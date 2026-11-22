Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınma ve üreticiyi koruma adımları kapsamında 97 balıkçıya toplam 485 bin TL mazot desteği sağladı. Kişi başına 5 bin TL olarak Başkent Kartlara aktarılan desteğin; balıkçıların akaryakıt ve üretim maliyetlerini hafifletmesi, sürdürülebilir avcılığı koruması ve Ankaralıların taze balığa erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Başkentte yerel üreticilere yönelik tarımsal ve kırsal destek programları sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), balıkçılıkla geçimini sağlayan üreticilere yönelik mazot desteğini hayata geçirdi. Çiftçi ve arıcıların yanı sıra her yıl düzenli olarak balıkçıların da yanında olduklarını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi, toplam 97 balıkçıya 485 bin TL tutarında mazot desteği ulaştırdı. Yapılan ödemeler, hak sahibi üreticilerin Başkent Kartlarına yatırıldı.

Kişi Başına Düşen Tutar ve Desteğin Kullanım Amacı Nedir?

Paylaşılan verilere göre 485 bin TL'lik toplam kaynağın 97 balıkçıya eşit dağıtılmasıyla birlikte her bir balıkçının Başkent Kartına 5 bin TL mazot desteği aktarıldı. Desteğin temel kullanım amacı, artan akaryakıt ve operasyon giderleri karşısında üreticilerin ekonomik yükünü azaltmak, balıkçılık faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak ve başkentte taze balığa erişimi kolaylaştırarak balık tüketiminin artmasına katkı sunmak olarak öne çıkıyor.

Destekten yararlanabilmek için üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarında yer alması, ruhsat sahibi bulunması, kooperatif üyesi olması ve aktif olarak balıkçılık faaliyetini sürdürmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İmdat Öksüz, her yıl sürdürülen bu desteklerle yalnızca nakdi katkı sunmadıklarını, aynı zamanda balıkçıların karşılaştığı teknik sorunların çözümünde de sahada aktif rol aldıklarını belirtti.

Kooperatif ve Balıkçılardan Destek Yorumları

Bala Büyükbıyık Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Abdullah Temiz, sağlanan 5 bin TL'lik mazot desteğinin sahadaki karşılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. 5 Bin TL mazot desteği alıyoruz, biz balıkçılar için çok iyi bir destek. Mesela bu yıl verim azdı. Hem kerevit hem balık çok azdı. Bu destek balıkçının 3-4 günlük yevmiyesi demek. Yani iki aylık mazotu demek. Onun için çok faydası var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz, yıllardır bize bu desteği sağlıyor."

Üç yıldır belediyenin mazot desteğinden faydalandığını aktaran balıkçı Tayfun Taşkın ise 10 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek mevcut ekonomik koşullarda avcılığın sürdürülebilmesi için akaryakıt desteğinin kritik önem taşıdığını ifade etti ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Başkentte Kırsal Kalkınma ve Üretici Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal üretimi ayakta tutmaya dönük uygulamaları, özellikle verim dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde üreticilerin nefes almasına yardımcı oluyor. Hem kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hem de tüketicilerin yerel ve taze su ürünlerine daha erişilebilir koşullarda ulaşabilmesi için belediyenin tarım, arıcılık ve su ürünleri alanındaki desteklerinin önümüzdeki dönemlerde de takip edilmesi bekleniyor.