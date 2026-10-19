Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik talepleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeyi bekliyor. Milletvekillerinin sunduğu kanun teklifleri ve yazılı soru önergelerinde, 1999 sonrası sigortalıların yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesi gündeme taşındı. Meclis komisyonlarında bulunan tekliflerin yasalaşmasına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Türkiye'de 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşların emeklilik yaşına ilişkin talepleri, TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve milletvekillerinin yazılı soru önergeleriyle yeniden gündeme geldi.

Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, emeklilik şartlarında kademeli geçiş uygulanmasını talep ediyor. Hazırlanan tekliflerde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim ödeme gün sayılarının yeniden belirlenmesine yönelik düzenlemeler bulunuyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından 3 Mart 2025 tarihinde sunulan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Teklifte işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması amaçlanıyor.

Kademeli Emeklilik İçin TBMM'ye Sunulan Teklifler

TBMM kayıtlarında yer alan kademeli emeklilik çalışmalarında farklı milletvekillerinin teklif ve önergeleri bulunuyor. Meclis gündemine taşınan başlıca düzenlemeler şöyle:

Cevdet Akay'ın teklifi: Prim günlerinin azaltılması ve kademeli emeklilik uygulanması.

İsmail Akgül'ün önergesi: Bakanlığın kademeli emeklilik taleplerine ilişkin çalışmalarının sorgulanması.

Doğan Bekin'in önergesi: Kademeli emeklilik düzenlemesi taleplerinin Bakanlığa iletilmesi.

Ediz Ün'ün teklifi: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların emeklilik koşullarının kademelendirilmesi.

Kanun teklifleri ile yazılı soru önergeleri farklı yasama ve denetim işlemleri kapsamında değerlendiriliyor.

EMADDER Kademeli Emeklilik Taleplerini Bakanlığa İletti

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talepleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu öncülüğündeki heyet, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yapılan görüşmede sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle ortaya çıkan emeklilik koşulu farklılıklarını gündeme taşıdı.

2000-2008 Sigorta Girişliler İçin Emeklilik Şartları Değişmedi

Kademeli emekliliğe ilişkin kanun teklifleri henüz yasalaşmadı. Bu nedenle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için yeni bir yaş ve prim tablosu yürürlüğe girmiş değil.

Tekliflerin yasalaşabilmesi için ilgili komisyon süreçlerinin tamamlanması ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi gerekiyor. Mevcut emeklilik şartları ise yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatına göre uygulanmaya devam ediyor.