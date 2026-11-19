İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar için sınav ön başvuruları 1 Aralık ile 7 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek.

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına atanacak 60 kaymakam adayı için sınav sürecini başlattı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilan kapsamında, adayların tabi tutulacağı sınav ve değerlendirme aşamalarının ardından başarılı isimler Kaymakamlık Kursuna kabul edilecek. Sürece dahil olmak isteyen adayların belirlenen başvuru takvimine uyması gerekiyor.

Kaymakam Adaylığı Başvuru Tarihleri ve Sınav Süreci

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 60 kaymakam adayı alımı için ön başvurular 1 Aralık tarihinde başlayacak ve 7 Aralık mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan adaylar sınav ve seçim aşamalarına katılma hakkı elde edecek.

Sınav aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar, doğrudan Kaymakamlık Kursuna alınarak mülki idare amirliği eğitimine başlayacak. Mülakat aşamasına hak kazanan adayların istenen belgeleri eksiksiz teslim etmesi gerekecek.

Kaymakam Adayı Alımı İçin Aranan Genel ve Özel Şartlar

Kaymakam adayı alımı için başvuru yapacak adayların mezuniyet, yaş, KPSS puanı ve askerlik durumuna ilişkin mevzuatta yer alan yasal kriterleri eksiksiz taşıması şart koşuluyor.

Yurt içindeki üniversitelerin veya denkliği YÖK tarafından onaylanan yabancı fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ya da hukuk bölümlerinden mezun olmak.

Mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden mezun olup uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış bulunmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2025 veya 2026 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP32 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1992 ve sonrasında doğanlar başvurabilir).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerliğini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'ndeki genel şartları taşımak.

Müfredat eşdeğerliği ile başvuran adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini mülakat tesliminde ibraz etmeleri zorunlu tutuluyor.