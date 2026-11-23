Ankara'da toplu taşıma kartlarını kullanan 62-64 yaş grubundaki vatandaşlar için EGO vize yenileme süreci başladı. 20 Kasım 2026 tarihli duyuruya göre 2026 vizesi bulunanlar 2027 ulaşım kartı vize işlemini hemen yapabilirken, 2026 vizesi eksik olanlara iki ayrı yol sunuluyor.

Başkentte toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yayımlandı. Ankara 62-64 yaş kartı sahiplerinin 2027 ulaşım kartı vize yenileme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken kartlarında aksama veya geçiş sorunu yaşamak istemeyen vatandaşlar, EGO vize yenileme adımlarını yakından takip ediyor.

2026 Vizesi Bulunanlar İşlemi Hemen Yapabiliyor

Yayımlanan bilgilendirmeye göre 2026 yılı vizesi yapılmış olan 62-64 yaş kartı sahipleri, 2027 yılı vize yenileme işlemlerini beklemeksizin hemen gerçekleştirebiliyor. Bu gruptaki kart kullanıcılarının işlemlerini zamanında tamamlayarak yeni dönem öncesinde hazırlıklarını netleştirmesi öne çıkıyor.

2026 Vizesi Yapılmamış Kartlar İçin İki Seçenek Sunuluyor

Kartında 2026 yılı vizesi bulunmayan 62-64 yaş kartı sahiplerine ise sürece nasıl ilerleyeceklerine dair iki farklı alternatif sunuluyor:

Birinci seçenek: 2027 yılı vize yenileme işlemlerini Ocak ayı itibarıyla gerçekleştirmek.

İkinci seçenek: Önce 2026 yılının kalan süresi için vize işlemini yaptırmak, ardından Ocak ayını beklemeden 2027 yılı vizesini de yenilemek.

Bu iki seçenek sayesinde vatandaşlar hem mevcut dönemdeki kullanım ihtiyaçlarına hem de kendi planlamalarına göre uygun olan adımı tercih edebiliyor.

Ankara'da Toplu Taşıma Kartı İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başkent genelinde ulaşım kartı vize ve yenileme süreçlerinde hak kaybı ya da turnike geçişlerinde sürpriz aksaklık yaşanmaması için kartların mevcut vize durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor. 2026 vizesi olanların doğrudan 2027 yenilemesine geçebilmesi, 2026 vizesi olmayanların ise yıl sonuna kadar kalan süre için vize yaptırıp dilerse Ocak ayını beklemeden 2027 işlemini tamamlaması ya da doğrudan Ocak ayını beklemesi şeklinde özetlenen bu çerçeve, vatandaşlara esnek bir hareket alanı sağlıyor.

Ulaşım kartı vize işlemlerinin fiziksel merkezler, yetkili noktalar veya güncel dijital kanallar üzerinden yürütülürken resmi duyurulardaki yönlendirmelerin takip edilmesi ve kartın aktif kullanım durumunun işlem sonrasında kontrol edilmesi öneriliyor.