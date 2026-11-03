Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yeni bir çalışma başlattı. Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmede, sahadan gelen talepler doğrultusunda kapsamlı düzenlemelerin planlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin norm kadro süreçlerine ilişkin yeni bir çalışma takvimi oluşturuldu. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, MEB Personel Genel Müdürü ile bir araya gelerek eğitim çalışanlarının sahada karşılaştığı kadro sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Norm Kadro Yönetmeliğinde Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin norm kadro esaslarını güncelleyecek yeni bir mevzuat çalışmasının yürütüldüğü açıklandı. Çalışma ile sahadaki kronikleşmiş kadro yetersizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan sendika yönetimi, uzun süredir gündemde yer alan norm fazlası olma endişesi ve atama süreçlerindeki tıkanıklıkların kalıcı tedbirlerle aşılmasının planlandığını belirtti. Sahadan toplanan geri bildirimlerin bakanlık bürokratlarına aktarıldığı ve yürütülen hazırlıkların bu doğrultuda şekillendirildiği ifade edildi.

Okulların Rehberlik İhtiyacı Öncelikli Olacak

Hazırlanan yeni düzenlemenin öncelikli maddelerinden birini okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmen ihtiyacının karşılanması oluşturuyor. Eğitim kurumlarının rehberlik normlarına yönelik düzenlemeler şu başlıklar etrafında yoğunlaşıyor:

Tüm eğitim kademelerinde görev yapan rehberlik birimlerinin norm dağılımının dengelenmesi,

Geçmiş dönemlerde taahhüt edilen okul bazlı PDR kadro standartlarının mevzuata işlenmesi,

Sahada en çok aksaklığa yol açan öğrenci sayısı ve norm ilişkisinin yeniden düzenlenmesi.

Sahadan Gelen Talepler Bakanlığa İletildi

Eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin ve branş öğretmenlerinin norm hesaplamalarındaki dengesizliklerin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir dosya hazırlandı. Öğretici, meslektaşlarının çalışma ortamında karşılaştığı sorunların çözümü adına ilgili yetkililerle temasların sürdürüleceğini ve taslak sürecinin yakından takip edileceğini kaydetti.