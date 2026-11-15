AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, asgari ücretliler ile emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik Ankara'da çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Muğla'da konuşan Şen, vatandaşların taleplerinde haklı olduğunu belirterek gelir seviyesinin yükseltileceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Toplantıda özellikle dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarına değinen Şen, asgari ücretliler ve emeklilerin alım güçlerini yukarı taşıyacak kapsamlı mali düzenlemelerin Ankara'da titizlikle hazırlandığını kamuoyuna duyurdu.

Emekli ve Asgari Ücret Gelirlerinde Yeni Düzenleme

Emeklilerin ve çalışanların ekonomik beklentilerini karşılamak adına ekonomi yönetiminin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Mustafa Şen, maaşların yetersizliğine dair eleştirilerin haklı olduğunu kaydetti. Ankara'da sürdürülen teknik hazırlıklar neticesinde, dar gelirli vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirecek ve onları tatmin edecek yeni gelir seviyelerine ulaşılmasının amaçlandığı bildirildi.

Zam Takvimi ve Masadaki Artış Formülleri

Önümüzdeki dönemde milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek maaş düzenlemelerine ilişkin süreç, komisyon toplantıları ve yasal düzenlemelerle şekillenecek. Yeni asgari ücret ve emekli zammı sürecine dair öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu: Gelecek dönemde yürürlüğe girecek taban ücreti belirlemek amacıyla işçi, işveren ve hükümet temsilcileri aralık ayı içerisinde resmi görüşmelere başlayacak. Yürütülecek müzakerelerin ardından yeni tutar aralık ayının sonunda ilan edilecek.

Gelecek dönemde yürürlüğe girecek taban ücreti belirlemek amacıyla işçi, işveren ve hükümet temsilcileri aralık ayı içerisinde resmi görüşmelere başlayacak. Yürütülecek müzakerelerin ardından yeni tutar aralık ayının sonunda ilan edilecek. Emekli Maaşı Zam Formülü: Ocak döneminde yapılacak artışlar için AK Parti meclis grubu bünyesinde refah payı uygulaması veya seyyanen zam seçenekleri üzerinde duruluyor.

Ocak döneminde yapılacak artışlar için AK Parti meclis grubu bünyesinde refah payı uygulaması veya seyyanen zam seçenekleri üzerinde duruluyor. Taban Aylık Hedefi: Yapılacak yasal düzenlemeler doğrultusunda en düşük emekli maaşının 30 bin lira seviyesinin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Yargı Süreçlerinde Kararlılık ve Milli Teknoloji Hedefleri

Toplantıda gündemdeki fon skandalına yönelik adli süreçlere değinen Şen, suç işleyen kişilerin cezasını mutlaka çekeceğini ve herhangi bir imtiyaz tanınmayacağını vurguladı. Yanlış yapanlara karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini belirten Şen, Türkiye'nin nükleer ve uzay teknolojisi alanında yakaladığı tarihi sıçramaya da dikkat çekti. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan yapay zeka ve yüksek teknoloji yarışının kaçırılmadığını belirten Şen, birkaç yıl içerisinde Ay'a uzay aracı fırlatılacağını ifade etti.