Konut birikimini altına yönlendiren yatırımcılara dair dikkat çekici bir gelişme daha kamuoyuna yansıdı. 27 Mart 2026 tarihinde oturduğu evini satarak elde ettiği gelirin tamamıyla 1 kilogram külçe altın alan ve ailesiyle birlikte kiralık eve taşınan iki çocuk babası vatandaşın yatırım hesabı, altın fiyatlarındaki geri çekilme ve barınma giderleriyle birlikte ciddi bir tabloya dönüştü. Peki, yatırımcı 1 kilo altında ne kadar zarar etti.

Konut birikimini altına yönlendiren yatırımcılara dair dikkat çekici bir gelişme daha kamuoyuna yansıdı. 27 Mart 2026 tarihinde oturduğu evini satarak elde ettiği gelirin tamamıyla 1 kilogram külçe altın alan ve ailesiyle birlikte kiralık eve taşınan iki çocuk babası vatandaşın yatırım hesabı, altın fiyatlarındaki geri çekilme ve barınma giderleriyle birlikte ciddi bir tabloya dönüştü. Daha önce aldığı kararı savunarak "1-2 yıl içinde 4 ev alacağım" diyen yatırımcının yaşadığı toplam kayıp yaklaşık 710 bin TL olarak öne çıktı.

1 Kilogram Altında Değer Kaybı Nasıl Oluştu?

Paylaşılan bilgilere göre yatırımcının altın alımını gerçekleştirdiği dönemde gram altın yaklaşık 6 bin 510 TL seviyelerinde bulunuyordu ve 1 kilogram külçe altının karşılığı yaklaşık 6 milyon 510 bin TL düzeyindeydi. İlerleyen süreçte altın fiyatlarında yaşanan gerileme, birikimin nominal karşılığını da aşağı çekti.

20 Kasım itibarıyla bazı piyasa verilerinde gram altının 5 bin 800 TL bandına inmesiyle birlikte 1 kilogram külçe altının değeri yaklaşık 5 milyon 800 bin TL seviyesine geriledi. Bu hareketlilikle birlikte yalnızca altın değerindeki düşüşten kaynaklanan fark yaklaşık 710 bin TL olarak hesaplandı.

Kira, Depozito ve Taşınma Giderleri Kaybı Büyüttü

Yatırımcının karşılaştığı maliyet yalnızca piyasadaki fiyat düşüşüyle sınırlı kalmadı. Kendi evini satıp ailesiyle kiralık konuta geçen vatandaşın bu süreçte ödediği kira, depozito ve taşınma masrafları da toplam faturayı büyüttü.

Altın fiyatındaki gerilemeye eklenen bu barınma ve taşınma kalemleriyle birlikte ortaya çıkan toplam kaybın yaklaşık 710 bin TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Kendisine yöneltilen eleştirilere ve alaycı yorumlara tepki göstererek kısa sürede yüksek kazançla birden fazla konut alabileceğini öne süren yatırımcının yaşadıkları, barınma düzenini bozarak tek bir varlığa odaklanmanın risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Ev Satıp Altın Alırken Hangi Noktalara Dikkat Edilmeli?

Uzmanlar ve piyasa yorumcuları, oturulan konutun satılarak tüm birikimin tek bir yatırım aracına bağlanmasının hem piyasa dalgalanmaları hem de kira ödemeleri nedeniyle çifte risk barındırabileceğine dikkat çekiyor. Finansal kararlarda alternatif senaryoların hesaplanması, kira ve taşınma gibi yan giderlerin bütçeye etkisinin netleştirilmesi ve kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeli risk yönetiminin gözetilmesi gerektiği vurgulanıyor.