Ortaöğretim KPSS sonuçlarının ardından P94 puan türünde 70 ile 79 puan aralığını elde eden lise mezunları için başvuru yapılabilecek kurumlar belli oldu. Adaylar Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler ve belediyelerin memur kadrolarına başvuru yapabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türünde 70 ile 79 aralığında puan alan lise mezunu adaylar için kamu kurumlarının başvuru süreci gündeme geldi. Adaylar, elde ettikleri bu puan aralığıyla merkezi atamaların yanı sıra birçok bakanlık, üniversite ve yerel yönetimin açıktan memur alımlarına doğrudan müracaat edebiliyor.

KPSS 70-79 Puanla Başvurulabilecek Kamu Kurumları

KPSS ortaöğretim P94 puan türünde 70 ile 79 arasında puan alan adaylar, taban puanı 50, 60 ve 70 olan tüm kamu personeli alımlarına başvuru hakkı kazanmaktadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler ve belediyeler lise mezunlarına yönelik çeşitli pozisyonlarda personel istihdamı sağlamaktadır.

Lise KPSS Puanı ile Alım Yapan Kadrolar ve Puan Şartları

Adayların başvuru yapabileceği kurumlar ve aranan asgari puan koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:

Adalet Bakanlığı: En az 70 puan ile infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, şoför ve hizmetli alımı yaparken, 60 puan şartıyla güvenlik görevlisi istihdam etmektedir.

En az 70 puan ile infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, şoför ve hizmetli alımı yaparken, 60 puan şartıyla güvenlik görevlisi istihdam etmektedir. Belediyeler: En az 70 taban puan şartıyla zabıta memuru, itfaiye eri ve düz memur kadroları için personel alım ilanları yayımlamaktadır.

En az 70 taban puan şartıyla zabıta memuru, itfaiye eri ve düz memur kadroları için personel alım ilanları yayımlamaktadır. Üniversiteler: İdari kadrolar ve büro personeli alımlarında genellikle en az 70 KPSS puan barajı uygulamaktadır.

İdari kadrolar ve büro personeli alımlarında genellikle en az 70 KPSS puan barajı uygulamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı: Her yıl sonuna doğru yaklaşık 1000 memur alımı gerçekleştirmekte ve başvurularda en az 50 puan aramaktadır.

Her yıl sonuna doğru yaklaşık 1000 memur alımı gerçekleştirmekte ve başvurularda en az 50 puan aramaktadır. Bakanlıklar: İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki kadrolara 60 ve üzeri puanla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ilanlarına ise 50-55 puanla müracaat edilebilmektedir.

İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki kadrolara 60 ve üzeri puanla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ilanlarına ise 50-55 puanla müracaat edilebilmektedir. Merkezi Tercihler: ÖSYM tarafından açılan merkezi tercih kılavuzlarında geçerli puanı bulunan tüm adaylar puan sınırı olmaksızın tercih hakkına sahiptir.

Personel Alım İlanları Nereden Takip Edilir?

Kamu personeli ve memur alım ilanları Resmi Gazete, Kariyer Kapısı, Kamu İlan Portalı, İŞKUR ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü resmi internet siteleri üzerinden yayımlanmaktadır. Adayların başvuru dönemlerini kaçırmamak adına ilgili kurum ve bakanlıkların duyurular sayfasını düzenli kontrol etmeleri gerekmektedir.