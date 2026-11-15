Sosyal medyada verilen bir milyon beğeni sözünün ardından üretilen kilogramlık dev Ülker Çikolatalı Gofret raflardaki yerini aldı. Standart gofretin yüz katı ağırlığa sahip olan 3,6 kilogramlık dev ürünün fiyatı, gramajı ve kaç normal pakete denk geldiği atıştırmalıkseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Türkiye'nin en klasik ve en çok tüketilen atıştırmalıklarının başında gelen Ülker Çikolatalı Gofret, bu kez sıra dışı bir boyutta tüketicilerle buluştu. Sosyal medya platformlarında verilen 1 milyon beğeni sözünün ardından harekete geçen marka, adeta efsaneleşen gofreti devasa boyutlarda üreterek piyasaya sürdü.

Migros mağazalarında raflarda yerini alan dev ürün, görenleri şaşkına çevirirken kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan trend konularından biri haline geldi. Klasik gofret ambalajının birebir büyütülmüş hali olan bu özel tasarım, özellikle koleksiyonerlerin ve ilginç ürünleri denemek isteyen tüketicilerin akınına uğruyor.

Dev Gofretin Ağırlığı ve Standart Ürünle Kıyaslanması

Ürünün piyasaya çıkışının ardından en çok merak edilen detayların başında teknik ölçüler ve gramaj bilgileri geliyor. Standart tüketim alışkanlıklarının dışına çıkan bu devasa gofretin ölçüleri şu şekilde özetlenmektedir:

Standart Ülker Çikolatalı Gofret: Market raflarında günlük olarak satılan klasik tekli paket 36 gram ağırlığındadır.

Dev Ülker Çikolatalı Gofret: Özel üretim olarak raflara gelen dev gofretin net ağırlığı 3,6 kilogram ( 3.600 gram ) olarak belirlenmiştir.

Boyut Farkı: Alışılmış ambalaj standartlarının çok üzerinde olan ürün, fiziksel olarak normal bir gofrete kıyasla devasa bir kutu görünümündedir.

Dev Ülker Çikolatalı Gofret Kaç Tane Normal Gofret Eder?

Tüketicilerin en çok merak ettiği matematiksel hesaplama ise dev gofretin kaç normal pakete karşılık geldiği konusudur. Yapılan hesaplamalar sonucunda dev ürünün normal boyutlardaki paketlerle olan oranı netlik kazandırdı.

Matematiksel Hesaplama: Dev ürünün toplam gramajı olan 3.600 gram , standart tekli gofretin ağırlığı olan 36 gram değerine bölündüğünde ortaya 100 rakamı çıkmaktadır.

Sonuç: Satışa sunulan 3,6 kilogramlık bir adet dev Ülker Çikolatalı Gofret, tam 100 adet normal Ülker Çikolatalı Gofret'e eşdeğer bir ağırlık sunmaktadır.

Dev Ülker Çikolatalı Gofret Nerede Satılıyor ve Fiyatı Ne Kadar?

Sınırlı sayıda ve özel bir konsept olarak üretilen dev gofrete ulaşmak isteyen vatandaşlar satış noktalarını araştırmaya devam ediyor. Ürüne ilişkin bilinmesi gereken detaylar şunlardır:

Satış Noktası: Kilogramlık dev ürün, Migros mağazalarında ve belirli büyük satış noktalarında tüketicilerin beğenisine sunulmuştur.

Satış Fiyatı: Market raflarında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre dev Ülker Çikolatalı Gofret'in etiket fiyatı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu fiyatın dönemsel kampanyalara ve mağaza lokasyonlarına göre değişiklik gösterebileceği belirtilmektedir.

Sosyal medyadaki eğlenceli bir etkileşim çağrısının gerçeğe dönüşmesiyle ortaya çıkan bu dev ürün, hem nostaljik bir lezzeti farklı bir boyutta deneyimlemek isteyenler hem de sevdiklerine ilginç hediyeler arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.