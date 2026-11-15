Kripto para piyasalarında haftanın en sert satış dalgası yaşandı. Küresel risk iştahındaki zayıflama ve ABD spot Bitcoin ETF’lerinden gelen arka arkaya çıkışların etkisiyle Bitcoin, 70 bin dolar psikolojik sınırını kırarak 64 bin 930 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Milyarlarca dolarlık kaldıraçlı işlemin tasfiye olduğu düşüşün ardından analistler, 65 bin – 60 bin dolar bandındaki kritik eşiklere dikkat çekti. İşte kripto piyasasındaki son durum…

Kripto para piyasası, Kasım ayının ortasında sert bir düzeltme hareketiyle sarsıldı. Son günlerde ivme kazanan satış baskısı, lider kripto para birimi Bitcoin’i Ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviyelere taşıdı.

64.930 dolar (yaklaşık 3 milyon 266 bin TL) bandına kadar gerileyen Bitcoin’deki bu düşüş, altcoin piyasasında da çift haneli kayıpları beraberinde getirdi.

Düşüşü Tetikleyen İki Ana Neden: ETF Çıkışları ve Likidasyon Dalga Etkisi

Piyasa uzmanlarına göre Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalaması olan 73 bin dolar seviyesini kaybetmesinin ardından düşüşün hızlanmasında iki temel faktör öne çıktı:

Spot ETF’lerden Süregelen Para Çıkışı: Kurumsal yatırımcıların yönünü gösteren ABD spot Bitcoin ETF’lerinde üst üste yaşanan net çıkışlar, piyasada arz baskısı yaratarak alıcıların geri çekilmesine yol açtı.

2 Milyar Dolarlık Tasfiye (Likidasyon): Fiyatın 70 bin dolar sınırının altına sarkmasıyla birlikte vadeli işlem borsalarında yükseliş yönlü açılan yaklaşık 2 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon otomatik olarak kapandı ve satış dalgası derinleşti.

Yatırımcıyı Bekleyen Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik analistler, kısa vadede piyasada yön arayışının süreceğini belirterek yatırımcıların yakından izlemesi gereken eşikleri şöyle sıralıyor:

Kritik Destek Bandı (65.000$– 60.000$): 64.930 dolar seviyesini test eden Bitcoin için ilk önemli tutunma noktası 65.000 dolar civarı olarak görülüyor. Bu bölgede kalıcılık sağlanamaması durumunda satış baskısının 60.000 dolar psikolojik desteğine doğru genişleme riski bulunuyor.

Toparlanma İçin Direnç Bölgesi (73.000$– 75.000$): Yukarı yönlü tepki alımlarının kalıcı bir yükseliş trendine dönüşebilmesi için ise öncelikle kırılan 73.000 dolar seviyesinin geri alınması ve ardından 75.000 – 76.000 dolar bandının üzerinde günlük kapanışlar yapılması gerekiyor.

Uzmanlardan Panik İşlemi Uyarısı

Piyasadaki yüksek oynaklık nedeniyle yatırımcıların ani kararlarla panik satışı yapmamaları ve yüksek kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları gerektiğini vurgulayan analistler, önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamalar ile ETF fon akışlarının kripto paraların seyri üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.