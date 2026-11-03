Türkiye Barolar Birliği’nin 2026-2027 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Asliye mahkemelerinde maktu ücret 62 bin, ağır ceza mahkemelerinde 86 bin lira olarak belirlendi. Danışmanlık, icra, tahliye ve şirket avukatlığı ücretleri de yenilendi. Düzenleme, icra hesaplamaları ve vesayet görevleri bakımından dikkat çeken değişiklikler içeriyor. İşte yeni tarifenin öne çıkan ayrıntıları.

Dava açmayı, icra takibi başlatmayı veya bir hukuki sorun için avukata danışmayı düşünenlerin merak ettiği yeni ücretler açıklandı. Türkiye Barolar Birliği’nin 2026-2027 dönemi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 3 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle mahkemelerde yürütülen davalardan sözleşme hazırlanmasına, hukuki danışmanlıktan şirket avukatlığına kadar farklı hizmetlerin asgari ücretleri yeniden belirlendi.

Tarifede asliye mahkemeleri için 62.000 TL, sulh hukuk mahkemeleri için 40.000 TL, tüketici mahkemeleri için ise 30.000 TL maktu ücret öne çıkıyor. Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalarda tutar 86.000 TL oldu.

Ancak bu rakamları değerlendirirken davanın niteliğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Tarifedeki maktu tutarlar, her uyuşmazlıkta ödenecek toplam bedelin aynı olacağı anlamına gelmiyor. Özellikle konusu para olan davalarda, uyuşmazlık değeri üzerinden hesaplanan nispi ücret ve ilgili tarife hükümleri de devreye girebiliyor.

Yeni avukatlık tarifesinde hangi hizmet ne kadar?

Yeni dönemin ücret cetveli, vatandaşların sık karşılaştığı pek çok hukuki işlemi kapsıyor. Mahkemede dava takibi ile yalnızca dilekçe hazırlanması veya danışmanlık alınması ayrı hizmetler olarak düzenleniyor. Bu nedenle ücret araştırması yapılırken alınacak hizmetin kapsamının açıkça belirlenmesi önem taşıyor.

Ekli cetvelde öne çıkan maktu ücretler şöyle:

Dava veya hukuki hizmet Tarife tutarı Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar 62.000 TL Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar 40.000 TL Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar 30.000 TL Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar 86.000 TL Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar 86.000 TL Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar 62.000 TL Fikrî ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar 70.000 TL İcra dairelerinde yapılan takipler 12.500 TL Tahliyeye ilişkin icra takipleri 26.000 TL İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız davalar 40.000 TL İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmalı davalar 52.000 TL

Bu tutarlar, cetvelin ilgili bölümlerinde yer alan ücretleri gösteriyor. Dosyanın hangi ücret türüne tabi olduğu, yalnızca mahkemenin adına bakılarak belirlenemiyor. Talebin konusu, parasal değeri ve özel düzenlemeler birlikte değerlendiriliyor.

Örneğin tüketici mahkemelerinde görülen davalar için genel maktu tutar 30.000 TL olarak yer alırken, kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanmasına ilişkin davalar cetvelde ayrıca düzenleniyor. Bu işler için belirtilen tutar 26.000 TL. Dolayısıyla aynı mahkemede görülen iki farklı uyuşmazlık, ücret bakımından farklı hükümlere tabi olabiliyor.

Avukata danışmanın ücreti de değişti

Tarife yalnızca dava açıldıktan sonraki işlemleri kapsamıyor. Dava öncesinde alınan hukuki görüş, hazırlatılan dilekçe ve düzenlenen sözleşmeler için de ayrı ücretler bulunuyor.

Avukatlık bürosunda yapılan sözlü danışmanın ilk bir saate kadar olan bölümü 5.500 TL olarak belirlendi. Görüşmenin uzaması durumunda takip eden her saat için cetvelde 2.400 TL yer alıyor. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmada ise ilk saate kadar 9.000 TL, sonraki her saat için 4.500 TL öngörülüyor.

Yazılı danışmanın ilk bir saate kadar olan kısmı 9.000 TL, takip eden her saati 4.500 TL. Her türlü dilekçe yazılması ile ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde belirtilen ücret ise 7.500 TL.

