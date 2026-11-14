EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik konusunda yeni değerlendirmeler geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 1999-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan vatandaşların emeklilik koşullarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meclisteki kanun tekliflerinin durumu ve emekli maaşlarına yönelik ek artış seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye'de kademeli emeklilik beklentisi Kasım 2026 itibarıyla devam ediyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan çalışanlar, EYT sonrasında ortaya çıkan yaş farklılıklarının giderilmesini sağlayacak düzenlemeleri takip ediyor.

TGRT Haber'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu programa katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, mevcut uygulamada 1999-2008 dönemindeki sigorta girişleri için emeklilik yaşının kademelendirilmediğine dikkat çekti.

EYT düzenlemesinin kapsamına yönelik eleştirilerini paylaşan Karakaş, seçim dönemine yaklaşıldığında yeni bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini öngördüğünü söyledi. Bu değerlendirme, kesinleşmiş bir hükümet kararı anlamına gelmiyor.

Kademeli Emeklilikte Meclis Süreci Devam Ediyor

TBMM kayıtlarına göre 1999-2008 döneminde sigortalı olanları ilgilendiren kanun teklifleri komisyon aşamasında bulunuyor.

Detaylar şu şekilde:

Kapsama alınması önerilen dönem: 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008.

Yeni teklif tarihi: 26 Ekim 2026.

Kanun teklifi numarası: 2/3988.

İlgili komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu.

Önceki teklif: 2/2755 esas numaralı düzenleme.

Yasal durum: Teklifler henüz kanunlaşmadı.

Mecliste kabul edilmiş yeni bir yaş ve prim tablosu bulunmadığından mevcut emeklilik koşulları uygulanmaya devam ediyor.

İsa Karakaş Seçim Dönemine Dikkat Çekti

Karakaş, EYT düzenlemesinin hazırlanması sırasında sonraki yıllarda sigortalı olanların durumunun yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Kademeli emeklilik konusunda hazırladıkları çalışmalara değinen Karakaş, taleplerin ilerleyen dönemde yeniden ele alınabileceğini belirtti.

Ancak düzenlemenin hangi tarihte çıkacağına ilişkin resmi takvim açıklanmadı.

Emekli Maaşlarında Seyyanen Zam Seçenekleri

Programda emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik farklı hesaplamalar da değerlendirildi.

10 bin ile 15 bin TL arasında seyyanen artış ihtimalinin yanı sıra prim günü, hizmet süresi, yaş ve çalışma durumuna göre farklı ödeme seçenekleri gündeme geldi.

Bu tutarlar ve kriterler henüz kesinleşmiş bir düzenlemeye dayanmıyor.

Kademeli Emeklilikte Yeni Düzenleme Beklentisi

Emeklilik yaşının sigorta başlangıcına göre yeniden belirlenmesi için yasal değişiklik gerekiyor.

TBMM'deki tekliflerin komisyon ve Genel Kurul süreçlerinden geçmesi halinde kapsam, yaş şartları ve yürürlük tarihi netleşecek.