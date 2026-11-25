Ensonmedya.com, Türkiye gündemi, son dakika gelişmeleri, ekonomi ve dizi haberleri yayımlayan bir haber sitesidir. Okurlar, gram altın fiyatları ve döviz kurlarının yanı sıra yeni dizilerin yayın tarihlerini, oyuncu kadrolarını ve çekim yerlerini de siteden takip edebilir.

Ensonmedya, Türkiye gündemi, ekonomi, teknoloji, yaşam, magazin ve dizi haberleri yayımlayan Türkçe bir haber sitesidir. Yayının ana sayfasında son dakika gelişmelerini izlemek, belirli bir konuya ayrılan kategoriye geçmek veya adı bilinen bir haberi aramak mümkün. Hangi yolun daha kullanışlı olduğu, okurun o gün hangi sorunun peşinde olduğuna bağlı.

Örneğin sabah piyasaların nasıl açıldığını merak eden biri için ilk durak, ana sayfanın üstündeki göstergeler olabilir. Akşam televizyonda gördüğü bir sokağın nerede olduğunu araştıran izleyici ise dizi adını aratarak çekim mekânlarını anlatan habere ulaşabilir. Her iki durumda da okuma, genel bir manşetten çok somut bir merakla başlar.

Haber görseli

Ekonomi sayfalarında altın, döviz ve kredi haberleri

Enson Medya üzerinden takip edilebilen ekonomi konuları arasında altın fiyatları, döviz kurları ve taşıt kredileri bulunuyor. Ana sayfada dolar, euro, gram altın ve BIST 100 için ayrı göstergeler yer alıyor. Altın haberleri ise fiyat tablosunda yan yana görülen rakamların arkasındaki farklı gelişmeleri ele alıyor.

Bunun bir örneği, gram altın ile ons altın arasındaki ilişki. Çeyrek altın almayı düşünen bir okurun gündeminde Türkiye’deki fiyat varken uluslararası piyasaları izleyen bir başkası ons fiyatındaki hareketi araştırabilir. Aynı haberde kullanılan birimlerin açıkça belirtilmesi, iki okurun da kendisini ilgilendiren rakamı seçmesini kolaylaştırır.

Taşıt kredisiyle ilgili bir duyuruda ise fiyatın yerini başvuru koşulları alır. Kampanyanın hangi araçları kapsadığı, kimlere yönelik olduğu ve başvurunun ne zaman başlayacağı, otomobil almayı planlayan birinin haberde ilk arayacağı ayrıntılardır.

Dizi haberlerinde oyuncu kadroları ve gerçek çekim yerleri

En Son Medya dizi sayfaları, yeni yapımların yayın tarihlerini, oyuncu kadrolarını ve çekim yerlerini bir araya getiriyor. Bu bölümün konuları arasında bir oyuncunun hangi karakteri canlandırdığı kadar, dizide adı geçen mahallenin gerçekte nerede olduğu da var. İstanbul’da çekilen bir dizide kullanılan kurmaca mahalle adıyla karşılaşan izleyici için semtin gerçek adını öğrenmek, hikâyeye başka bir gözle bakmanın başlangıcı olabilir.

Örneğin Altı Üstü İstanbul dizisi için hazırlanan haberde, senaryodaki Ziyankar Mahallesi ile çekimlerin yapıldığı Balat arasındaki bağ anlatılıyor. Böyle bir ayrıntı, ekranda görüp adını merak ettiği sokağı İstanbul haritasında bulmaya çalışan bir izleyicinin aramasına doğrudan karşılık veriyor.

Edebiyattan uyarlanan yapımlarda merakın yönü biraz değişir. İzleyici bu kez senaryoya kaynaklık eden eseri, yazarını veya hikâyenin geçtiği dönemi öğrenmek ister. Yayın tarihiyle birlikte verilen bu bilgiler, ilk bölümü bekleyenlere ekranda nasıl bir hikâyeyle karşılaşacaklarına dair fikir verir.

Haber arama, görsel içerikler ve künye bilgileri

Sitede belirli bir başlığın izini sürmek isteyenler için haber arama alanı bulunuyor. Yapım adı, oyuncu adı veya ilgilenilen ekonomi konusu aramaya başlangıç olabilir. Son gelişmelere topluca bakmak isteyenler Son Dakika sayfasını, konuyu görüntüler eşliğinde incelemek isteyenler ise Foto Galeri ve Video Galeri bölümlerini kullanabilir.

Bir haberin ardından yayıncıyı tanımak isteyen okurlar için Hakkımızda, Künye ve İletişim sayfaları da ana menüden erişilebilir. Böylece başka bir sitede karşılaştığı başlıktan gelen ziyaretçi, okuduğu haberin hangi yayına ait olduğunu görebilir ve gerektiğinde yayınla doğrudan iletişim kurabilir.