İzmir, 21 Kasım 2026 Cumartesi sabahına Karaburun açıklarında meydana gelen peş peşe sarsıntılarla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.17'de kaydedilen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 1 saat 37 dakika içinde aynı bölgede toplam 7 sarsıntı meydana gelirken, İzmir Körfezi'ndeki sismik hareketlilik yeniden gündeme oturdu.

Ege Denizi ve İzmir Körfezi hattındaki sismik hareketlilik hafta sonunun ilk gününde dikkatleri yeniden bölgeye çevirdi. İzmir,21 Kasım 2026 Cumartesi sabahına Karaburun ilçesi açıklarında art arda kaydedilen depremlerle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarına göre günün ilk ve en dikkat çekici sarsıntısı saat 05.17.49'da meydana geldi. Büyüklüğü 3,5 olarak ölçülen bu depremin ardından aynı noktada küçük ölçekli sarsıntılar kısa aralıklarla devam etti.

Karaburun Açıklarında 1 Saat 37 Dakikada 7 Deprem Kaydedildi

AFAD verilerine göre saat 05.17.49'da gerçekleşen 3,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde oluştuğu ve merkez üssünün Karaburun kıyısına yaklaşık 5,14 kilometre uzaklıktaki İzmir Körfezi açıkları olduğu belirlendi. İlk sarsıntının yarattığı hareketlilik sabahın erken saatleri boyunca sürdü.

İlk depremden yalnızca 13 dakika sonra, saat 05.30.30'da 1,9 büyüklüğünde ikinci sarsıntı kayıtlara geçti. Saat 06.04.05'te 1,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken, saat 06.13 itibarıyla hareketlilik iyice sıklaştı.06.13.21'de 2,1 ve sadece 32 saniye sonra 06.13.53'te 1,9 büyüklüğünde iki sarsıntı peş peşe kaydedildi. Hemen ardından saat 06.14.31'de 1,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oluştu. Bölgedeki sabah serisi, saat 06.54.45'te meydana gelen 1,5 büyüklüğündeki sarsıntıyla birlikte toplam 7 depreme ulaştı.

Sarsıntılar Hangi Derinlikte ve Nerede Yoğunlaştı?

Kayıtlar incelendiğinde günün en büyük sarsıntısı 3,5 olarak öne çıkarken, devamında gelen depremlerin büyüklüklerinin 1,5 ile 2,1 aralığında seyrettiği görüldü. Tüm sarsıntıların Karaburun kıyı şeridine yaklaşık 4 ila 6 kilometre mesafedeki deniz alanında, dar bir bölgede yoğunlaşması dikkat çekti. Depremlerin odak derinliklerinin ise yaklaşık 7 ile 16 kilometre arasında değiştiği tespit edildi.

Kısa zaman diliminde ve birbirine çok yakın koordinatlarda gerçekleşen bu sarsıntılar, İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşların sabah saatlerinde AFAD'ın son depremler listesini yakından takip etmesine neden oldu.

21 Kasım 2026 İzmir Karaburun Depremleri Tablosu

AFAD kayıtlarına göre İzmir Körfezi Karaburun açıklarında meydana gelen 7 sarsıntının saat, büyüklük ve derinlik bilgileri şu şekilde sıralandı:

Saat Büyüklük Derinlik 05.17.49 3,5 ML 6,97 km 05.30.30 1,9 ML 7,00 km 06.04.05 1,6 ML 7,00 km 06.13.21 2,1 ML 15,96 km 06.13.53 1,9 ML 13,22 km 06.14.31 1,8 ML 15,75 km 06.54.45 1,5 ML 7,00 km

Yetkililer ve uzmanlar, Türkiye'nin aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşların güncel ve doğrulanmış sismik verileri yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kaynaklardan takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor.