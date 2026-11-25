Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Rize, Artvin, Erzurum ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken, batıdan başlayarak sıcaklıkların 15 ila 23 derece aralığına yükseleceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava şartlarında belirgin değişimler yaşanacak. Çarşamba gününden itibaren geniş bir alana yayılan yağış dalgası etkisini gösterirken, dört ilde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlı hava ilerleyen günlerde batıdan başlayarak yerini kademeli sıcaklık artışına bırakacak.

Dört İl İçin Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Rize, Artvin, Erzurum ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Haftanın ilk günlerinde Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlar etkili oluyor. Ayrıca Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sağanak geçişleri görülüyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar, Batı Karadeniz kıyılarında ise fırtına şeklinde esen batılı rüzgarlar bekleniyor. Öte yandan Marmara'nın güney kesimleri ile Bolu çevresinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Beş Günlük Hava Tahmininde Öne Çıkan Gelişmeler

Haftalık tahmin raporuna göre günlere göre beklenen hava olayları şu şekilde sıralanıyor:

Perşembe: Yurt genelinde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlayacak.

Yurt genelinde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlayacak. Cuma: Kuzeybatı kesimlerde bulutlanma artacak; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

Kuzeybatı kesimlerde bulutlanma artacak; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Cumartesi: Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak.

Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak. Pazar: Yağışlı sistem genişleyerek Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısını etkisi altına alacak; Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Edirne'de kar görülecek.

Hava Sıcaklıkları Kademeli Olarak Yükselecek

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 15 ile 23 derece aralığında seyretmesi, iç ve yüksek kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor. Çarşamba günü yaşanan düşüşün ardından perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayan ılıman hava dalgası yurt genelinde sıcaklıkları yeniden artıracak.