Florida’nın Key Largo bölgesinde yer alan ve GTA 6’daki Jason’ın evine ilham verdiği iddia edilen iki odalı ev 739 bin dolara satışa çıkarıldı. Ancak Rockstar Games bağlantıyı doğrulamazken, haritalama siteleri Jason’ın gerçek evi olarak Cedar Key bölgesindeki 257 bin dolarlık başka bir yapıyı işaret ediyor.

Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 yaklaşırken, oyun dünyasını heyecanlandıran ilginç bir emlak ilanı gündeme geldi. Florida'nın Key Largo bölgesinde yer alan ve GTA 6'daki Jason'ın evine ilham kaynağı olduğu öne sürülen iki odalı bir ev, 739 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.

Sosyal medyada ve oyun platformlarında geniş yankı uyandıran bu satış ilanı, kısa sürede binlerce oyun severin dikkatini çekti. Ancak ortaya atılan bu iddia, oyun topluluğunda ve bölge sakinleri arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Satış ilanında evin oyunla olan bağı ön plana çıkarılsa da, bu bağlantı ne Rockstar Games ne de yetkili merciler tarafından resmi olarak doğrulandı. Bölgede yaşayan yerel halk da bu yapının, oyunun başında Jason'ın yaşadığı eve model olduğu iddialarına kesin bir dille karşı çıkıyor.

İki yapı yan yana incelendiğinde, aralarındaki tek somut benzerliğin kazıklar üzerinde yükselen mimari yapı olduğu görülüyor. Oyundaki ev yıpranmış turkuaz renkli ahşap bir tasarıma sahipken, satışa çıkarılan mülk yakın zamanda yenilenmiş açık mavi sıvalı modern bir yapı olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, detaylı incelemeler yapan GTA 6 haritalama siteleri ve GTADB verileri, Key Largo'da satışa çıkan bu evi değil, bambaşka bir lokasyonu işaret ediyor. Uzmanlara göre Jason'ın evinin gerçek dünyadaki asıl karşılığı, Key Largo'dan yüzlerce mil uzakta, Florida'nın Meksika Körfezi kıyısında yer alan Cedar Key bölgesinde bulunuyor. 1940 yılında inşa edilen yaklaşık 48 metrekarelik stüdyo tipi bu ev de kazıklar üzerinde yükseliyor ve şu an satışta değil. Tahmini piyasa değeri ise yaklaşık 257 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Sosyal medya platformlarında analiz paylaşan bazı kullanıcılar, Florida Keys bölgesinde sel ve kasırgalara karşı dayanıklı olması amacıyla kazıklar üzerine inşa edilen evlerin oldukça yaygın olduğuna dikkat çekti. Bölgede bu tarz mimariye sahip binlerce yapı bulunması, uzaktan bakıldığında hemen hemen her sahil evinin Jason'ın evine benzetilmesine yol açıyor. Rockstar Games ise bugüne kadar ana karakterlerin evleri için hiçbir resmi gerçek dünya adresi açıklamadı.

Buna karşın GTA 6 evreninde, gerçek dünyayla çok daha güçlü benzerlikler taşıyan başka easter egg'ler de bulunuyor. Örneğin, Starfish Island’daki Rick Ross malikânesi, ünlü rapçinin gerçek hayattaki evine birebir benzerliğiyle biliniyor. Hatta Rick Ross, hayranlarına oyundaki bu evi bulmaları için bizzat meydan okumuştu. Benzer şekilde oyunda yer alan Cool Dog karakteri de Fort Lauderdale çevresinden tanınan ve jet skiye binen Loosy adlı köpeğe açık bir gönderme niteliği taşıyor.

Rockstar Games bu bağlantıların hiçbirini resmi olarak onaylamasa da, söz konusu örnekler Key Largo’daki emlak spekülasyonuna kıyasla çok daha somut bağlar sunuyor. Vice City ve Leonida eyaletinin tamamı gerçek Florida coğrafyasından esinlenilerek tasarlandığı için, oyun çıkış tarihine kadar buna benzer pek çok emlak ilanının gündeme gelmesi bekleniyor. Yapımcının sessizliğini koruması ise hayranların kendi teorilerini üretmeye devam etmesine zemin hazırlıyor.