi, 614. Cadde, 688. Cadde, Gimat Caddesi ve 115. Cadde ile bu caddelere bağlı tüm sokaklar

Vatandaşlar Kesinti Sürecinde Nelere Dikkat Etmeli?

Özellikle pazar günü ev temizliği, yemek hazırlığı ve günlük ihtiyaçlarını planlayan bölge sakinlerinin, saat 09.00 öncesinde yeterli miktarda içme ve kullanma suyu depolaması büyük önem taşıyor. Kesinti süresince muslukların kapalı tutulması, çalışma tamamlanıp şebekeye yeniden su verilmeye başlandığında oluşabilecek ilk bulanıklığın kısa süre akıtıldıktan sonra kullanılması ve hidrofor ya da su deposu bulunan binalarda sistem kontrollerinin yapılması öneriliyor.