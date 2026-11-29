Migros'un yeni yıl dönemi için hazırlayacağı 2026 yılı yılbaşı kolisi fiyatı ve ürün listesi henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz dönemde 26 farklı ürün barındıran paket 990 TL'den satışa sunulurken, yeni koliye dair detayların aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yeni yıl hazırlıklarının başlamasıyla birlikte zincir marketlerin yılbaşı hediye paketi ve koli kampanyaları tüketiciler tarafından yakından izleniyor. Hem kurumsal şirketlerin personeline hediye sunma tercihi hem de vatandaşların bütçe dostu atıştırmalık arayışı doğrultusunda Migros 2026 yılbaşı kolisi için fiyat ve içerik araştırmaları hız kazandı.

Migros 2026 Yılbaşı Kolisinin Satış Fiyatı Açıklandı mı?

Migros, 2026 yılına özel olarak hazırlanacak yılbaşı kolisinin veya sepetinin satış fiyatını henüz resmi olarak ilan etmedi. Yeni yıl paketine dair ücret tarifesi ve koli muhteviyatının, aralık ayı içerisinde kurumun yapacağı resmi duyuruyla birlikte kesinleşmesi bekleniyor.

Şirket tarafından henüz yeni döneme ait bir rakam paylaşılmadığı için güncel fiyat bilgisi kesinlik taşımıyor. Geçmiş dönem tarifelerinin yeni yıl için doğrudan geçerli olmayacağı, güncel listenin resmi kanallarca netleştirileceği ifade ediliyor.

Geçen Yıl Satışa Çıkan Migros Yılbaşı Kolisinin İçeriği

Migros tarafından geçtiğimiz yıl tüketicilerin beğenisine sunulan yılbaşı kolisi 990 TL fiyat etiketiyle raflarda yer almıştı. İçerisinde atıştırmalık, tatlı ve içecek türlerinden oluşan toplam 26 farklı ürün barındıran pakette şu ürünler yer alıyordu:

İçecek Çeşitleri: Coca-Cola Zero 1 L, Doğanay Gurme Acılı Şalgam 1 L, Uludağ Limonata 1 L, Red Bull Enerji İçeceği 250 ml, Cappy Vişneli İçecek 1 L ve Sırma Maden Suyu 1 L.

Coca-Cola Zero 1 L, Doğanay Gurme Acılı Şalgam 1 L, Uludağ Limonata 1 L, Red Bull Enerji İçeceği 250 ml, Cappy Vişneli İçecek 1 L ve Sırma Maden Suyu 1 L. Cips ve Kuruyemişler: Çerezza Popcorn 65 g, Cipso Original Patates Cipsi 125 g, Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 g, Master Nut Kızartılmış Tuzlu Fıstık 150 g ve Master Nut Karışık Kuruyemiş 160 g.

Çerezza Popcorn 65 g, Cipso Original Patates Cipsi 125 g, Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 g, Master Nut Kızartılmış Tuzlu Fıstık 150 g ve Master Nut Karışık Kuruyemiş 160 g. Çikolata ve Şekerlemeler: Haribo Altın Ayıcık 80 g, Haribo Chamallows 62 g, Godiva Kan Portakallı Bitter Çikolata, Ülker Napoliten 33 g, Twix Extra 75 g, Snickers İkili 80 g ve M&M's Fıstıklı Draje 90 g.

Haribo Altın Ayıcık 80 g, Haribo Chamallows 62 g, Godiva Kan Portakallı Bitter Çikolata, Ülker Napoliten 33 g, Twix Extra 75 g, Snickers İkili 80 g ve M&M's Fıstıklı Draje 90 g. Bisküvi ve Atıştırmalıklar: McVitie's Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90 g, Ülker Çikolatalı Gofret 36 g, Ülker İkramlık Mini All Star 91 g, Eti Tutku 80 g, Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi 50 g ve Ülker Çizi 80 g.

McVitie's Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90 g, Ülker Çikolatalı Gofret 36 g, Ülker İkramlık Mini All Star 91 g, Eti Tutku 80 g, Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi 50 g ve Ülker Çizi 80 g. Sıcak İçecekler: Dripon Pratik Filtre Kahve 3x8 ve Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 g.

Migros Yılbaşı Kolisi Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Migros 2026 yılbaşı kolisinin resmi satış tarihi perakende zinciri tarafından henüz paylaşılmadı. Önceki yılların takvimleri göz önüne alındığında, yılbaşına özel koli ve sepetlerin aralık ayı boyunca Migros mağazalarında ve online platformlarda satışa sunulması öngörülüyor.