Bu ayrım, özellikle “Sadece dilekçe hazırlatacağım” diyenler açısından önem taşıyor. Bir belgenin hazırlanması ile dosyanın başından sonuna kadar avukat tarafından takip edilmesi aynı hizmet kapsamına girmiyor. Ücret görüşmesinde hangi işlemlerin üstlenileceğinin belirlenmesi, sonraki aşamalarda yaşanabilecek belirsizlikleri azaltıyor.

Kira sözleşmesi ve vasiyetname hazırlama ücretleri

Sözleşme hazırlama hizmetlerinde de belgenin türüne göre farklı tutarlar uygulanıyor. Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması için 10.000 TL belirlenmiş durumda.

Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname ve vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasına ilişkin tutar 40.000 TL. Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devri ve birleşmesi gibi ticari işlemlerle ilgili sözleşmelerde ise cetvelde 27.000 TL bulunuyor.

Buradaki rakamlar avukatın sunduğu hukuki hizmete ilişkin. İşlemin ayrıca noterlikte yapılması veya başka bir resmî prosedür gerektirmesi halinde, bu aşamalardaki bedellerin de ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle bir sözleşmenin hazırlanma ücreti ile işlemin tamamlanması için gereken toplam bütçe birbirinden farklı olabiliyor.

İcra ve tahliye işlemlerinde hangi kurallar değişti?

İcra işlemlerinde yeni tarife hem ücret tutarları hem de hesaplamada kullanılan kavramlar bakımından değişiklik getiriyor. İcra dairelerinde yapılan takipler için cetvelde 12.500 TL, tahliyeye ilişkin icra takipleri için 26.000 TL yer alıyor.

İcra mahkemelerinde takip edilen işler için 15.000 TL, dava ve duruşmalı işler için 23.000 TL belirleniyor. İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işlerinde ise tutar 20.000 TL.

Bu başlıkların birbirinden ayrılması gerekiyor. Bir icra takibinin başlatılması, takibe bağlı olarak mahkemede dava yürütülmesi ve tahliye işlemleri farklı hukuki hizmetler oluşturabiliyor. Bu nedenle vatandaşların ücret araştırırken yalnızca “icra dosyası” ifadesi üzerinden değerlendirme yapması yeterli olmuyor.

Hesaplamada “takipte kesinleşen miktar” esas alınıyor

Tarifenin 11. maddesindeki değişiklik, uygulamada ücret hesabına ilişkin tartışmaları azaltmayı amaçlıyor. Düzenlemede daha önce kullanılan “asıl alacak” ifadesi yerine “takipte kesinleşen miktar” getirildi. Aynı maddenin altıncı fıkrasındaki ifade de buna uygun biçimde yenilendi.

TBB’nin açıklamasına göre değişikliğin amacı, UYAP sistemindeki kavramla uyum sağlamak ve farklı hesaplama uygulamalarının önüne geçmek. Böylece icra işlemlerinde ücret belirlenirken kullanılan terminolojinin daha açık hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu değişiklik, her icra dosyasında aynı tutarda ücret çıkacağı anlamına gelmiyor. Dosyada kesinleşen miktarın ne olduğu ve ilgili hükmün hangi koşullarda uygulanacağı yine somut takip üzerinden değerlendirilecek. Özellikle parasal alacaklara ilişkin işlemlerde maktu tutarlar ile nispi hesaplama kurallarının birlikte okunması gerekiyor.

Para üzerinden hesaplanan ücretlerde dilimler yenilendi

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda, tarifenin üçüncü kısmındaki kademeli sistem önem taşıyor. TBB, bu bölümdeki parasal miktarların yüzde 33 oranında artırılarak yeniden düzenlendiğini açıkladı. Bu ifade, bütün avukatlık ücretlerine aynı oranda zam yapıldığı şeklinde yorumlanmamalı.

Yeni cetvelde ilk 800.000 TL için yüzde 16, ardından gelen 800.000 TL için yüzde 15 oranı bulunuyor. Sonraki dilimlerde ise oranlar kademeli olarak düşüyor. Hesaplamada, ilgili tutarın hangi dilimlere dağıldığı dikkate alınıyor.

Örneğin yalnızca dilimlerin işleyişini göstermek için 1 milyon TL üzerinden hesap yapıldığında, ilk 800.000 TL’nin yüzde 16’sı 128.000 TL, kalan 200.000 TL’nin yüzde 15’i 30.000 TL ediyor. Bu örnekte dilim hesabının toplamı 158.000 TL oluyor. Ancak bir dosyada hükmedilecek veya kararlaştırılacak ücret için diğer tarife hükümlerinin ve hizmet kapsamının da incelenmesi gerekiyor.

