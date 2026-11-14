Altın piyasasında haftanın son işlem gününde satış baskısı etkisini sürdürdü. ABD'den gelen enflasyon verileri ve Merkez Bankasının faiz politikasına yönelik değişen beklentiler, değerli metal fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Gram altın ve ons altında yaşanan gerilemenin ardından yatırımcıların gözü kritik fiyat seviyelerine çevrildi.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, 9-13 Kasım 2026 haftasını sert düşüşle tamamladı. ABD ekonomisine ilişkin açıklanan enflasyon verileri ve Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, değerli metal üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Hafta boyunca dalgalı seyreden ons altın, cuma günü yaklaşık 3.884 dolar seviyesinde işlem gördü. Haftalık kayıp yüzde 4,5'i aşarken, haziran ayından bu yana en sert haftalık gerilemelerden biri kaydedildi.

Türkiye'de de düşüşün etkileri hissedildi. Spot piyasada gram altın haftalık yaklaşık yüzde 4,17 değer kaybederek 6.286 TL seviyesine geriledi.

Gram Altın ve Ons Altında Son Durum

13 Kasım 2026 Cuma günü kapanışına ilişkin piyasa verilerinde dikkat çeken rakamlar şöyle:

Detaylar şu şekilde:

Ons altın: Yaklaşık 3.884 dolar.

Ons altının haftalık kaybı: Yüzde 4,5'in üzerinde.

Gram altın: Yaklaşık 6.286 TL.

Gram altının haftalık kaybı: Yüzde 4,17.

Ons altında destek bölgesi: 3.850-3.875 dolar.

Piyasalarda öne çıkan etken: ABD faiz beklentileri.

Fiyatlar işlem saatine ve piyasa koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

ABD Enflasyonu Altın Fiyatlarını Baskıladı

ABD'de ekim ayı tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,4 artması, enflasyon baskısının sürdüğüne ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi.

Verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi yükseldi. Para piyasalarında 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Dolar ve Tahvil Faizlerindeki Yükseliş Etkili Oldu

ABD tahvil getirilerindeki artış ve doların güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azalttı.

Özellikle yüksek faiz ortamının daha uzun sürebileceğine yönelik beklentiler, değerli metaldeki satışları hızlandırdı.

Altın Fiyatlarında Kritik Seviyeler İzleniyor

Analistler, ons altında 3.850-3.875 dolar aralığını kısa vadeli destek bölgesi olarak değerlendiriyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Orta Doğu'daki gelişmeler de piyasalarda takip ediliyor.

Altının önümüzdeki dönemdeki yönünde Fed açıklamaları, dolar endeksi ve tahvil getirilerinin belirleyici olması bekleniyor.