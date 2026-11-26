Bilim insanları, 13 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşayan ve 4 santimetrelik sivri köpek dişleriyle dikkat çeken Vampyrocamelus welshi adlı yeni bir deve türü keşfetti. Korkutucu dış görünüşüne rağmen tamamen otçul olduğu belirlenen tarih öncesi canlının, dev dişlerini eş seçimi için kullandığı tahmin ediliyor.

Bilim dünyası, tarih öncesi dönemlere ışık tutan son derece sıra dışı bir keşifle çalkalanıyor. Paleontologlar, yaklaşık 10 ila 13 milyon yıl önce Kuzey Amerika'nın Büyük Ovalar bölgesinde yaşadığı belirlenen yeni bir tarih öncesi canlı türü tanımladı. Zürafayı andıran ince ve uzun boynu ile ağız yapısından dışarı taşan dört santimetrelik sivri köpek dişleriyle dikkat çeken bu gizemli canlıya, görünümünden esinlenilerek "Vampir Deve" (Vampyrocamelus welshi) adı verildi. Hem yeni bir tür hem de yepyeni bir cins olarak bilim literatürüne giren canlının fosillerine ağırlıklı olarak Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde, zaman zaman ise Nebraska dolaylarında rastlandığı bildirildi.

Konuya ilişkin heyecan verici bulgular, New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletins adlı bilimsel dergide yayımlanmak üzere hazırlanan kapsamlı makalede kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak bu keşfi ilginç kılan tek detay canlının sıradışı anatomisi değil. Bilim dünyasına henüz yeni tanıtılan bu türün fosilleri, aslında yaklaşık bir asır önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görev yapan ve 20'nci yüzyılın başlarında kendi imkanlarıyla çok sayıda kazı finanse eden paleontolog Childs Frick, günümüz develerini, lamalarını ve alpakalarını kapsayan devegiller familyasına büyük ilgi duyuyordu. Modern araştırmacılar, Frick'in müzede korunan devasa koleksiyonundaki binlerce fosili güncel teknolojilerle yeniden analiz ederek devegillerin evrimsel soy ağacını baştan sona güncelledi ve bu sayede vampir deveyi resmen tanımlamayı başardı.

Yapılan anatomik incelemelerde, hayvanın kafatasının bilinen diğer devegillerle büyük oranda benzerlik taşıdığı ancak onu diğer tüm akraba türlerden ayıran en çarpıcı özelliğin yaklaşık 40 milimetre uzunluğundaki sivri köpek dişleri olduğu vurgulandı. Araştırmacılar, geriye doğru kıvrılan ve sivri bir uçla sonlanan bu dişlerin bilinen diğer tüm devegillerden muazzam ölçüde büyük olduğunu kaydetti. Ayrıca hayvanın üst çenesindeki ilk küçük azı dişinin de benzer şekilde geriye kıvrık ve keskin olduğu tespit edildi. İskeletine dair elde şimdilik sınırlı sayıda kırık bacak ve ayak kemiği bulunsa da uzmanlar, canlının yerden üç metre yüksekliğe ulaşarak ağaç yapraklarıyla beslenen nesli tükenmiş Aepycamelus cinsiyle benzer bir vücut yapısına sahip olduğunu düşünüyor.

Korkutucu görünümü nedeniyle ilk bakışta yırtıcı bir etçil izlenimi veren vampir devenin aslında tamamen otçul bir canlı olması ise akıllara şu soruyu getirdi: Otçul bir hayvan neden bu denli büyük vampir dişlerine ihtiyaç duyuyordu? Uzmanlar yırtıcılara karşı savunma ihtimalini dışlamasa da asıl nedenin üreme rekabeti olduğu görüşünde birleşiyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Katherine Marriott, dişi fosillerinde bu dev köpek dişlerinin bulunmadığına dikkat çekerek, erkek bireylerin bu etkileyici dişleri dişileri etkilemek ve rakiplerine üstünlük kurmak amacıyla kullandığını ifade etti.