Çankaya Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde oy birliğiyle 20 milyar 162 milyon 700 bin TL olarak kabul edildi. Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, bütçenin temel önceliklerini, merkezi idareden beklenen 7 milyar TL'lik payı ve 2 milyonu aşan gündüz nüfusuna dayalı kaynak taleplerini açıkladı.

Başkentte yerel yönetimlerin yeni dönem mali planlamaları netleşmeye başlarken Çankaya Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı. Kabul edilen 20 milyar 162 milyon 700 bin TL'lik bütçe, ilçedeki belediye hizmetlerinin sürdürülmesi, personel haklarının korunması ve hizmet yatırımlarının devamlılığı açısından kritik bir yol haritası sunuyor.

20 Milyar 162 Milyon TL'lik Bütçede Hangi Hizmet ve Başlıklar Öne Çıkıyor?

Sunulan bütçe çerçevesinde kaynak kullanımının halkın refahı, kesintisiz belediye hizmetleri ve kurumsal sürdürülebilirlik ekseninde kurgulandığı vurgulanıyor. Bütçe metni ve açıklamalarda hizmet ve yatırım alanlarına ilişkin öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Personel ve Toplu İş Sözleşmesi Hakları: İşçi ve memurların maaşları ile toplu iş sözleşmelerinden doğan özlük ve mali haklar bütçede öncelikli kalemler arasında yer alıyor.

Temel Belediye Hizmetleri ve Kent Yaşamı: İlçe genelindeki günlük belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve vatandaşların refahını artıracak uygulamaların sürdürülmesi hedefleniyor.

Mali Disiplin ve Yatırım Yaklaşımı: Borçlarını ödeyerek sağlıklı büyüme hedefiyle hazırlanan bütçede, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda hizmet ve yatırım süreçlerinin dengeli biçimde ilerletilmesi amaçlanıyor.

ABB ile Ortak Çalışma Alanları: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu şekilde yürütülen kentsel hizmet ve yatırım başlıklarında ortak akıl ve iş birliğinin sürdürülmesi öne çıkıyor.

Merkezi Pay ve 2 Milyonu Aşan Gündüz Nüfusu Vurgusu

Bütçe görüşmelerinin ardından söz alan Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, 2027 bütçesinde merkezi yönetimden gelecek payın 7 milyar TL olarak öngörüldüğünü ve bu tutarın toplam bütçenin yaklaşık yüzde 35'ine karşılık geldiğini ifade etti.

Güler, Çankaya'nın gündüz nüfusunun 2 milyonu aştığına dikkat çekerek, yerel yönetimlere aktarılan merkezi bütçe paylarının yalnızca resmi kayıtlı nüfus yerine ilçede fiilen yaşayan ve gün içinde hizmet alan nüfusa göre belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Ortak İrade" ve Meclis Mesajları

Bütçenin ABB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmesini kentin geleceği adına önemli bir tablo olarak değerlendiren Haldun Güler, farklı siyasi görüşlere sahip meclis üyelerinin Çankaya ve Ankara'nın menfaatinde buluştuğunu belirtti. Güler açıklamasında ayrıca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ABB Meclis 2. Başkan Vekili Emre Doğan ve Meclis Üyesi Ahmet Ağırman'a selam ve teşekkürlerini iletirken, destekleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile tüm parti gruplarına şükranlarını sundu.

Yeni bütçe takvimiyle birlikte Çankaya Belediyesi'nin 2027 yılı boyunca alt başlıklar ve yatırım kalemleri bazında uygulamaya koyacağı projeler ilçe sakinleri ve Ankara gündemi tarafından yakından izlenmeye devam edecek.