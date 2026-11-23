Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2027 yılı asgari ücret belirleme sürecine dair takvim sorusuna yanıt verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23 Kasım tarihindeki Kabine toplantısında konuya ilişkin kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor.

Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret belirleme süreci için geri sayım başladı. Hükümet, işveren ve işçi heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek resmi müzakereler öncesinde konunun Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ele alınması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem ücret artışının titizlikle değerlendirilmesi yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Takvimine Dair Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik düzenlemelerin ardından asgari ücret için benzer bir takvimlendirme olup olmadığına ilişkin yöneltilen soruya olumlu yanıt verdi. Erdoğan, sürecin kapsamlı bir çerçevede yürütülmesi talimatını verdiklerini ifade etti.

Görüşmelerin resmi olarak başlamasından önce hükümet kanadındaki ilk somut değerlendirme 23 Kasım tarihindeki Kabine toplantısında yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu toplantıda ekonomik veriler, enflasyon beklentileri ve çalışma hayatına dair göstergeleri içeren bir sunum gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları aralık ayı itibarıyla başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyet, yılın son ayında yapacağı ardışık oturumlarla yeni yılda uygulanacak taban ücreti belirleyecek.

Mevcut durumda net 28.075,50 TL seviyesinde bulunan asgari ücret için kamuoyunda çeşitli artış oranları üzerinden hesaplamalar yürütülüyor. Masada öne çıkan olası zam oranları ve hesaplanan yeni net tutarlar şu şekildedir:

Uygulanacak Zam Oranı Net Artış Tutarı Olası Net Asgari Ücret Yüzde 25 Zam 7.018,88 TL 35.094,38 TL Yüzde 27 Zam 7.580,39 TL 35.655,89 TL Yüzde 30 Zam 8.422,65 TL 36.498,15 TL Yüzde 35 Zam 9.826,43 TL 37.901,93 TL

Komisyonun aralık ayı boyunca yürüteceği müzakerelerin ardından uzlaşmaya varılan nihai rakamın ay sonuna kadar kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.