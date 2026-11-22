Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, emeklilere verilecek 400 euroluk ikramiyeyi tanıtmak için çektiği TikTok videosunda gençlere büyükanne ve büyükbabalarından GTA 6 istemelerini önerince ülkede büyük bir kriz patlak verdi. 17 yaş ve üzeri için derecelendirilen yetişkin temalı oyuna yapılan bu gönderme, muhalefet ve basın tarafından "trajik bir hata" olarak sertçe eleştirildi.

Yunanistan siyaseti ve medya gündemi, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı sıra dışı bir tanıtım videosuyla adeta sarsıldı. Hükümetin gelecek yıl gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde emeklilere yönelik hazırladığı 400 euroluk ikramiye paketini duyurmak amacıyla kamera karşısına geçen Miçotakis, genç seçmenlerin dikkatini çekmek isterken beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Videoda doğrudan gençlere seslenen Yunan Başbakan, "Hanginiz Noel hediyesi olarak büyükanne ve büyükbabanızdan Grand Theft Auto VI isteyecek?" sorusunu yönelterek ekranda oyunun logosuna yer verdi.

Açıklamasının devamında aile bağlarına vurgu yaparak "Hepimiz biliyoruz ki büyükanneler ve büyükbabalar torunlarına nadiren hayır der" ifadelerini kullanan Miçotakis'in bu hamlesi, ikramiye müjdesini gölgede bırakarak ülke genelinde yoğun bir eleştiri dalgasına yol açtı. Kamuoyundaki tepkilerin odağında ise bir ülke liderinin çocukları ve reşit olmayan gençleri, yoğun suç, şiddet ve yetişkinlere yönelik temalar barındıran bir video oyununu talep etmeye teşvik etmesi yer aldı. Özellikle gençlerin sosyal medya ve dijital mecra kullanımına yönelik kısıtlamaları savunan mevcut hükümetin bu çıkışı büyük bir çelişki olarak değerlendirildi.

Ana muhalefet partisi sosyalist PASOK, Başbakan'ı yalnızca sosyal medya trendlerine uyum sağlamak uğruna reşit olmayanlara yasak olan bir yapımın reklamını yapmakla suçladı. Ülke basını da olaya kayıtsız kalmadı; sol görüşlü Efsyn gazetesi bu durumu açık bir siyasi gaf olarak nitelendirirken, muhafazakar çizgideki Dimokratia gazetesi ise paylaşımı "trajik bir hata" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

Tartışmaların merkezinde yer alan Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto VI (GTA 6), serinin önceki oyunundan tam 13 yıl sonra piyasaya sürülerek oyun dünyasında tarihi bir heyecan yaratmıştı. Kurgusal Leonida eyaletinde geçen ve Lucia ile Jason karakterlerinin suç dünyasındaki macerasını anlatan yapım, resmi derecelendirme kuruluşları tarafından M for Mature 17+ sınıfında değerlendiriliyor. Yetişkin içerikleri nedeniyle 17 yaş altına uygun görülmeyen oyunun bir devlet lideri tarafından Noel hediyesi olarak önerilmesi, Yunanistan gündemini uzun süre meşgul edeceğe benziyor.