Mutfakların vazgeçilmezi dana kıyma fiyatları zincir marketlerde büyük farklılıklar gösteriyor. Tarım Kredi KOOP, A101, Migros, BİM ve ŞOK raflarındaki güncel etiketleri aynı ölçüyle karşılaştırdık. En ucuz fiyat ile en pahalı fiyat arasındaki uçurum yüzde 38'e ulaştı. İşte Kasım 2026 güncel dana kıyma fiyat listesi ve detaylar.

Mutfak bütçesini doğrudan etkileyen gıda harcamalarının başında gelen kırmızı et ve kıyma fiyatları, vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Özellikle temel mutfak malzemelerinden biri olan dana kıymanın kilosunun zincir marketlerde ne kadar olduğu, tüketiciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Dana Kıymanın Kilosu Ne Kadar Oldu? 5 Büyük Marketin Etiketini Aynı Ölçüyle Karşılaştırdık

Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı platformu ve zincirlerin resmi e-ticaret verilerinden yola çıkarak, Türkiye genelinde en yaygın 5 büyük marketin etiketlerini aynı ölçüyle masaya yatırdık. Tarım Kredi KOOP, A101, Migros, BİM ve ŞOK raflarındaki güncel rakamlar, zincirden zincire ciddi fiyat farkları bulunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kasım 2026 dönemi itibarıyla yapılan karşılaştırmalarda, en ucuz dana kıyma fiyatı ile en yüksek fiyat arasında yüzde 38'lik bir makas olduğu dikkat çekiyor. Tüketicilerin bütçesini korumak adına hangi marketin daha ekonomik bir alternatif sunduğunu görmek için paket fiyatları, birim kilogram karşılıkları ve ürünlerin yağ oranları tek bir tabloda incelendi.

Market / Marka Paket Gramajı Paket Fiyatı Kilo Karşılığı (Birim Fiyat) Yağ Oranı Kayıt Tarihi Tarım Kredi KOOP (Et ve Süt Kurumu) 1000 Gr 600,00 TL 600,00 TL/kg Belirtilmemiş 7 Kasım 2026 A101 (Dana Kıyma) 400 Gr 279,00 TL 697,50 TL/kg Belirtilmemiş 7 Kasım 2026 Migros (Uzman Kasap) 400 Gr 279,00 TL 697,50 TL/kg Belirtilmemiş 7 Kasım 2026 BİM (Emin Dana Kıyma) 400 Gr 330,00 TL 825,00 TL/kg %20 Yağlı 5 Kasım 2026 ŞOK (Lezzetlim) 400 Gr 330,00 TL 825,00 TL/kg Belirtilmemiş 7 Kasım 2026

Zincir Marketlerin Kıyma Fiyatı Dağılımı ve Detayları

Piyasadaki mevcut etiket hareketliliği incelendiğinde, zincirlerin belirlediği fiyat politikalarının tüketicinin alışveriş sepetini doğrudan etkilediği görülüyor. Markaların sunduğu seçenekler ve fiyat konumlandırmaları şu şekilde özetleniyor:

Tarım Kredi KOOP Market: Listelerin zirvesinde ve en ekonomik seçenekte Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle sunulan ürün yer alıyor. Kilogram fiyatı 600,00 TL olan bu 1 kilogramlık ürün, diğer zincir marketlere kıyasla bütçe dostu en güçlü alternatifler arasında bulunuyor.

A101 ve Migros: Listede orta segmentte yer alan A101 ve Migros, 400 gramlık ambalajlarda satışa sundukları dana kıymanın kilogram fiyatını 697,50 TL olarak duyurdu. Bu fiyat, en ucuz seçeneğin yaklaşık yüzde 16 üzerinde bir maliyete işaret ediyor.

BİM ve ŞOK: En yüksek fiyat kategorisinde ise BİM ve ŞOK marketler zinciri yer alıyor. Her iki markette de 400 gramlık paket fiyatı üzerinden hesaplanan kilogram birim fiyatı 825,00 TL olarak kayıtlara geçerken, bu rakam en ucuz seçeneğe kıyasla yüzde 38'lik bir artışa denk geliyor. Ayrıca BİM'in ürün etiketinde %20 yağ oranı detayının açıkça belirtilmesi tüketiciler için şeffaflık sağlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Tüketiciler İçin Kilo Hesabı Neden Önemli?

Son haftalardaki fiyat hareketlilikleri incelendiğinde, zincir marketlerin kendi içindeki kampanyalara ve tedarik süreçlerine göre dalgalanmalar yaşadığı görülüyor. Örneğin A101 raflarındaki fiyatlar geçtiğimiz haftalarda farklı seviyelerde dalgalanma gösterirken, Tarım Kredi KOOP fiyatlarında istikrar korunuyor. Uzmanlar, tüketicilerin alışveriş yapmadan önce etiketlerdeki toplam paket fiyatına değil, mutlaka birim fiyatlara (kg fiyatı) odaklanması gerektiğini vurguluyor.

Paketlerin genellikle 400 gram gibi standart altı ölçülerde satılması, tüketicilerin ilk bakışta paketin daha ucuz olduğunu düşünmesine yol açabiliyor. Ancak kilogram bazında yapılan hesaplamalar, marketler arasındaki gerçek fiyat farklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Gıda enflasyonu ve alım gücü dengesinin önem kazandığı bu dönemde, market etiketlerini karşılaştırmak ve bütçeye en uygun seçeneği bulmak her zamankinden daha kritik bir hale gelmiş durumda.