Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından memur adayları için sonuç ve tercih süreçleri gündeme geldi. Ön lisans sonuçları 30 Ekim tarihinde, lise oturumu sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak. Adaylar kamu kadroları için tercihlerini 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katılım sağladığı Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarında kritik tarihler netleşti. Lisans oturumunun ardından uygulanan ön lisans sınavı için geri sayım sürerken, ortaöğretim mezunlarının katılacağı lise oturumuyla birlikte yazılı sınav maratonu sona eriyor. Adaylar elde ettikleri puanları kullanarak kamu kurumlarının açacağı kadrolar için merkezi yerleştirme sürecine katılacak.

2026 KPSS Sonuç Açıklama Takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç takvimine göre ön lisans oturumu sonuçları 30 Ekim tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Bir milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı lise KPSS sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak ve adayların yerleştirme puanları belirlenecek.

Sınav sürecinde lisans oturumuna ait değerlendirmeler tamamlanarak adayların erişimine sunulmuştu. Ön lisans ve lise düzeyindeki adayların sonuç belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sisteminde ilan edildikten sonra memurluk için puan üstünlüğüne dayalı tercih aşaması başlayacak.

KPSS 2026/2 Tercih Süreci ve Kadro Dağılımı

Merkezi atama kapsamındaki KPSS 2026/2 tercih işlemleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini iletebilecek. Süreç kapsamında kamu kurumlarına yaklaşık 2 bin 500 memur alımı yapılması bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinde adaylardan mülakat, ikamet veya genel bir yaş kriteri aranmayacak. Tercih sürecine ilişkin tahmini kadro dağılımı şu şekilde sıralanıyor:

Lisans mezunları: Yaklaşık 1200 memur kadrosu

Yaklaşık 1200 memur kadrosu Ön lisans mezunları: Yaklaşık 1000 memur kadrosu

Yaklaşık 1000 memur kadrosu Lise mezunları: Yaklaşık 300 memur kadrosu

KPSS 2026/2 Başvuru Şartları ve Detayları

Bilgi Başlığı Uygulama Detayı Yerleştirme Adı KPSS 2026/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Tarihleri 17-24 Aralık 2026 İşlem Adresi ais.osym.gov.tr Öğrenim Düzeyi En az lise mezuniyeti Mülakat Şartı Mülakat uygulanmayacak

Yerleştirme süreci yalnızca adayların KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıralaması dikkate alınarak ÖSYM tarafından doğrudan gerçekleştirilecek.