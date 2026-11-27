Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonda Tilki Selim lakaplı Selim Işık yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Işık, İstanbul Üsküdar ilçesindeki bir saunanın gizli bölmesinde gözaltına alındı.

Türkiye'de 1990'lı yıllarda uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda Tilki lakabıyla tanınan Selim Işık, güvenlik birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi neticesinde düzenlenen operasyonla, uzun süredir aranan firari şüpheli saklandığı adreste emniyet güçlerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Saunadaki Gizli Bölmede Ele Geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet birimlerinin Üsküdar'da tespit ettiği adrese düzenlediği baskında, şüphelinin bir saunanın içerisine yapılmış gizli bölmede saklandığı belirlendi. Arama yapan polis ekipleri, saunadaki özel bölmeye gizlenen Selim Işık'ı kıskıvrak yakalayarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Kesinleşmiş Hapis Cezası ve Yürütülen Tahkikat

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona dair yapılan resmi bilgilendirmede, yakalanan şahsın geçmiş suç kayıtlarına ve kesinleşmiş cezalarına dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasına göre şüphelinin adli durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Hakkında yargı mercilerince verilmiş kesinleşmiş 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunuyordu.

Üç ayrı suç kaydı kapsamında güvenlik birimleri tarafından her yerde aranıyordu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan bir adreste saunadaki gizli bölmede saklandığı tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan ve toplumun güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarda gezmesine müsaade edilmeyeceği kararlılıkla ifade edildi. Operasyonda görev alan istihbarat ve emniyet birimleri başarılarından ötürü bakanlık tarafından tebrik edildi.

Tilki Selim Lakaplı Selim Işık Kimdir?

Selim Işık, Türkiye'de 1990'lı yıllarda yürütülen uyuşturucu operasyonlarıyla adını duyurmuş bir isimdir. Yasa dışı faaliyetleri ve uyuşturucu soruşturmaları nedeniyle Tilki Selim olarak tanınan Işık, dönemin karanlık ilişkilerini ortaya koyan pek çok iddia ve dosyada yer almıştır.

Selim Işık, 1996 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ile yaşadığı haraç diyaloglarıyla da bilinmektedir. Eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş tarafından kaleme alınan resmi teftiş raporunda adı geçen Işık, Mahmut Yıldırım'a ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarında yer alan yalnız yeme, kustururlar ve yalnız yersen kustururlar ifadeleriyle o dönem kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.