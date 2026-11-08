EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi, TBMM'ye sunulan kanun teklifleriyle yeniden gündeme geldi. Bağ-Kur prim şartının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi ve 1999-2008 yılları arasında sigortalı olanlara kademeli yaş hakkı tanınması talepleri öne çıkıyor. Meclisteki teklifler henüz yasalaşmazken 2027 yılına ilişkin beklentiler de tartışılıyor.

Türkiye'de emeklilik yaşına takılan çalışanların gözü, sosyal güvenlik sisteminde yapılabilecek yeni düzenlemelere çevrildi. EYT uygulamasının ardından özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan vatandaşlar için kademeli emeklilik talepleri sürüyor.

TBMM'ye farklı siyasi partiler tarafından sunulan teklifler, emeklilik yaşının yeniden belirlenmesini ve bazı sigortalı gruplarında prim şartlarının azaltılmasını amaçlıyor. Ancak komisyonlarda bulunan teklifler henüz Genel Kurulda kabul edilmedi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) de sigorta başlangıcına göre değişen yaş ve prim koşullarının uygulanmasını talep ediyor.

Kademeli Emeklilik ve 7200 Gün Teklifleri

Meclisteki düzenlemelerde öne çıkan bilgiler şöyle:

DEM Parti teklifi: 26 Ekim 2026 tarihinde sunuldu.

Teklif numarası: 2/3988.

Kapsam: 1999-2008 sigorta girişlerine kademeli emeklilik.

CHP'li Cevdet Akay'ın teklifi: 2/2959.

Amaç: Prim günlerinin azaltılması ve kademeli emeklilik düzenlemesi.

Bağ-Kur için önerilen şart: 9000 günden 7200 güne düşüş.

Meclisteki durum: İlgili teklifler komisyonda.

7200 gün şartına ilişkin teklifler kabul edilmediğinden mevcut emeklilik koşulları uygulanmaya devam ediyor.

1999-2008 Kademeli Emeklilik Yaş Tablosu

EMADDER'in talep ettiği modelde başlangıç yılı ilerledikçe emeklilik yaşı ve prim günü artıyor.

Sigorta girişi Kadın Erkek Prim 1999-2000 43 45 6.400 2001 44 46 6.475 2002 45 47 6.550 2003 46 48 6.625 2004 47 49 6.700 2005 48 50 6.775 2006 49 51 6.850 2007 50 52 6.925 2008 51 53 7.000

Bu tablo derneğin önerisidir; SGK'nin yürürlükteki emeklilik şartları değildir.

Bağ-Kur Prim Şartında 1800 Gün Farkı

9000 günün 7200 güne indirilmesi halinde prim şartı 1800 gün azalacak. Bu süre, beş yıllık prim ödemesine karşılık geliyor.

Ancak düzenleme kabul edilse bile yaş ve diğer sigortalılık koşullarının ayrıca değerlendirilmesi gerekecek.

Kademeli Emeklilik İçin 2027 Beklentisi

Uzmanların seçim dönemine ilişkin açıklamaları ve kulis iddiaları, 2027 beklentilerini gündeme taşıyor.

Bununla birlikte kademeli emeklilik için açıklanmış resmî yürürlük tarihi bulunmuyor. Düzenlemenin kapsamı ancak yasama sürecinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.