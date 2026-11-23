Piyasa analisti İslam Memiş, küresel satış dalgası ile Kapalıçarşı'daki fiziki altın talebini değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Ons gümüşün hızla gerilediğini ve altın alım satım makasının açıldığını belirten uzman, yön arayışında 23 Kasım Pazartesi günkü açılışa dikkat çekti.

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda derinleşen satış baskısının kıymetli madenler, hisse senetleri ve kripto para piyasalarında geniş çaplı fiyat hareketlerine yol açtığını duyurdu. Uluslararası piyasalarda ons fiyatları gerilerken yurt içinde özellikle Kapalıçarşı merkezli fiziki altın talebinin tırmanışa geçtiğini belirten analist, yatırımcıların yüksek makas aralıkları ve artan işçilik giderleriyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Kapalıçarşı Piyasasında Fiziki Altın Talebi ve Alım Satım Makası

Uluslararası piyasalarda ons altın geri çekilirken yurt içinde fiziki altına yönelen yoğun talep, Kapalıçarşı bünyesinde gram altın temininde geçici aksamalara yol açtı. Alış ve satış fiyatları arasındaki farkın hızla açıldığını vurgulayan piyasa uzmanları, panikle yapılan işlemlerin ek maliyet oluşturduğunu ve tedarik dengesinin birkaç gün içinde kademeli olarak normale döneceğini ifade ediyor.

Kıymetli metallerde son günlerde yaşanan yoğun hareketliliğin piyasa dengelerini sarstığına işaret eden İslam Memiş, yatırımcıların ani reaksiyonlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Fiziki altındaki işçilik maliyetlerinin yukarı tırmandığını hatırlatan uzman, panik kaynaklı alımların tasarruf sahipleri aleyhine maliyet yükü doğurduğunu aktardı.

Küresel Satış Dalgası ve Portföy Düzenlemeleri

Memiş, dünya genelindeki düşüş eğiliminin arkasında yalnızca fiyat dalgalanmalarının değil, yaklaşan yıl sonu kapanışlarının da bulunduğunu ifade etti. Büyük kurumsal fonların ve küresel yatırımcıların Noel tatili öncesinde pozisyonlarını azaltarak nakit varlıklara yöneldiğini aktaran analist, piyasalardaki temel unsurları şu şekilde sıraladı:

Büyük fonların tatil öncesinde riskli varlıkları azaltıp nakit pozisyona geçmesi

Kapalıçarşı altın alım satım işlemlerinde işçilik ve fiyat farklarının artış göstermesi

2027 yılına yönelik yeni küresel para modelleri ve merkez bankası hazırlıkları

Kripto para ve borsa piyasalarında değerli metallere paralel satış dalgası oluşması

Gümüş Piyasasındaki Düşüş ve Yeni Hafta Açılışı

Gümüş piyasasındaki sert kayıplara değinen Memiş, ons gümüş fiyatının yüzde 6,74 gerileyerek 40-42 dolar kritik destek bandının altına indiğini dile getirdi. Altın-gümüş rasyosunun 86 seviyesine yükseldiğine dikkat çeken uzman, teknik yönün netleşmesi için 23 Kasım Pazartesi günü piyasaların yapacağı açılışın belirleyici eşik olacağını bildirdi.