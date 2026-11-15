Kasım 2026 döneminde bankaların emekli promosyon kampanyalarında rekabet hız kazandı. Ziraat Bankası, maaşını taşıyan emeklilere nakit promosyonun yanında faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatları sunuyor. Toplam avantajın 90 bin TL seviyesine yaklaştığı kampanyada, hangi ödemelerin karşılıksız olduğu ve hangi tutarların geri ödeneceği önem taşıyor.

Bankaların emekli müşterilere yönelik kasım ayı kampanyaları, Ocak 2027 maaş zammı öncesinde yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine sunulan nakit promosyonların yanında faizsiz finansman ve kart ödülleri de dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara yönelik hazırladığı pakette farklı bankacılık avantajlarını bir araya getirdi. Bankanın duyurduğu fırsatlar arasında faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve Bankkart Lira kazanımları bulunuyor.

Ancak kampanyalarda açıklanan yüksek toplam tutarlar doğrudan emeklinin hesabına yatırılan karşılıksız ödeme anlamına gelmiyor. Kredi ve nakit avansların belirlenen vadelerde geri ödenmesi gerekiyor.

Ziraat Bankası Emeklilere Ne Kadar Ödeme Yapıyor?

Ziraat Bankasının duyurduğu emekli kampanyasında nakit promosyon ve finansman olanakları ayrı koşullarla sunuluyor.

Detaylar şu şekilde:

Nakit emekli promosyonu: 12.000 TL'ye kadar.

Faizsiz ihtiyaç kredisi: 40.000 TL.

Kredi vadesi: 12 ay.

Faizsiz taksitli nakit avans: 25.000 TL'ye kadar.

Nakit avans vadesi: 3 taksit.

Bankkart Lira: Aylık 6.000 TL'ye kadar.

Otomatik fatura talimatı: Kampanya koşullarıyla toplam 6.000 TL'ye kadar iade.

Kredi ve nakit avans kullanımı bankanın değerlendirmesine bağlı bulunuyor. Ayrıca finansman ürünlerinin aynı müşteri tarafından birlikte kullanılabilmesi ilgili kampanya şartlarına göre belirleniyor.

Emekli Promosyonlarında Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?

Kasım ayında özel bankaların sunduğu toplam promosyon ve ek ödüller de öne çıkıyor.

ING'de 32 bin TL, DenizBank ve Yapı Kredi'de 30 bin TL, Garanti BBVA'da ise 25 bin TL'ye varan kampanya avantajları bulunuyor.

QNB, uygun maaş dilimindeki emeklilere 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

90 Bin TL Ödeme Her Emekliye Verilecek mi?

Ziraat Bankasının açıklanan kredi, nakit avans, promosyon ve aylık kart ödülü kalemleri birlikte değerlendirildiğinde 83 bin TL'lik nominal tutar ortaya çıkıyor.

Fatura iadeleriyle avantajların toplamı artırılabilse de bunların tamamı tek seferlik nakit ödeme niteliği taşımıyor.

Emekli Promosyonu Başvuru Şartları

Emeklilerin nakit promosyon için maaşlarını bankaya taşımaları ve üç yıllık taahhütte bulunmaları gerekiyor.

Ek finansman ve kart ödüllerinden yararlanabilmek için ise ilgili ürünlerin başvuru, kullanım ve harcama koşullarının ayrıca karşılanması gerekiyor.