Vesayet görevleri ve şirket avukatlığında yeni tutarlar

Tarifedeki dikkat çekici yeniliklerden biri de vesayet işlerine ilişkin düzenleme oldu. Daha önce “İş takibinde ücret” olan 18. madde başlığı, “İş takibinde ve vesayet işlerinde ücret” şeklinde değiştirildi.

Maddeye eklenen hüküm; vesayet makamının baro başkanlığından talep ettiği ve vasi, kayyım veya yasal danışman olarak görevlendirilen avukatları ilgilendiriyor. Bu kişiler talepte bulunduğunda, Türk Medeni Kanunu’nun 457. maddesi uyarınca hâkim tarafından belirlenecek ücret için tarifede bir alt sınır gösteriliyor.

Düzenleme bütün vesayet dosyalarında kendiliğinden aynı ücretin doğacağı şeklinde okunmamalı. Görevlendirmenin niteliği ve hükümde belirtilen koşullar önem taşıyor. TBB açıklamasında, avukatın harcadığı emek ve mesainin dikkate alınacağı, ücretin de her yıl için ayrı belirleneceği ifade ediliyor.

Atıf yapılan cetvel kaleminde 15.000 TL bulunuyor. Böylece belirtilen kapsamdaki görevlendirmelerde ücretin bu tutarın altında kalmamasına yönelik bir düzenleme getiriliyor.

Zorunlu şirket avukatlığında aylık ücretler

Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi kapsamında sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olan anonim şirketler için aylık asgari ücret 58.000 TL olarak belirlendi. Aynı kapsamdaki yapı kooperatiflerinde ise aylık tutar 35.000 TL oldu.

Burada özellikle “aylık” ifadesi önem taşıyor. Bu ücretler tek bir dava için açıklanan maktu tutarlardan farklı bir başlıkta düzenleniyor. Ayrıca avukat bulundurma zorunluluğunun hangi şirket veya kooperatif için doğduğu, ilgili kanuni koşullara göre belirleniyor.

Cetvelde, takip edilen dava ve işlere göre hesaplanan avukatlık ücretinin yıllık avukatlık ücretini aşması durumunda aradaki eksik miktarın ayrıca ödenmesine ilişkin hüküm de bulunuyor. Şirketlerin sözleşme hazırlarken yalnızca aylık bedeli değil, üstlenilen işlerin kapsamını da değerlendirmesi gerekiyor.

Dava ve takip dışındaki hukuki yardım ücretleri

Büroda sözlü danışma, ilk bir saate kadar: 5.500 TL. Büroda sözlü danışmada takip eden her saat: 2.400 TL. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma, ilk bir saate kadar: 9.000 TL. Çağrı üzerine danışmada takip eden her saat: 4.500 TL. Yazılı danışma, ilk bir saate kadar: 9.000 TL. Yazılı danışmada takip eden her saat: 4.500 TL. Her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi: 7.500 TL. Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 10.000 TL. Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması: 40.000 TL. Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devri ve birleşmesi gibi ticari işlerle ilgili sözleşmeler: 27.000 TL. Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlıkla sonuçlanması hâlinde taraf vekilleri için: 10.000 TL.

İş takibi konusundaki hukuki yardım ücretleri

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi: 7.500 TL. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması amacıyla yapılan işler: 15.000 TL. İpotek tesisi ve fekki dâhil, sürekli sözleşmeyle çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen, tarifede belirtilen kapsamdaki her bir hukuki yardım: 4.000 TL. Tüzel kişi tacirlerin şirket kuruluş sözleşmelerinin imzalanması, çalışma konularıyla ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi: 78.000 TL. Vergi komisyonlarında takip edilen işler: 30.000 TL. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işler: 140.000 TL. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmalı işler: 250.000 TL. Uluslararası yargı yerlerinde konusu para olan işler: Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri ile sebze ve meyve hâl hakem heyetleri nezdinde sunulan hukuki yardımlar: 9.000 TL maktu ücret. Belgede, üçüncü kısma göre hesaplama ve asıl alacağı geçmeme koşulları ayrıca belirtilmiştir.

Bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek aylık ücretler

Yapı kooperatiflerinde: 35.000 TL. Anonim şirketlerde: 58.000 TL.

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak ücret yıllık avukatlık ücretini aşarsa aradaki eksik miktar ayrıca ödenir.

Diğer sözleşmeli avukatlık aylık ücretleri

Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık ücret: 43.000 TL. Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık ücret: 43.000 TL.

Bu bölümde de tarifeye göre hesaplanan ücretin yıllık avukatlık ücretini aşması hâlinde aradaki eksik miktarın ayrıca ödeneceği belirtilmiştir.

Konusu para olsa bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlar

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşuluyla ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işlerinde duruşmasız işlem: 13.000 TL. Aynı işlerde duruşmalı işlem: 16.000 TL. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi: 25.000 TL. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları: 52.000 TL. Vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmasız dava ve işler: 40.000 TL. Vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmalı dava ve işler: 52.000 TL. Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları: 26.000 TL.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar

İcra dairelerinde yapılan takipler: 12.500 TL. İcra mahkemelerinde takip edilen işler: 15.000 TL. İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler: 23.000 TL. Tahliyeye ilişkin icra takipleri: 26.000 TL. İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri: 20.000 TL. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler: 21.000 TL. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler: 15.000 TL. Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 40.000 TL. Sulh ceza hâkimlikleri ve infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar: 23.000 TL. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar: 62.000 TL. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar: 30.000 TL. Fikrî ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar: 70.000 TL. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 86.000 TL. Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 62.000 TL. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 86.000 TL. Askerî Kanun uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar: 34.000 TL. İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmasız davalar: 40.000 TL. İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen duruşmalı davalar: 52.000 TL. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde ilk derecede görülen davalar: 45.000 TL. İstinaf yoluyla görülen, bir duruşması olan işler: 28.000 TL. İstinaf yoluyla görülen, birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın bulunması gereken sair işlemleri olan işler: 55.000 TL. Sayıştay’da görülen duruşmasız hesap yargılamaları: 44.000 TL. Sayıştay’da görülen duruşmalı hesap yargılamaları: 84.000 TL. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar: 85.000 TL. Danıştay’da ilk derecede görülen duruşmasız davalar: 50.000 TL. Danıştay’da ilk derecede görülen duruşmalı davalar: 80.000 TL. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması: 50.000 TL. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar: 50.000 TL. Anayasa Mahkemesinde Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar: 150.000 TL. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda duruşmasız işler: 55.000 TL. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda duruşmalı işler: 100.000 TL. Anayasa Mahkemesinde görülen diğer dava ve işler: 115.000 TL.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ücret oranları

İlk 800.000 TL için: %16. Sonra gelen 800.000 TL için: %15. Sonra gelen 1.600.000 TL için: %14. Sonra gelen 1.600.000 TL için: %13. Sonra gelen 2.400.000 TL için: %11. Sonra gelen 3.200.000 TL için: %8. Sonra gelen 4.000.000 TL için: %5. Sonra gelen 4.800.000 TL için: %3. Sonra gelen 5.600.000 TL için: %2. 24.800.000 TL’den yukarısı için: %1.

Tarifedeki ücret toplam dava maliyeti mi?

Yeni rakamları inceleyen vatandaşlar açısından en önemli ayrım, avukatlık ücreti ile toplam yargılama giderinin aynı şey olmaması. Harç, bilirkişi, keşif, tebligat ve diğer giderler dosyanın özelliklerine göre ayrıca gündeme gelebiliyor.

Benzer şekilde avukatla yapılan ücret sözleşmesi ile mahkemenin karşı tarafa yüklediği vekâlet ücreti de ayrı değerlendirilmesi gereken kalemler. Tarifede görülen tek bir rakamdan hareketle bütün mali yükün hesaplanması bu nedenle mümkün olmayabiliyor.

Dava açmadan veya takip başlatmadan önce hizmetin kapsamı, ücretin nasıl hesaplanacağı ve hangi giderlerin ayrıca karşılanacağı netleştirildiğinde daha sağlıklı bir bütçe oluşturulabiliyor. 2026-2027 tarifesini incelerken ilk bakılacak nokta, yapılacak hukuki işlemin cetvelde hangi başlık altında bulunduğu ve maktu mu, nispi mi ücret gerektirdiği.